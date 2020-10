Slovenski as očaral Hrvaško s prekrasnim evrogolom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mario Jurčević in Damjan Bohar z Osijekom nadaljujeta zmagoviti niz v hrvaškem prvenstvu. Foto: Osebni arhiv

Slovenski nogometni reprezentant Damjan Bohar se je v soboto izkazal na Hrvaškem. Dosegel je enega najlepših zadetkov kariere in odločil zmagovalca na dvoboju v Koprivnici, s tem pa Osijeku pomagal do pete zaporedne zmage. Gostom je do zmage pomagal tudi nekdanji branilec Olimpije Mario Jurčević.

''Slovenec je dosegel enega najlepših zadetkov v tej sezoni,'' so zapisali pri portalu Net.hr, ki podobno kot preostali hrvaški mediji ni skrival navdušenja nad evrogolom Damjana Boharja. 29-letni Prekmurec je v tretjem nastopu za Osijek dočakal strelski prvenec. V 47. minuti je s silovitim in zelo natančnim udarcem, ko je izvedel prosti strel z roba kazenskega prostora, premagal vratarja Slaven Belupa.

Prekrasen zadetek Damjana Boharja za zmago Osijeka:

Slaven Belupo - Osijek 0:1

Damjan Bohar (47')

WHAT.A.STRIKE.

P.S. You miss him already @ZaglebieLubin fans? 😎

🎥 Arena Sport pic.twitter.com/hAr840UG9n — Ižak Ante Sučić (@IASucic) October 31, 2020

Njegov projektil je atraktivno zatresel mrežo, rezultat pa se do konca srečanja ni spreminjal, tako da so Slavonci, za katere je novopečeni slovenski reprezentant Mario Jurčević znova odigral vso tekmo, osvojili vse tri točke.

To je bila že peta zaporedna zmaga Osijeka. Odkar se je na trenerski stolček vrnil Nenad Bjelica, žanje Osijek le uspehe. Na lestvici zaostaja po točkah le še za vodilnim zagrebškim Dinamo, ki bo dvoboj 10. kroga hrvaškega prvenstva odigral v nedeljo, ko se bo udaril z mestnim tekmecem Lokomotivo. Slaven Belupo, pri katerem opravlja vlogo pomočnik trenerja nekdanji up slovenskega nogometa in Milana Sandro Bloudek, je vknjižil prvi poraz v prvenstvu po treh tekmah.