Za Melanio nihče ne ve, da je Slovenka

Združene države Amerike so v zadnjih dneh v središču zanimanja svetovne javnosti. Na predsedniških volitvah je sprva bolje kazalo Donaldu Trumpu, zdaj pa se zmaga nasmiha Joeju Bidnu. Volilno vročico, ki se je sprožila na ameriških tleh, je na lastne oči izkusil tudi Robert Berić. Slovenski nogometni reprezentant brani barve kluba Chicago Fire, ki prihaja iz zvezne države Illinois, kjer je večino glasov prejel Biden.

Predsedniške volitve v ZDA v zadnjih dneh polnijo naslovnice vseh največjih svetovnih medijev. Foto: Reuters

"Glasovali so tudi vsi moji ameriški soigralci. Čeprav niso bili enotnega mnenja, se zaradi tega ne prepirajo. V slačilnici je mirno. Se pa pozna, da je letošnja udeležba na volitvah ogromna. Čuti se, da se dogaja nekaj pomembnega, pa tudi, da je država razdeljena na pol. Tudi če bo Trump izgubil, je že napovedal pritožbe, tako da bi se lahko izbor zavlekel tudi do januarja. ZDA so glede tega razdeljene, rezultati so zelo izenačeni, žal pa se zaradi tega pričakuje tudi več protestov," je iz Chicaga, pregovorno najbolj vetrovnega ameriškega velemesta - z njim smo se pogovarjali v četrtek -, sporočil eden izmed štirih slovenskih udeležencev lige MLS. Njegove napovedi o protestih so se vmes žal v nekaterih ameriških mestih že uresničile.

V ZDA sploh ne veš, kakšna je resnica V ZDA pogreša "sredinsko" poročanje medijev. Foto: Reuters Ko spremlja tamkajšnje medije, ga moti marsikaj. "V ZDA sploh ne moreš nobenemu zaupati. Saj sploh ne veš, kakšna je resnica. To je zelo politična država. Novinarji so ali republikanski ali demokratski. Lahko navedem primer. Fantje v klubu so mi rekli, da je bilo zanimiva prvo predsedniško soočenje. Preveril sem poročanje medijev. Sledile so različne analize. Na CNN, ki bolj podpira Bidna, so poročali, da je Biden 'ubil' Trumpa, na Foxu, ki bolj simpatizira s Trumpom, pa so poudarjali, da je bil Trump bolj prepričljiv, Biden pa nebogljen. Kot da bi gledal dva različna svetova. Pogrešam kakšno sredinsko poročanje," je dejal in povedal, da v karieri, čeprav je prepotoval in živel že v veliko različnih okoljih, še ni imel opravka s tako močno politično državo.

V Chicagu spremljal apokaliptične prizore

Če bi v Chicagu zaradi nezadovoljstva podpornikov kandidata za predsednika, ki bi doživel poraz na volitvah, resnično izbruhnili protesti, jih Berić ne bi prvič spremljal v živo.

Konec maja so v Chicagu potekali množični protesti, ki so se ponoči sprevrgli tudi v plenjenje in razbijanje trgovin:

"Ko so bili protesti po smrti Georgea Floyda, so v središču mesta razbili pol trgovin. To sem videl na lastne oči. Bila je katastrofa. Vse je bilo razbito in oropano. Moj soigralec iz kluba je bil ravno pred trgovino Nike, ko so stekli vanjo in jo uničili. Poskušali so celo priti v trgovino z urami Rolex, a je bila tako dobro zavarovana, da jim niso pomagali niti streli iz pištole. Noro, res noro," se nerad spominja apokaliptičnih prizorov, ko se je dan po najhujših neredih sprehodil po središču mesta in opazoval grozno škodo.

Chicago že tako slovi kot mesto, kjer je veliko kriminala. "Mislim, da ima največji odstotek umorov na prebivalca v ameriških mestih. Na jugu Chicaga so naselja, kjer prevladujejo tolpe. V tista naselja niti ne moreš priti, kaj šele, da bi hotel," je priznal, da je ni radovednosti, zaradi katere bi obiskal takšne predele velemesta.

