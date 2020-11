Zlatko Zahović brez dlake na jeziku: Camoranesi je slab strokovnjak

V družbi Zlatka Zahovića, dolgoletnega športnega direktorja NK Maribor, ni nikoli dolgčas. S strelskim rekorderjem slovenske reprezentance, znanem po iskrenih, konkretnih, na trenutke tudi provokativnih razmišljanjih, smo se nazadnje pogovarjali pozno spomladi. Le nekaj mesecev po tem, ko je zapustil odgovorni položaj v Ljudskem vrtu in po 13 letih prekinil sodelovanje z vijoličastim klubom.

V tujino ne želi, v Sloveniji mu je zmanjkalo motivov

NK Maribor je uradno zapustil 13. marca 2020. Foto: Matjaž Vertuš Popeljal ga je do številnih uspehov, ga uvrstil ne le na evropski zemljevid, ampak tudi na seznam klubskih fenomenov, saj je ustvarjal čudeže skoraj iz ničesar. Nasledniku je ''ponudil'' za slovenske razmere dokaj polno klubsko blagajno, a tudi širok kader, zdaj pa spremlja dogajanje v Prvi ligi Telekom Slovenije le še kot zunanji opazovalec. Kot navijač Maribora, ki ga, kot pravi, ne vleče nazaj v nogometni posel. Vsaj za zdaj.

"Nič mi ne manjka. V tujino se mi ne gre, v Sloveniji pa mi je zmanjkalo motivov, saj sem z Mariborom osvojil že vse. Če prideš v Evropo z renault meganom in lahko tekmuješ s formulo 1, ti hitro zmanjka motivov," je 49-letni Mariborčan v smehu slikovito opisal, kako se je počutil v obdobju največjih podvigov vijolic, ki so znali odmevati v nogometni Evropi.

"Najraje gledam slovensko ligo. Za to, za kakšen finančni vložek naši prvoligaški trenerji kažejo kvaliteto, je to fenomen. Raje spremljam po televiziji slovensko ligo kot pa špansko, pa italijansko. Tudi, če igrata Bravo in Tabor. Meni je to zelo zanimivo," ne skriva, da mu je še vedno zelo všeč 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida

To so bila obdobja, ko so bili Mariborčani skoraj nedotakljivi v domačem okolju in marljivo polnili klubske vitrine z lovorikami. Časi pa so se spremenili. Po Zahovićevem (in Milaničevem) odhodu je Maribor ostal brez želenega državnega naslova. Najboljši ni tudi v tej sezoni, v katerih je bilo za zdaj odigranih 10 (nepopolnih) krogov, vijolice pa so trenutno na tretjem mestu.

Šimundža izvlekel maksimum iz Mure

Ante Šimundža je pri Mariboru, ko je opravljal še vloge pomočnika trenerja in prvega trenerja, tesno sodeloval z Zlatkom Zahovićem. Foto: Vid Ponikvar Pogled na vrh lestvice je nenavaden, saj ga ni junaka, ki bi si ustvaril večjo prednost. Najboljših pet klubov ločijo le tri točke. Na vodilnem položaju nista ne Maribor ne Olimpija, v zadnjih letih največja favorita za osvojitev "kante", med najboljšimi peti pa ni branilca naslova Celje!

"To ni presenečenje, ampak logična posledica. Iz lige vedno odhajajo najboljši igralci. Imamo malo bazo, tako igralsko kot finančno. To je naša usoda," je navedel Zahović osnoven razlog, zakaj je liga tako izenačena, in pohvalil vodilno Muro.

