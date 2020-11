Napeto v Splitu, navijači Hajduka sanjajo o Slovencu

V Splitu, temperamentnem hrvaškem mestu, znanem po izjemno strastnem in nepredvidljivem (po)doživljanju prigod nogometnega kluba Hajduk, ki bo prihodnje leto praznoval 110. rojstni dan, je v zadnjih dneh zelo burno. V sredo so po svetovnih medijih in spletu zaokrožili veličastni prizori praznovanja 70. rojstnega dneva navijaške skupine Torcida in še enkrat več dokazali, kako tesna je povezava med navijači in Hajdukom.

Nor ognjemet Torcide v Splitu za 70. rojstni dan navijaške skupine Hajduka:

Dva dni pozneje je Hajduk, ki že dalj časa ne more biti zadovoljen z rezultati in vse večjim razkorakom od trendov najboljših hrvaških klubov, pozdravil novega predsednika Lukšo Jakobušića. Z njim želi Hajduk vrniti proti vrhu, kamor je nekoč že spadal, ko je tako v Jugoslaviji kot tudi Hrvaški posegal po najvišjih mestih, spodobne rezultate pa dosegal tudi v Evropi.

Naslov hrvaškega prvaka je nazadnje osvojil leta 2005, v zadnjih letih pa je poleg zagrebškega Dinama, ki je na Hrvaškem razred zase, vedno bolj nebogljen tudi proti Rijeki. To pa še ni vse. Rezultati so vse slabši, po novem doživlja udarce tudi proti najslabšim tekmecem. Ko je tako v soboto ostal praznih rok še v Pulju, kjer je izgubil proti zadnjeuvrščeni Istri (0:1), in to le tri dni po spektakularni proslavi navijačev ob 70. rojstnem dnevu Torcide, je doseglo nezadovoljstvo nov vrhunec.

Hajduk snubil Keka že lani

Matjažu Keku gre letos odlično z reprezentanco v ligi narodov. Foto: Sportida Neznanci so v noči na nedeljo vhod na stadionu Poljud okrasili z 12 štori, ki simbolizirajo 11 nesposobnih igralcev (hlodov) in trenerja Harija Vukasa, ki so mu po treh zaporednih porazih z Gorico, Šibenikom in Istro šteti dnevi. Novi predsednik bi lahko kmalu posegel po prvih menjavah in v Split pripeljal novega trenerja, v hrvaških medijih pa se kot prvi kandidat omenja kar Matjaž Kek!

Mariborčan je bil letos že krepko zastopan na naslovnicah hrvaških medijev, saj ga je v svoje vrste vabil zagrebški Dinamo. Kek se je po pogovoru s predsednikom Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenkom Mijatovićem odločil, da ne bo prekinjal pogodbe s krovno zvezo. Ostal je selektor Slovenije, s katero mu gre v zadnjih mesecih imenitno, saj brez poraza in prejetega zadetka vodi v skupini lige narodov.

Ni prvič, da se Keka povezuje s splitskim klubom. Hajduk ga je snubil že lani, slovenski selektor je priznal, da je prejel vljudnostni klic iz Splita, a da je pri tem tudi ostalo. Takrat o Hajduku ni resneje razmišljal, v njegovih mislih je bila le slovenska reprezentanca. Zgodba se je ponovila še nekajkrat, največkrat kot posledica domišljije navijačev Hajduka, ki jih je Kek navdušil z delom pri Rijeko, s katero ni v dobrih petih letih izgubil niti enega jadranskega derbija v Splitu!

Najbolj spoštovan Slovenec na Hrvaškem

Mariborčan je bil trener Rijeke kar pet let in pol. Foto: Vid Ponikvar Resda ne gre prezreti njegovih simpatij v smeri splitskega kluba, katerih korenine so zrasle še v obdobju nekdanje skupne domovine Jugoslavije, ko se je Kek kot mladinec Maribora zaljubil v splitski klub in bil njegov goreč privrženec. Pozneje, po že južnoafriški pravljici z reprezentanco Slovenije, se je odločil za delo na Reki. Ni se ustrašil dokazovanja na Hrvaškem, ampak spisal neponovljivo zgodbo, polno uspehov, podvigov in rekordov, piko na i pa je poleg številnih evropskih zmag predstavljala dvojna krona v sezoni 2016/17, s katero se je v zgodovini reškega kluba zapisal z zlatimi črkami.

Na Hrvaškem si je ustvaril ogromen ugled, bil celo kandidat za selektorja hrvaške nogometne reprezentance. Leta 2017, tik po tem, ko je vodstvo zveze prekinilo sodelovanje z Antejem Čačićem, tudi nekdanjim trenerjem Maribora, saj je bil ogrožen nastop na SP 2018 v Rusiji, se je na seznamu kandidatov pojavil celo Kek, a je nato obveljalo pri tem, da se zaupa naloga Zlatku Daliću. Ta je Hrvaško popeljal do odmevnega drugega mesta na svetu in dvignil zanimanje za hrvaško prvenstvo, kjer je iz leta v leto več slovenskih legionarjev, tudi reprezentantov.

Hajduk postaja grobnica trenerjev

Navijači Hajduka čakajo na naslov hrvaškega naslova že 15 let. Foto: Sportida Kek je leta 2018 končal reško zgodbo in se vrnil na položaj selektorja Slovenije, s katero po lanskoletnem rezultatskem nihanju v kvalifikacijah za EP 2020 dosega v letošnji izvedbi lige narodov veliko boljše rezultate. V ponedeljek bo predstavil seznam kandidatov za novembrski tekmi s Kosovom in Grčijo. Ker se je zaradi izbrane vrste poleti zahvalil že izdatni ponudbi zagrebškega Dinama, ne gre pričakovati, da bi kar čez noč spremenil stališče in se sredi tekmovalnega ciklusa z reprezentanco odločil za splitski izziv. O tem, kako močno je cenjen, priča tudi spoznanje, ki nam ga je zaupal predsednik NZS, ko je dejal, kako je Dejan Savičević nameraval Keka prepričati k temu, da bi postal selektor reprezentance Črne gore.

Hajduk po novem bolečem porazu v Pulju sploh ne spada v zgornjo polovico razpredelnice in doživlja hudo krizo, hkrati pa je v zadnjih sezonah postal svojevrstna grobnica trenerjev. Na klopi splitskega kluba so se vrstili znani kot manj znani kandidati, tujci in Hrvati, a ni Splita z nasmehom na licu zapuščal prav nobeden. Bi lahko uspelo Keku? Navijači Hajduka bi bili navdušeni, če bi nov predsednik na Poljud pripeljal prav 59-letnega Štajerca, o čemer pričajo številni zapisi na socialnih omrežjih, a le redki verjamejo v uresničitev želje. Mariborčan ima z NZS sklenjeno pogodbo do leta 2022, po tem, ko je poleti zavrnil Dinamo, pa bi moralo priti do ogromne senzacije, da bi se sredi dolgoročnega projekta načrtno odpovedal delu z izbrano vrsto in se preselil v Split, kjer bi se spopadel s skrajno težavno nalogo.