Morda se ni okužil, ker prihaja iz mesta z nuklearko

Testiranje za novi koronavirus opravi vsak drugi dan. Še vedno se je izkazalo, da je ostal negativen. Enkrat mesečno mu vzamejo tudi kri. Foto: Guliverimage Največkrat se odloča le za pot od svojega stanovanja do centra za trening, kjer se pripravlja na dvoboje. Na pot se odpravi z avtomobilom.

"Pravijo mi, da imam po svoje srečo, ker zaradi koronavirusa še nisem doživel prave gneče na cestah. Drugače se v Chicagu zaradi turistov in vsega preostalega sploh ne moreš premikati. No, tega še nisem doživel. Odkar sem v ZDA, gre vedno nekaj narobe," si želi, da bi bilo enkrat konec te norije in bi lahko končno občutil vrvež, ki je bil v preteklosti zaščitni znak Chicaga, vedno priljubljene turistične točke.

Čeprav imajo v ZDA ogromne številke okuženih oseb z novim koronavirusom, je bil Berić še na vsakem testiranju negativen. "V vseh teh mesecih sta bila pozitivna le dva moja soigralca. Testiranje imamo vsak drugi dan, enkrat na mesec pa nam vzamejo kri. Morda ima pri tem, da sem še vedno zdrav, kaj to, da prihajam iz Krškega, mesta z nuklearko," se je pošalil dolgoletni slovenski nogometni legionar, ki v začetku leta, ko se je odločal o tem, kje bo nadaljeval kariero, ni niti slutil, kaj vse se bo zgodilo v ZDA.

V Chicagu s širno okolico živi okrog 10 milijonov prebivalcev. Foto: Thinkstock

Poročila o tem, kako hudo je novi koronavirus omrtvičil življenje v ZDA, ga presenečajo. "V Chicagu nisem občutil, da bi bilo res tako drastično, kot so govorili. Marca in aprila je bilo vse zaprto, zdaj pa je že vse skoraj običajno. Lahko greš v restavracije, v parku ti ni treba nositi maske. Nimamo policijske ure, kot slišim, da je v Sloveniji," mu ni vseeno za usodo rojakov, ki se na sončni strani Alp držijo strogih ukrepov, s katerimi se želi preprečiti širjenje novega koronavirusa.

Razočaran, ker ga Matjaž Kek ni vsaj poklical

Veliko bolj prijetno se je bilo z dolgoletnim reprezentantom pogovarjati o zadetkih. V zadnjem obdobju dežujejo skoraj na vsaki tekmi. Berić jih je dosegel že 11 in je drugi najboljši strelec lige MLS, v kateri ne manjka znanih imen. Nazadnje je v polno zadel v četrtek proti Minnesoti (2:2).

Njegov zadnji zadetek v ligi MLS v mreži Minnesote:

Just rising up the ranks.



Goal #️⃣1️⃣1️⃣ for Robert Berić 🔥 pic.twitter.com/6xbhZzZ5AH — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) November 5, 2020

Na zadnjih 12 tekmah se je vpisal med strelce kar devetkrat, zato je še toliko bolj neprijetno, da je zaradi morebitnih težav s karantenami nedosegljiv za izbrano vrsto. Vsaj tako je prejšnji mesec pojasnjeval selektor Matjaž Kek, ki je lani vedno računal tudi na branilca Houstona Aljaža Struno, a ga podobno kot Berića letos še ni bilo na seznamu.

"Moram poudariti, da nisem ujet v ZDA, ampak se lahko v Slovenijo vrnem kadarkoli. Če bi šel na reprezentančne priprave v Evropo, bi prejel odobritev lige MLS in se vrnil v ZDA brez karantene," je pojasnil Krčan, ki bi ga zaradi vroče strelske forme marsikdo pričakoval na seznamu reprezentantov.