"Naredila je fantastično stvar. Moramo vedeti, da so drugo- ali pa tretjeligaški igralci, nekateri so prej igrali celo v četrtih avstrijskih ligah, kar naenkrat prišli v vrh slovenskega nogometa in dokaj opozorili nase v Evropi. Je pa vprašanje, kaj se bo zdaj zgodilo s temi fanti, ko pridejo na višje obrate. Če hočeš biti uspešen na velikih obratih, moraš imeti tudi osnovo iz nogometne šole. Trener Mure, ki je v glavni vlogi, je izvlekel maksimum. Je pa šel Ante (trener Mure Ante Šimundža, op. p.) skozi to tudi pri Mariboru in ve, kako priti do uspeha. To je podobna zgodba, čeprav je z Muro to dosti težje napraviti kot z Mariborom. Tu je samo delo in žrtvovanje. Vem, da bi vsi radi gledali čudo od nogometa, a je to s kvaliteto, ki jo imamo na razpolago, malce težje," je opozoril na omejenost majhnega slovenskega nogometnega okolja. Zaradi njega številni klubi iščejo takšne rešitve, da igralski kader dopolnjujejo s tujci.

Ljubljana bi morala božati Mandarića, ne pa ga kritizirati

Čeprav je Mariboru dvakrat z Olimpijo preprečil osvojitev naslova, bi si Zlatko Zahović v Sloveniji želel še več Milanov Mandarićev. Foto: Vid Ponikvar Med njimi izstopa tudi Olimpija, ki se je v primerjavi s prejšnjo sezono lotila skoraj celostne prenove začetne enajsterice, tvegana poteza pa že žanje uspehe, saj je Olimpija na lestvici tik pod vrhom. In tudi pred Mariborom.

"Tisti, ki ne delajo v slovenskem prostoru, težko komentirajo takšne poteze in jih doživljajo za nelogične, a takšna je usoda slovenskih klubov. In hvala bogu, da Milan Mandarić vztraja naprej. Kdor tega ne razume, naj pride v Slovenijo, pa bo videl, s čim razpolagamo. To ni tako enostavno. Ljubljana bi morala božati Mandarića, ne pa ga kritizirati. Dobro, čudeži slovenskih klubov so se dogajali, tudi v evropskih razmerah, a se ti mora takrat vse poklopiti. Ogromno znanja. Največje pa je znanje, da veš, s čim razpolagaš. Tako kot to dela Bravo. Všeč mi je delo trenerja (Dejan Grabić, trener NK Bravo, op. p.), ker klub, igro in igralce razvija po zmožnostih. In to dela vrhunsko. Všeč mi je, da veš, kaj imaš in s tem tudi delaš," je pohvalil delo v mladem ljubljanskem klubu, ki je že dalj časa kljub enemu najmanjših proračunov v prvi ligi zasidran na sredino razpredelnice.

Jakirović prišel v napačnem trenutku

Sergej Jakirović bi je lahko po mnenju Zlatka Zahovića, če bi se pridružil Mariboru pozneje, napravil z vijolicami dobre rezultate. Foto: Sportal Kako pa Zahović ocenjuje delo NK Maribor, kjer je njegove naloge spomladi prevzel Oliver Bogatinov in se v tej sezoni že odločil za menjavo na položaju trenerja? "NK Maribor ne morem gledati le skozi rezultat, ampak kot celoto. Zajema šolo NK Maribor, finančni del, ki je zelo pomemben, in uspeh prve ekipe. To, ali je Maribor uspešen, ni vprašanje zame, ampak za ljudi v klubu," je izpostavil dolgoletni prvi kadrovik 15-kratnih slovenskih prvakov in se najprej navezal na Sergeja Jakirovića, hrvaškega stratega, ki je prišel v Ljudski vrt po odhodu Darka Milaniča.

"Jakirović je bil zelo zanimiv trener, a je prišel v napačnem trenutku. Ponudba Maribora se težko zavrne, a včasih pride človek v okolje, kjer je težko obrniti krivuljo navzgor, kjer se klub nahaja v prostem padu. Pa je bil Jakirović zelo dober trener. Morda bi se, če bi prišel zdaj, izkazal v drugačni luči," je namignil, da bi bilo zanj in za mariborski klub morda boljše, če bi se pridružil vijolicam šele v tej sezoni.

