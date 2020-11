Udaren začetek Milenka Ačimovića, ki se je takoj odločil za odmeven rez

S seznamom za zahtevni prijateljski tekmi proti Nemčiji in Rusiji in prvim javnim nastopom v novi vlogi je s svojim delom selektorja slovenske mlade nogometne reprezentance, ki jo prihodnje leto čaka domače evropsko prvenstvo, začel Milenko Ačimović. Nekdanji legendarni slovenski reprezentant je takoj povlekel veliko potezo. Na seznamu ni dozdajšnjega kapetana, napadalca Maribora, Jana Mlakarja.

Milenko Ačimović je začel delo selektorja mlade slovenske nogometne reprezentance. Foto: STA

"Bliža se evropsko prvenstvo, odgovornost je velika. Igranje na evropskem prvenstvu sem izkusil kot igralec in približno vem, kaj fante čaka. Treba je zbrati nogometaše, ki so sposobni igrati pod pritiskom, kot ga tako velik turnir prinaša. Ni treba izgubljati besed o tem, za kako pomembno tekmovanje gre. Nastopali bodo proti najboljšim mladim igralcem v Evropi. Morali se bodo boriti, se stepsti na igrišču. To bo zanje velika, verjetno največja nogometna izkušnja do zdaj in velika priložnost, da pokažejo, česa so na največji sceni sposobni," je povedal Milenko Ačimović, ki je s Slovenijo, še na nekoliko višji ravni, v članski konkurenci, nastopil na evropskem prvenstvu 2000 in svetovnem prvenstvu 2002.

Priznava, da se ga večina mlajših nogometašev, ki jih je zdaj "dobil v roke", spominja predvsem po tistem golu, a o preteklosti ob nastopu na svoji prvi novinarski konferenci v novi vlogi ni želel preveč govoriti. Sploh ne o bližnji preteklosti, v kateri se je v reprezentanci, v katero je prišel, zgodilo marsikaj. Ne nazadnje je selektor postal prav zaradi tega, ker so se njegovemu predhodniku Primožu Glihi uprli nogometaši in zahtevali njegov odhod.

Jan Mlakar, ki je v 22 nastopih za mlado reprezentanco zabil osem golov, je ostal brez vpoklica novega selektorja. Foto: Vid Ponikvar

Prvi seznam brez kapetana Jana Mlakarja

"Od prvega dne, ko se bom s fanti dobil, o tem ne bom želel govoriti. Nikogar ne bom ocenjeval po tem, kakšno vlogo je imel pri tem. To me niti ne zanima. Zanima me samo, kaj bo na igrišču. Ta tema bo prepovedana," je povedal novi selektor mlade slovenske reprezentance, ki, zanimivo, na svoj prvi reprezentančni seznam ni uvrstil dozdajšnjega kapetana reprezentance Jana Mlakarja.

Napadalec Maribora je bil kot kapetan prvi predstavnik nogometašev ob uporu proti prejšnjemu selektorju, njegovo odsotnost pa lahko razumemo tudi kot posledico slabe forme. Nogometaš, za katerega je angleški Brighton pred dvema letoma odšel dva milijona evrov, je po odmevni vrnitvi v Maribor zabil le en gol. V napadu bo prednost dobil Žan Medved, ki gole zabija v majici slovaškega prvaka Slovana iz Bratislave.

Miran Pavlin: Izbrali smo pravi paket

Foto: Nebojša Tejič/STA Miran Pavlin, ki je bil prav tako prisoten na tokratni videokonferenci Nogometne zveze Slovenije.



"Zakaj? Zame predstavlja idealen paket, ki ga trenutno potrebujemo. V preteklosti je večkrat dokazal, da zna delati z mladimi. Zame je idealen kandidat. Vesel sem, da je stoodstotno pripravljen za delo," je o Ačimoviću še dejal Pavlin, strelec še enega od najbolj nepozabnih golov v zgodovini slovenskega nogometa, tistega v Kijevu za odhod Slovenije na evropsko prvenstvo 2000. "V zadnjih korona časih smo imeli na Nogometni zvezi Slovenije veliko težav. Ena od teh je bila reprezentanca do 21 let. Ne bi rad pogreval stvari, a po pogovorih z igralci, selektorji in predsednikom je bilo jasno, da tako ne bo šlo naprej. Predsednik je bil odločen, zato smo se odločili za menjavo. Ni bilo veliko časa, sem pa imel jasno sliko, zato nisem premišljeval prav dolgo. Hitro sem se odločil za Milenka," je o potezi, ki jo je povlekel pri izbiri novega selektorja mlade izbrane vrste, povedal direktor reprezentanc, ki je bil prav tako prisoten na tokratni videokonferenci Nogometne zveze Slovenije."Zakaj? Zame predstavlja idealen paket, ki ga trenutno potrebujemo. V preteklosti je večkrat dokazal, da zna delati z mladimi. Zame je idealen kandidat. Vesel sem, da je stoodstotno pripravljen za delo," je o Ačimoviću še dejal Pavlin, strelec še enega od najbolj nepozabnih golov v zgodovini slovenskega nogometa, tistega v Kijevu za odhod Slovenije na evropsko prvenstvo 2000.