Uvodnih deset zadetkov Roberta Berića v ligi MLS v sliki in njegovem komentarju:

⚽️ All Shapes and Sizes ⚽️



Voiced by Robert Berić pic.twitter.com/ymMmW4xMGK — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) November 4, 2020

"Glede na formo sem pričakoval vpoklic. Malce sem razočaran, da me ni nihče poklical, da bi se vsaj pozanimal. Iz moje ekipe sta odšla v reprezentanco tako Slovak kot Poljak in se brez težav vrnila, podobno velja za Paragvajca in Venezuelca," je razigranega napadalca Chicaga začudilo, da ga letos ni poklical prav nihče iz Nogometne zveze Slovenije. Niti selektor Kek.

V "mehurčku" igral le deset metrov proč od Dončića in Dragića

V Chicagu si je 2. marca ogledal dvoboj med Chicago Bulls in Dallas Mavericks (109:107), na katerem je Luka Dončić dosegel 23 točk. Foto: Instagram Upa, da je to le prehodno obdobje in da bo lahko prihodnje leto, ko bodo na sporedu kvalifikacije za SP 2022, spet pomagal slovenski reprezentanci. "Upam, da bo res tako in da koronavirus izgine s sveta. Da bo spet normalno. Tako življenje kot tudi nogomet, pri katerem najbolj pogrešam gledalce. Tudi v ZDA igramo pred praznimi tribunami. Večkrat dobim občutek, kot da igramo le prijateljsko tekmo. Ali pa imamo trening," si želi tistega, s čimer bi se zagotovo strinjal vsak nogometaš na svetu. Da bi se tekme spet igrale pred polnimi tribunami.

Spomladi, ko se je liga MLS prekinila, so jo začasno preselili v mehurček v Orlandu. V neposredno bližino dvorane, kjer so o naslovu odločali košarkarji v ligi NBA, na parketih pa sta blestela nesrečni finalist Goran Dragić in atraktivni Luka Dončić. "V Orlandu imajo odlična igrišča. Vsaj 20 jih je bilo. Izbrali so tri, okrog postavili reklame in to je bilo to. Deset metrov od nas je bila dvorana s košarkarji," se spominja spomladanskega dogajanja na Floridi, kjer se je lahko v "mehurčku" družil z rojaki iz lige MLS, kjer poleg Strune igrata še Antonio Delamea Mlinar in Aljaž Ivačič.

"Ves čas smo bili skupaj, žal pa se nismo mogli družiti s košarkarji. Nihče ni smel zapuščati območja, ki ga je stražila policija. Drugače bi se z veseljem dobil z njimi," se mu ni uresničila želja, da bi v živo spoznal Dončića, za katerega je vneto navijal, ko si je v začetku leta ogledal gostovanje njegovega Dallasa v dvorani v Chicagu. Takrat, ko še ni bilo epidemije koronavirusa in so športni dogodki potekali nemoteno.

Za Melanio nihče ne ve, da je Slovenka

V Los Angelesu si je ogledal dvoboj lige NHL med Los Angeles Kings in Florida Panthers (5:4), na katerem je domači kapetan Anže Kopitar prispeval dve podaji. Foto: Instagram Ni kaj, v zadnjih letih so Slovenci priljubljeni v ZDA, v tem prednjačijo zlasti športniki. Kaj pa Melania Knauss, prva dama ZDA in rojena Sevničanka? Ali kaj skrbi za prepoznavnost Slovenije v ameriških očeh?

"Moram priznati, da za Melanio nihče ne ve, da je Slovenka. Verjetno mislijo, da je Rusinja, čeprav na splošno nimajo pojma o Evropi. Niti približno ne vedo, kje je Slovenija. No, drugače je pri ljubiteljih košarke. Dragić je velika zvezda, Dončić pa nasploh eden najboljših. Velika zvezda pa je tudi Anže Kopitar. Ko smo bili na pripravah v Los Angelesu, sem si v dvorani Staples Centre ogledal njegovo tekmo. Občutek je bil fantastičen, nenavaden. Pol navijačev v dvorani je nosilo prav njegov dres," nam je razkril prizor, pri katerem je v srcu občutil velik ponos in spoštovanje do vsega, kar je v ligi NHL ustvaril slovenski hokejski as Anže Kopitar.