Ko je Sergej Jakirović izpadel proti severnoirskemu predstavniku v kvalifikacijah za ligo Europa, je moral zapustiti stolček Maribora. To je bila njegova edina tekma v tej sezoni, na kateri je vodil vijolice! Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Začel jo je z ogromnim neuspehom, sramotnim izpadom Maribora proti amaterjem iz Severne Irske, ki je odmeval po Evropi, vijolicam pa preprečil tisto, kar so v zadnjem desetletju rado počele. Dokazovati se na evropskih zelenicah in v klubsko blagajno prinesti čim več denarja. Poraz s Colerainom je bil nenazadnje usoden tudi za Hrvata, ki je zapustil Maribor. "Poraz? To ni težava le trenerjev. A tako pač je, trenerski posel je zelo nehvaležen," je bil sprva kratek in jedrnat Zahović.

Camoranesi neprimeren za vodenje NK Maribor

"Če bi imel Jakirović takšne rezultate kot Camoranesi, bi bili z njim veliki problemi," je prepričan Zahović. Foto: R.V. Po Hrvatu se je vodstvo Maribora odločilo za stratega, ki je pred tem pustil dober vtis na klopi sežanskega Tabora. V mesto ob Dravi se je preselil Mauro Camoranesi, nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa, ki je bil pred 14 leti z Azzurri tudi svetovni prvak!

"Moram reči, da je Jakirović delal boljše od Camoranesija. Bil je dosti bolj primeren za Maribor," je brez dlake na jeziku postregel nekdanji "alfa in omega" mariborskega kluba in nadaljeval:

"Camoranesi je zame še en trener, ki je imel veliko igralsko kariero, ampak je tudi slab strokovnjak. Pri njem imaš občutek, da je zelo slab strokovnjak, neprimeren za vodenje kluba kot je Maribor. O tem govorijo rezultati. Če bi imel Jakirović takšne rezultate kot jih ima on, bi bili z njim veliki problemi. Tako pa je Camoranesi premagal le ekipe iz spodnjega dela, s tistimi iz zgornjega dela pa ni bil niti blizu," je v svojem slogu pojasnil Zahović, ki več kot očitno ni zadovoljen z delom Argentinca z italijanskim potnim listom.

Ko smo ga vprašali, ali misli resno, je vztrajal pri odgovoru: "Seveda. To si upam povedati." S Camoranesijem se, odkar je nov trener Maribora, ni nikoli pogovoril, niti mu ni zameril njegovega pojasnila v intervjuju za Ekipo24, češ da sploh ni vedel, kako sta Zlatko in Luka Zahović, ko je ta še kandidiral za tekme vijolic, v bistvu bližnja sorodnika, oče in sin.

Odkar je Mauro Camoranesi prevzel Maribor, je z njim na osmih tekmah v prvenstvu vknjižil 3 zmage, 3 remije in 2 poraza (razlika v zadetkih 16:11), v pokalu pa je ugnal velenjski Rudar. Njegov predhodnik Sergej Jakirović v tej sezoni sploh ni vodil tekme v prvenstvu, saj je Maribor premagal Aluminij za zeleno mizo (3:0), proti Domžalam pa je klub že začasno vodil Saša Gajser. V prejšnji sezoni je Jakirović vodil Maribor na 11 tekmah. Dosegel je 8 zmag in 3 poraze (razlika v zadetkih 25:13), kar je statistično gledano veliko uspešneje od Camoranesija. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Ne, to nima nobene povezave s tem, ampak ima bolj opraviti z njegovim delom. Imel je veliko kariero, vsa čast, se pa zanj ne more reči, da je trenerski strokovnjak, podkovan z znanjem. Podkovan je z igralskimi izkušnjami, a je to nekaj drugega. Trenerske izkušnje iz mehiške tretje lige?" je spomnil na podatek, da je Camoranesi pred prihodom v Slovenijo, ko je dvignil medijsko zanimanje za PLTS zlasti v Italiji, nazadnje treniral mehiškega nižjeligaša Tapachula.