Kako se bosta dogovarjala z Matjažem Kekom?

Ačimovića čaka veliko dogovarjanja s selektorjem članske reprezentance Matjažem Kekom. Foto: Sportida Od uveljavljenih nogometašev na Ačimovićevem seznamu velja izpostaviti Dejana Petrovića, ki redno igra za dunajski Rapid, in je prejšnji mesec odigral dve tekmi za člansko reprezentanco. Tokrat bo priključen mladi. Komunikacija z Matjažem Kekom bo v naslednjih mesecih za Ačimovića sicer zelo pomembna.

Novi selektor mlade reprezentance resno računa na še vsaj tri nogometaše, ki se spogledujejo tudi s člansko vrsto. Z vezistom Rijeke Adamom Gnezdo Čerinom, ki se počasi prebija v Kekovo vrsto, Jako Bijolom, ki je njen član že dolgo časa, in tudi s Sandijem Lovričem, nekdanjim mladim reprezentantom Avstrije, ki je vmes postal članski reprezentant Slovenije in ji lahko pomaga pri prihajajočem velikem izzivu, ki bo pri nas in na Madžarskem na sporedu marca (skupinski del) in junija (zaključni del) prihodnje leto. Vsi trije so se znašli na zadnjem seznamu članskega selektorja Keka.

"Zagotovo bova skušala z Matjažem dobro komunicirati in skrbeti za poteze, ki so dobre za slovenski nogomet. Prioriteta je seveda reprezentanca A," je o tem povedal Ačimović, ki je na svoj prvi seznam vpisal tudi nekaj zelo mladih nogometašev. Mladega krilnega napadalca Domžal Nicka Perca, ki je do zdaj na članski ravni odigral 11 minut, njegovega vrstnika, vratarja Martina Turka, člana mladinskih selekcij italijanske Parme, in še koga. Zraven so tudi trije nogometaši Olimpije, eden najboljših posameznikov slovenske lige Timi Max Elšnik, ki pod vodstvom prejšnjega selektorja na presenečenje vseh ni igral, presenečenje je 19-letni debitant Michael Pavlović, vpoklic pa je dočakal tudi leto mlajši Enrik Ostrc, ki pa bo tokratno akcijo zaradi poškodbe najverjetneje izpustil.

Ačimović je že takoj na začetku trenerske poti v roke dobil pomembno nalogo. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski nogomet potrebuje velika tekmovanja

"Sloveniji manjkajo velika tekmovanja in njen nastop na njih. Mi, ki smo nastopili na evropskem prvenstvu 2000 in svetovnem prvenstvu 2002, pa potem fantje, ki so igrali v Afriki leta 2010, smo dali slovenskemu nogometu velik zagon. Zdaj takšne evforije že dolgo ni bilo. Evropsko prvenstvo do 21 let na domačih tleh jo bo vsaj malo zagotovo prineslo. Vsi vemo, kaj takšno tekmovanje na domačih tleh pomeni. Upam, da bomo pustili dober vtis in dostojno zastopali Slovenijo," je še povedal Ačimović, ki prav veliko časa za brskanje in analizo za tokratno reprezentančno akcijo ni imel. V torek je postal selektor, danes je moral predstaviti prvi seznam, že v ponedeljek ga čaka začetek prve akcije, v četrtek tekma z Nemčijo in potem pet dni pozneje še z Rusijo.

Ačimović torej začenja s pomembno vlogo, ki jo je dobil v še pomembnejšem projektu NZS. Verjetno najpomembnejšem v zgodovini njenega obstoja, največjega nogometnega tekmovanja pri nas, ki se bo, če ne bo novih zapletov, z otvoritveno tekmo v Mariboru začelo marca v Mariboru, potem pa junija končalo z velikim finalom v Ljubljani, ki bo poželo pozornost celotnega nogometnega sveta. Evropska prvenstva do 21 let so tekmovanja, na katerih se rojevajo poznejši zvezdniki svetovnega nogometa. Številnim med njimi na najsijajnejših nogometnih odrih ploskamo tudi danes.

Seznam Milenka Ačimovića za prijateljski tekmi proti Nemčiji in Rusiji:

Vratarji:

Igor Vekić (Bravo), Domen Gril (Hoffenheim II, Nemčija), Martin Turk (Parma, Italija).



Branilci:

Jan Gorenc (Mura), David Zec (Benfica, Portugalska), David Brekalo (Bravo), Dušan Stojinović (Celje), Žan Zaletel (Celje), Žan Rogelj (Tirol, Avstrija), Aljaž Ploj (Aluminij), Žan Trontelj (Bravo).



Vezisti:

Enrik Ostrc (Olimpija), Timi Max Elšnik (Olimpija), Tamar Svetlin (Domžale), Michael Pavlovič (Olimpija), Tomi Horvat (Mura), Egzon Kryeziu (Lechia Gdansk, Poljska).



Napadalci:

Žan Medved (Slovan Bratislava, Slovaška), Aljoša Matko (Maribor), Luka Štor (Dynamo Dresden, Nemčija), Žan Celar (Cremonese, Italija), Nick Perc (Domžale), Nick Prelec (Sampdoria, Italija), Luka Kerin (Celje).