Kako pa je z navijači, ki bi v Chicagu nosili dres z napisom Berić in njegovo igralno številko 27? "Tega žal še nisem doživel," se je nasmejal. Z navijači namreč že dolgo ni bil v stiku. Koronavirus je prekinil ritual srečevanja.

Zdaj ve, zakaj Chicagu pravijo "mali Beograd"

Chicago mu je všeč. No, skoraj vse. Moti ga veter, zaščitni znak mesta. Na srečo je domači stadion Soldier Field, na katerem sicer igra ameriški nogomet ekipa Chicago Bears, narejen v krogu, tako da deluje kot vetrobran. "Ker pa je blizu jezera, včasih močno zapiha. Brcneš žogo in jo kar odnese po svoje. Vseeno pa ni tako, kot je bilo v Ajdovščini," se še spominja začetka profesionalne kariere, ko je gostoval v slovenski prestolnici burje pri Primorju.

Chicago leži ob jugozahodni obali Michiganskega jezera. Foto: Reuters

Na skoraj vsakem koraku naleti na kakšnega Srba ali potomca starejših srbskih izseljencev v ZDA, ki mu z veseljem ponudi pomoč. "Zdaj vem, zakaj Chicagu rečejo 'mali Beograd'," je pojasnil. Rojaka iz Slovenije za zdaj - v Chicagu živi slabo leto - še ni srečal, je pa v stiku z nekdanjo slovensko teniško zvezdnico Tino Pisnik, ki živi v tem velemestu, a se jima zaradi znanih zapletov zaradi koronavirusa še ni uspelo srečati.

Želel izkusiti tisto, kar je videval le v filmih

Še lani je igral v Franciji, kjer pa pri St. Etiennu ni več dobival toliko priložnosti, kot bi si jo želel. Razmišljal je o spremembi okolja in v začetku leta sprejel tisto, ki mu jo je poslal Chicago Fire. Foto: Reuters Ko se je po St. Etiennu, francoskem prvoligašu, odločil za nadaljevanje kariere v ZDA, so to mnogi videli kot korak nazaj v karieri. "Kaj pa vem, ali je res tako. Prišla je ponudba, da izkusim ligo MLS in ameriško življenje. To se ti ne zgodi vsak dan. Prej sem to videval le v filmih, pa sem si rekel, da preizkusim še v živo. Imamo trenerja iz Evrope (nekdanji švicarski reprezentant Raphael Wicky, op. p.), ki mi je predstavil načrte in me navdušil. Sprejel sem izziv. Je pa liga MLS še vedno precej podcenjena, čeprav ne bi smela biti. V vsaki ekipi je nekaj vrhunskih igralcev. Gonzalo Higuain, Javier Chicharito, Blaise Matuidi, ogromno Mehičanov, Južnoameričanov, večina je reprezentantov. Že to pomeni, da liga ni slaba. Res ni lahko," je podal oceno težavnosti lige MLS, po kateri je njegovih 11 zadetkov še pridobilo vrednost.

Zadovoljstvo z ligo je tako veliko, da v ZDA sploh ne pogreša evropskega nogometa. "Liga MLS me je pozitivno presenetila. Zelo lepo je organizirana. Prvi dve tekmi smo igrali še pred polnimi tribunami. V Seattlu je bilo 60 tisoč gledalcev, pred tekmo so izvajali himno, odmeval je ognjemet. Pogoji za nogomet so tu vrhunski, veliko se dela na spotih za družbene medije. Pravi šovbiznis."

𝐀 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐬𝐡𝐚𝐤𝐞 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐢𝐭 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 🤝



Chicago, meet Robert Berić. pic.twitter.com/ffrmStbmAe — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) January 18, 2020

Občutil ga je že prvi dan, ko je prišel v Chicago in moral pozirati za točilnim pultom s kozarčkom žgane pijače Malort. "Za to pijačo pravijo, da jo moraš poskusiti, če hočeš biti pravi meščan Chicaga. Drugače mi ni všeč, okus ima po razkužilu," je pojasnil Berić. V klubskem videuposnetku deluje dokaj zadovoljno, ko jo spije. "To je bil le igralski vložek," nam je zaupal v smehu.