Maribor bo verjetno prvak, saj ima formulo 1

Nekdanji športni direktor vijolic je prepričan, da ima NK Maribor z naskokom najboljši igralski kader. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vseeno napoveduje, da bi lahko z Mariborom uresničil cilj in osvojil prvo mesto. "Camoranesi bo verjetno prvak z Mariborom. Verjetno bo prvak zaradi koncentracije kvalitete igralcev, ki jo ima Maribor. Dolgoročno pa bo glede na način njegovega dela oziroma nedela za Maribor to predstavljalo velike težave. To pa ob njegovem odhodu ne bo več njegov problem, ampak klubski," ga v tem primeru skrbi za prihodnost Maribora.

Kar pa se tiče favoritov za naslov prvaka, tudi v tej sezoni na prvo mesto izpostavlja Maribor. "Edini favorit je. In zmeraj bo, ne le zdaj. Koncentracija kakovosti, ki jo ima Maribor na igralnih položajih, je tolikšna, da je nima nobena druga ekipa v Sloveniji. Maribor ima formulo 1," se je znova oprijel prispodobe z najhitrejšim, a še kako dragim športom.

Maribor ima znova avtocesto do naslova

Vztraja pri trditvi, da ima Maribor znova avtocesto do naslova prvaka. Foto: Matjaž Vertuš Podobno "drzno" napoved je resda Zahović podal že pozno spomladi, pred nadaljevanjem sezone, ko je Maribor zaostajal za Olimpijo za sedem točk, a je bil prepričan, da bodo vijolice ciljno črto prečkale kot prvaki. Na koncu se to ni zgodilo, zaradi neuresničene napovedi se je naposlušal zbadanja z avtocesto, nakar je dejal, da ima Maribor odprto pot do državne zvezdice.

"Saj nisem rekel nič napačnega. Če pa je res bila avtocesta. Maribor je imel na voljo avtocesto, a je pač avto pred ciljem zavil dol z nje. Vse si imel v rokah, celo po porazu v Ljubljani. Pri - 7 so vsi odpisali Maribor, pa je prišel na - 1. Bila je avtocesta, a je prišlo do porazov v Ljubljani, Celju in Sežani," vztraja pri trditvi, da je Maribor tudi tokrat prvi kandidat za naslov.

"Če imaš takšno kakovost v ekipi, je to vedno avtocesta. Kaj bi dal denimo Ante (Ante Šimundža, op. p.), da bi imel tako kvaliteto igralcev."

Celjani niso navajeni na Evropo. Ne le igralci. Dušan Kosić v teh trenutkih ne more biti zadovoljen z izkupičkom. Danes ga čaka dvoboj z Aluminijem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor v prejšnji sezoni ni osvojil lovorike. V prvenstvu je bil drugi, zaostal pa ni za večnim tekmecem Olimpijo, ampak Celjem, ki je v tej sezoni le bleda senca aktualnega prvaka. "To me ne preseneča. Pozna se, da ekipe niso navajene na Evropo. Ne le igralci, ampak tudi ljudje v klubu. Potovanje, hoteli, organizacija, dvig ali spust ritma tekmovanja, mentalna ambicioznost oseb … Pride do utrujenosti. Naše ekipe na to niso navajene. Bo pa Celje že splavalo iz tega. Liga je izenačena, ker so vsi iz iste baze, z malo baze pa je vedno možno vse. Celje je lahko tudi prvak, zakaj pa ne," zaradi izenačenosti tekmovanja ne izključuje celo možnosti, da bi izbranci Dušana Kosića, če bo kmalu povzdignil formo, ubranili naslov.

Trener Maribora Camoranesi pred prihodom v Slovenijo ni imel veliko trenerskih izkušenj. Nabiral jih je v Mehiki in Argentini, nato pa začel spoznavati slovensko prvenstvo kot strateg Tabora. Veliko trenerskih izkušenj pa nima tudi Milenko Ačimović, nekdanji Zahovićev "sovojak" v reprezentanci, ki je na položaju mlade izbrane vrste do 21 let po aferi in nezadovoljstvu igralcev nasledil Primoža Gliho.

