Odločitev je padla. Velik projekt v roke Milenka Ačimovića.

Milenko Ačimović je že na začetku trenerske poti v roke dobil velik projekt. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na Nogometni zvezi Slovenije z izborom novega selektorja mlade reprezentance niso presenetili. Na predlog predsednika Radenka Mijatovića je Izvršni odbor NZS danes za naslednika Primože Glihe, ki se je moral od svojega položaja posloviti na zahtevo nogometašev, imenoval Milenka Ačimovića.

Izvršni odbor NZS je na današnji seji na mesto selektorja mlade reprezentance imenoval Milenka Ačimovića.



Več: https://t.co/ZnJt71JgnN pic.twitter.com/RqnX7prmKz — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) November 3, 2020

Ačimović, nekdanji zelo priljubljeni slovenski nogometaš, pomnimo ga predvsem po najbolj nepozabnih štirih sekundah v zgodovini slovenskega športa, golu s sredine igrišča za Bežigradom, je izbira, ki ji je bila naklonjena tudi javnost.

Ta bo zagotovo pozdravila tudi to, da si je Ačimović za tesnega sodelavca izbral Miša Brečka. Še enega nogometaša, ki je pustil globoko sled v slovenski reprezentanci, s katero je nastopil na svetovnem prvenstvu 2010, in je na začetku trenerske poti.

Pri Olimpiji se je izkazal, zdaj ga čaka velik projekt NZS

Ačimović je po koncu bogate nogometne poti, ki jo je na veličasten način zaključil kot kapetan dunajske Austrie leta 2010, v nogometu deloval kot športni direktor Olimpije, v Stožicah pustil dober vtis in dokazal, da ima občutek za mlade. Andraža Šporarja in Ezekiela Hentyja, ki sta pozneje poskrbela za rekordna prestopa iz slovenske lige in Ljubljančanom prinesla skoraj devet milijonov evrov, je namreč v Olimpijo pripeljal on.

Pri Olimpiji je najdlje časa sodeloval z Dušanom Kosićem, ki je Celjane letos popeljal do naslova. Foto: Vid Ponikvar

Po odhodu iz Olimpije je bil nekaj časa izven nogometa, potem pa se posvetil šolanju in letos prišel do najvišje, Uefa pro licence. Letos poleti je bil imenovan za selektorja reprezentance do 19 let, zdaj pa, še preden je z novo službo začel, dobil veliko priložnost in postal novi selektor mlade reprezentance, ki je pred največjim izzivom v svoji zgodovini. Prihodnje leto bo namreč Slovenija marca in junija prihodnje leto skupaj z Madžarsko gostila največje nogometno tekmovanje pri nas, evropsko prvenstvo do 21 let, ki ga je koronavirus premaknil v leto 2021.

To bo tudi prvi nastop mlade slovenske reprezentance na velikem tekmovanju in, kar je še pomembneje, največji projekt v zgodovini NZS. Nenazadnje bo Slovenija gostila tako otvoritveno kot tudi finalno tekmo, na kateri bomo dobili novega prvaka. Naslov branijo Španci, ki so evropski naslov osvojili kar trikrat na zadnjih petih prvenstvih.

Primož Gliha je reprezentanco zapustil s sklonjeno glavo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Primoža Gliho so odnesli nogometaši

Ačimović je v zelo pomembni trenerski vlogi zamenjal Primoža Gliho, ki se je od svojega položaja poslovil po šestih letih.

Odhod zdaj že nekdanjega selektorja so zahtevali igralci, ki niso bili zadovoljni z razmerami v reprezentanci in predvsem odnosom selektorja. Njegov odhod so zahtevali kar z odprtim pismom za javnost, v katerem so na račun Glihe izrekli kar nekaj zelo obremenilnih očitkov.

Gliha se od izbruha afere v javnosti še ni oglasil.