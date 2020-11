Kek poslal jasno sporočilo Hajduku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matjaž Kek bo ta mesec s Slovenijo skušal ubraniti vodilni položaj v tretji skupini lige C lige narodov.

Matjaž Kek bo ta mesec s Slovenijo skušal ubraniti vodilni položaj v tretji skupini lige C lige narodov. Foto: Reuters

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je predstavil seznam 24 kandidatov za bližajoče se tekme z Azerbajdžanom, Kosovom in Grčijo. Na njem so tudi trije povratniki, med njimi tudi izkušeni as Atalante Josip Iličić. Mariborčan, ki se je v nedeljo znašal v središču zanimanja hrvaških medijev zaradi povezovanja s splitskim Hajdukom, je dal jasno vedeti, da ga ne zanima ničesar drugega kot le slovenska izbrana vrsta.