Ačimoviću vso srečo, Glihi treba podati spoštovanje

Z Milenkom Ačimovićem se je srečeval tudi na večnih derbijih. Foto: Vid Ponikvar "Dobro, kar se tiče Milenka, je biti selektor specifično delo. Želim mu vse najboljše. Okrog sebe ima vseeno toliko ljudi, ki mu bodo znali pomagati in svetovati. Je pa dovzeten za dobre nasvete, tako da mu želim vso srečo. Vsakemu domačemu strokovnjaku je treba dati podporo. Prav se mi zdi, da so vsi slovenski selektorji za zdaj prihajali iz slovenske stroke. Smo vseeno majhen nabor in moramo razvijati svoje potenciale. Kdo pa jih bo potenciral, če ne mi?" želi Ljubljančanu, s katerim sta krajši del kariere tekmovala na večnih derbijih kot športna direktorja Maribora in Olimpije, veliko uspehov z reprezentanco do 21 let, ki bo prihodnje leto nastopila na "domačem" evropskem prvenstvu.

Kar se tiče odstavljenega selektorje Glihe, ni želel veliko diskutirati o načinu njegovega odhoda.

"Glihi je treba podati spoštovanje. Pa če je res ali ne, kar se je pisalo," sporoča po menjavi selektorja mlade reprezentance, ki jo je po mnogih letih zapustil Primož Gliha. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Težko komentiram, saj nisem bil zraven. Gliha je dosti naredil, a ko pride težava, v Sloveniji vse nekako očrnimo. To mi ni všeč. Glihi je treba podati spoštovanje. Pa če je res ali ne, kar se je pisalo. Nogomet je pomemben šport, kjer se iz muhe dela slona in obratno. Marsikateri rezultat mu je dal prav, o tem, kaj je bilo, pa vseeno nočem biti niti sodniki niti tožilec. Važno je, da gremo s pozitivno energijo na Euro. In če ne verjameš, da si lahko evropski prvak, potem sploh ne hodi na Euro. Ne glede na to, da se zavedamo svojih limitov, treba verjeti v to. Potem pa se bomo že prešteli," priporoča mladim reprezentantom, da prihodnje leto na Euro vstopijo z visokimi pričakovanji.

Maribor, Olimpija in Mura so Kopru dali zrak

Prepričan je, da slovenski nogometni prostor ne ceni dovolj dosežkov Mirana Srebrniča, "tihe" ikone Gorice in zdajšnjega trenerja Kopra. Foto: Urban Urbanc/Sportida Visoka pričakovanja imajo lahko po uvodni četrtini sezone tako vodilna Mura kot tudi večna tekmeca Olimpija in Maribor, ki sta v zadnjem krogu zmagala v gosteh, Zahović pa izpostavlja še enega, ki je zelo blizu vrhu. "Tudi Koper bo mešal štrene marsikomu. Ima izkušenega, odličnega trenerja. Miran Srebrnič je eden izmed tistih, ki se mu v slovenskem okolju pripisuje manj vrednosti, kolikor bi si jo zaslužil. Je tih, ni toliko zanimiv za medije, a je odličen strokovnjak in delavec," zelo ceni še enega nekdanjega soigralca iz slovenske reprezentance.

Malce slabši začetek povratnika v prvo ligo ga ni presenetil. "Čez to fazo gredo vsi drugoligaši, ko pridejo v prvo ligo. Potrebuješ 5, 6 krogov, da prideš na drugo raven razmišljanja, na hitrejšo igro in ostalo. Koper je imel srečo, saj so mu Maribor, Olimpija in Mura dali zrak, ker so tudi oni grešili. Dali so mu energijo, vero, da bo nevaren, saj mu niso pobegnili," je navedel olajševalno okoliščino, po zaslugi katere zdaj Koper za prvim mestom zaostaja za le dve točki.