Še nikoli ni bil tako dolgo sam

Z Đorđetom Mihailovićem (v sredini), ki mu je prispeval že nekaj asistenc, uživa v igri. Njegov soigralec je tudi CJ Sapong (desno). Foto: Guliverimage V ekipi odlično sodeluje z Đorđejem Mihailovićem, ki ima srbske korenine, a je pri 21 letih že reprezentant ZDA. Z njim se ne more sporazumevati v srbskem jeziku, ker ga Mihailović ne zna. ''Đorđe ga žal ne zna. Njegovi starši so prišli z Balkana, sam pa je rojen v ZDA. Zna pa srbsko Sekulić, Srb s slovaškim državljanstvom," je vesel, da se lahko v ZDA sporazumeva s kom še kako drugače kot v angleškem jeziku.

Če bi v klubu ostal sloviti Nemec Bastian Schweinsteiger, bi lahko spregovorila tudi v nemškem jeziku, ki se ga je Berić naučil v obdobju igranja v Avstriji (Sturm, Rapid Dunaj). "Škoda, da je odšel ravno lani, tik pred mojim prihodom. V Chicagu ne živi, z Ano Ivanović se je preselil v Španijo," je dejal in globoko zavzdihnil: "Ja, Evropa."

Robert Berić je pravi poliglot. Odlično govori nemško in francosko, v ZDA pa je utrdil še znanje angleškega jezika. Foto: Vid Ponikvar

Stare celine ni videl že slabo leto. To se mu je zgodilo prvič, zato ga domotožje muči še toliko bolj. Ko je igral v Avstriji, Franciji ali pa Belgiji, so ga sorodniki pogosto obiskovali. V Chicagu je to malce težje, v obdobju težav zaradi koronavirusa pa nemogoče. "Nihče ne more pripotovati do mene. To me najbolj muči. Domotožje je ogromno. Pogrešam Slovenijo, slovenski jezik, obiske. Še nikoli nisem bil tako dolgo sam."

S soigralci (še) ni na isti valovni dolžini

V nedeljo se bo Chicago pomeril z New York Cityjem. V primeru poraza bi Berić že končal sezono. Foto: Guliverimage Kdaj bi se lahko vrnil v Slovenijo? "V nedeljo nas čaka zadnja tekma rednega dela. Če zmagamo, se bomo uvrstili v končnico, v določenem primeru nam pomaga tudi remi, drugače pa bomo izpadli. V tem primeru bom že v ponedeljek odpotoval v Slovenijo," je pojasnil Berić, ki mu je v ZDA vedno bolj všeč umirjenost igralcev navkljub neželenim rezultatom.

"Zelo so pozitivni. Tudi če izgubiš, greš pač dalje in že razmišljal o novi tekmi. To je velika razlika v primerjavi z Evropo. Na to se še privajam, saj sem ponavadi po vsakem porazu nervozen, soigralci pa se sploh ne obremenjujejo. Nismo na isti valovni dolžini," čuti, da mora na tem področju v prihodnje postati bolj ravnodušen.

Če se Chicago ne bo uvrstil v končnico lige MLS, se bo Krčan vrnil v Slovenijo že v ponedeljek. Ravno na dan, ko se bodo začele priprave slovenske nogometne reprezentance, kjer pa na seznamu ponovno ni 29-letnega napadalca iz Krškega. Foto: Vid Ponikvar

Kaj pa bo najprej storil, ko se vrne v Slovenijo? "Z veseljem bom pojedel kakšno našo sladkarijo. Evropsko. Ameriške mi res niso všeč," se je nasmejal Krčan, pozdravil vse v Sloveniji, ki ga poznajo, in se odpravil na trening. Morda enega zadnjih v tej sezoni. Če v nedeljo ne bo premagal New York Cityja …