Vršič je Totti in Del Piero v enem

Zahović uživa v predstavah številnih nekdanjih vijolic v dresu Kopra, med njimi najbolj izstopa Dare Vršič. "Dobro, igra dve, tri brzine manj, kot je v času evropskih uspehov Maribora, a je za Koper en genij. Zanj bi vedno plačal karto, da bi ga lahko gledal. Ima talent, potezo več. Pri Kopru, ki se še išče, je tisti igralec odločitve. Če pa bi bil v klubu, ki bi imel evropske cilje, bi bilo drugače," se je razgovoril o 36-letnem zveznem igralcu, ki se je v Koper preselil iz štajerske prestolnice.

Nekdanji reprezentant Dare Vršič je med najboljšimi igralci dozdajšnjega dela Prve lige Telekom Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

"Dare potrebuje čas, svobodo, ki pa mu jo v evropskem projektu težko daš. Tam ni časa za svobodo. Dare pa rad uživa v igro. Takšnega je užitek gledati. Ima toliko nogometnih kvalitet, ki jih pogrešamo v slovenskem prostoru. Ne vem, če ga tako dojema javnost, a zelo rad trenira. Biološka ura bije, a je trenutno za Koper Totti in Del Piero v eni osebi," je primerjal najboljšega asistenta Prve lige Telekom Slovenije z dvema legendama italijanskega nogometa.

Ostrc ima "lepo" levo nogo, a ...

Đorđe Ivanović je v tej sezoni najboljši strelec Olimpije (in prve lige), v prejšnji sezoni pa je bil to Ante Vukušić. Foto: Vid Ponikvar Z radovednostjo spremlja tudi predstave Olimpije, večnega tekmeca. Tudi zaradi Srba Đorđeta Ivanovića, enega izmed treh najboljših strelcev lige, ki je prišel iz "njegovega" Partizana.

"Olimpija je vedno nevarna. Vedno je pod nekim nestrokovnim pritiskom, a je glede na vse menjave odlično sestavila ekipo. Seveda potrebuješ čas, Evropa pa je tako ali tako nekaj drugega. Težko je s temi financami, ki so na voljo. In hvala bogu, da sploh so. Sestavila je konkurenčno ekipo. Resda so oscilacije, saj je sestavljena na novo z majhnim finančnim vložkom. Moramo se zavedati, da smo totalno limitirani v bazi, finančno pa še toliko bolj. Za tisto, kar gledamo v slovenski ligi, smo lahko sploh hvaležni glede na finančni vložek, pogoje delavcev, infrastrukturo, jo imamo in bi morali z veseljem hoditi na stadione in jo podpirali," bi pričakoval od ljubiteljev nogometa več podpore.

Olimpija bi po njegovem mnenju brez pomoči Mandarića igrala z mladimi igralci v drugi ali pa tretji ligi, se mu je pa ob spremljanju zmajev, kjer dobiva priložnosti vse več obetavnih mladincev, še najstnikov, dobro vtisnil v oko Enrik Ostrc. ''Res ima "lepo" levo nogo," ga je pohvalil Zahović, a nato zavzdihnil.

Mladi Primorec Enrik Ostrc se je znašel tudi na najnovejšem seznamu mladih reprezentantov Milenka Ačimovića. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Edino, kar bi morajo vsi nogometaši pri nas delati še več in popraviti, so male stvari. To pomeni, da izpadajo na dvojno podajo, zelo slabo branijo ena na ena, kjer včasih dobiš občutek, kot da jih ni. Duel igra jih tepe in tako dalje. Nihče ne uživa v delu, vsi uživajo v lepih stvareh, a če ne narediš tistih malih stvari, nastanejo težave. Zlasti, ko gredo te igralci v tujino. Ko nimaš žoge, je treba garati. Tu imajo vsi težave. Dobro, eden je Jojo (Josip Iličić, op. p.). Samo eden je Jojo, ostale pa čaka delo. Prvo, kar opazijo skavti, so male stvari. Vsi drugi najprej opazimo velike stvari. Male stvari pa delajo razlike," je pojasnil, kaj še manjka slovenskim nogometašem, ko se odpravljajo v tujino, da bi bili še bolj konkurenčni za igro.

To je pravi Matjaž Kek

Zlatko Zahović je navdušil nad razmišljanjem selektorja in someščana Matjaža Keka. Foto: Sportida Ko je pred dnevi poslušal selektorja članske reprezentance Matjaža Keka, ga je v tej luči navdušil prav poseben stavek. "Matjaž je vrhunsko rekel, da delamo temelje. Če nekoga moti, da zmagujemo male reprezentance, bi se moral sprijazniti s tem, da smo trenutno res del skupine malih. A delamo temelje. Koliko smo zadetkov dobili letos? Nobenega. Delamo temelje in to je treba spoštovati. Ter iti naprej. To je pravi Matjaž. Trenutno je to pravi Matjaž. Spoznal je, je da nima temeljev, da je slovenska realnost točno to, kar je zdaj, potem ko bodo postavljeni temelji, pa bo Slovenija zelo nevarna vsakomur, tudi za tiste iz drugega in prvega bobna."

Zato tudi popolnoma razume selektorja in potek kvalifikacij za Euro 2020. "Razumem, da se je izgubil, ker je prišel iz drugega nogometa. V Sloveniji pa nič ne gre spontano. Mislil je, da imaš igralce ki se lahko kosajo z Avstrijo na višji ravni, a ni šlo. Ta zgodba mi je zelo všeč, trener jo je razumel. Včasih potrebuješ čas in si vesel, da prideš do spoznanja. Te temelji so mi res všeč. Matjaž se je vrnil v slovenski prostor. Matjaž is back," je ponosno izpostavil misel še v angleškem jeziku.

"Lani smo imeli eno tekmo, ki je totalno ogledalo slovenskega nogometa. Domačo zmago z 2:0 proti Poljski. To je ogledalo, kaj mora biti Slovenija. Niti koraka več, kaj šele pol koraka nazaj. Potem smo tudi mi nevarni, pa lahko pridejo tudi Avstrijci ali boljši od njih. Ni problema, kar pridite," se dobro spominja obračuna s Poljsko, na katerem po njegovih besedah Jana Oblaka sploh nismo opazili, proti Izraelu, le tri dni pozneje, pa je dobil dva gola izven kazenskega prostora. "Za katera ni bil kriv, ampak je bila njegova ekipa," je dodal.

Luka Zahović dosegel v Sloveniji vse, pa še malce več

Luka Zahović se je poslovil od Maribora kot dvakratni najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije. Foto: Urban Urbanc/Sportida Na tisti tekmi z Izraelom je na rezervni klopi Slovenije sedel tudi Luka Zahović. Dvakratni najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije se je ob koncu poletnega prestopnega roka odločil za nov izziv. Preselil se je na Poljsko, k Pogonu iz Szczecina in zapustil Maribor.

"Bil sem presenečen, a tudi zadovoljen, saj je Luka potreboval spremembo. Pri nas je dosegel vse, pa še malce več. Zgodba glede vsega ni bila ravno rožnata, tako da se je čutilo, da potrebuje spremembo. Sem pa presenečen in to pozitivno, ko sem videl, na Poljskem sem ga spremljal tudi v živo, kako je to drugačna, boljša, močnejša liga. Seveda potrebuje en zadetek za samozavest. Dosegel ga bo slejkoprej, saj igra neverjetno dobro. Vesel sem, da so ga dobro sprejeli," ga je očarala gostoljubnost Poljakov, pa tudi organizacija kluba iz mesta z okrog 700 tisoč prebivalci, ki leži blizu Nemčije in je na višji ravni od slovenskih klubov.

Kaj bo šele, ko se bo Pogon leta 2022 preselil na prenovljen stadion, ki ga gradi. Morda takrat že z Zahovićem, enim boljših strelcev poljskega prvenstva, kjer so Slovenci po zaslugi številnih (uspešnih) legionarjev na zelo dobrem glasu. Kdo ve, Zlatka kot očeta in poznavalca nogometa spremlja dober občutek. Veliko boljši kot tisti, ki ga spremlja, ko ocenjuje delo zdajšnjega trenerja Maribora Camoranesija …