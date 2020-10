Kdo se bo usedel na izpraznjen stolček selektorja mlade slovenske nogometne reprezentance in postal obraz enega največjih projektov v zgodovini slovenskega nogometa? Kdo bo vodil Slovenijo na največjem nogometnem dogodku na naših tleh, evropskem prvenstvu do 21 let 2021? Kandidatov je kar nekaj, med njimi velikani slovenskega nogometa. Trenutno se zdi, da izstopa predvsem eden.

Primož Gliha je preteklost. Komu bo predsednik NZS Radenko Mijatović v roke segel kot naslednjemu selektorju mlade slovenske reprezentance? Foto: Vid Ponikvar

Primož Gliha je sicer še selektor mlade slovenske reprezentance, a ga od tega, da tudi uradno postane bivši, loči le še nekaj formalnosti. To je bilo pravzaprav jasno takrat, ko je na dan prišlo protestno pismo reprezentantov, ki so zahtevali njegov odhod. Še bolj jasno je postalo včeraj zgodaj popoldne.

Le pol dneva za tem, ko je po ponovni izvolitvi v ponedeljek zvečer dejal, da mora očitke na račun selektorja mladih nogometašev dva tedna od izbruha afere s sodelavci še preveriti, je namreč predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović sporočil, da je predlagal njegovo razrešitev. Zdaj jo mora le še potrditi Izvršni odbor NZS. Ta bo potem, na predlog predsednika, izbiral tudi novega selektorja.

Gliha, čigar skoraj šestletni projekt je razpadel čez noč, tako kot je zaradi novega koronavirusa razpadla njegova zadnja reprezentančna akcija, je bil bivši že nekaj časa, saj so na NZS v tem času že pridno razmišljali o njegovem nasledniku, a kdo ve, zakaj so z odločitvijo o njegovi menjavi čakali toliko časa. Pravijo, zaradi tega, ker je bil zaradi novega virusa v karanteni tudi član reprezentance, ki je pred skoraj tremi desetletji orala ledino in je v slovenskem nogometu pustil pečat. Če ne drugega, s "hat-trickom" na nepozabni tekmi v Splitu.

Miran Pavlin, direktor reprezentanc, je naklonjen ideji, da se delu z NZS priključi čim več velikih imen slovenskega nogometa, ki so na začetku svoje trenerske poti. Foto: Nebojša Tejič/STA

Miran Pavlin je naklonjen legendam. Kdo so kandidati?

Pečat pa so pustili tudi kandidati najbolj zvenečih imen, ki ciljajo na njegovo mesto. Miran Pavlin, ki je po razhodu z Zlatkom Zahovićem preskočil v z Mariborom ne ravno pobrateno Brdo pri Kranju, je na NZS v vlogo direktorja reprezentanc prišel tudi z nalogo, da v delo z reprezentancami počasi vpelje čim več velikanov slovenskega nogometa.

Že zelo hitro se je strelcu zgodovinskega gola za uvrstitev na prvo veliko tekmovanje, evropsko prvenstvo 2000, ponudila priložnost, da na zelo vidno mesto postavi prvega. Prav to se bo najverjetneje tudi zgodilo.

Milenko Ačimović ...

Trenutno naj bi namreč obstajalo veliko možnosti, da le malo za tem, ko dela z reprezentanco do 19 let, ki je pomenilo začetek njegove trenerske poti, sploh še ni zagnal, veliko pomembnejšemu projektu pristopi Milenko Ačimović. Strelec še enega, morda celo najbolj zgodovinskega gola Slovenije, se je navijačem, ne samo z golom s sredine igrišča, prikupil že za časa kariere in ji simpatičen ostal tudi v zadnjih letih, ko se v nogometni javnosti pojavlja kot strokovni gost. Kot tak in legenda slovenskega nogometa bi bil zagotovo primeren obraz.

Milenko Ačimović Foto: Ana Kovač

Če je primeren kot trener, ne vemo. V Olimpiji je v vlogi športnega direktorja, sploh pri nogometaših, pustil zelo dober vtis, toda v vlogi trenerja ga še ni bilo. Delo z reprezentanco do 19 let, ki ga je v roke dobil poleti, je prvo, h kateremu je pristopil malo za tem, ko je pridobil trenersko Uefa pro licenco.

... Robert Koren, ...

Preostali trije nekdanji dolgoletni reprezentanti, ki so se pojavili kot kandidati za mesto selektorja reprezentance do 21 let, najvišje trenerske izobrazbe nimajo, a so na poti, da jo pridobijo. Prvi med njimi, strelec še enega nepozabnega gola, za do zdaj edino zmago Slovenije na velikih tekmovanjih, Robert Koren, bi v reprezentanci pravzaprav ostal.

Robert Koren Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred kratkim se je namreč priključil strokovnemu štabu Glihe, potem ko je le malo za zgodovinskim uspehom, do katerega jim je pomagal, zapustil Celje, in medtem tudi uradno začel trenersko pot. Postal je trener drugoligaša Fužinarja. Seveda bi klic z NZS, ki bi pomenil hiter preskok na njegovi trenerski poti, na kateri ima visoke ambicije, verjetno sprejel.

... Boštjan Cesar, ...

Z delom na NZS se spogleduje tudi nepozabni kapetan slovenske reprezentance in edini do zdaj, ki je v njej zbral trištevilčno število nastopov Boštjan Cesar. Bogato nogometno pot je končal letos poleti, zdaj stopa na trenersko. Pravzaprav je na njej že naredil prve korake in naj bi kmalu dočakal tudi prvo priložnost. Morda kot selektor mlade reprezentance, a bolj verjetno je, da se bo priključil kakšni od selekcij po starostni kategoriji navzdol. Zanimivo, tudi on je avtor enega od najbolj nepozabnih golov v zgodovini slovenskega nogometa. Za zmago Slovenije v Celju nad Italijo oktobra 2004.

Mišo Brečko in Boštjan Cesar iz časov, ko sta branila barve slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

... Mišo Brečko, ...

Četrti kandidat med nekdanjimi zelo uspešnimi reprezentanti se s kakšnim zgodovinskim golom ne more pohvaliti, saj v 77 nastopih v njenem dresu ni dosegel niti enega, a je bil zato en vidnejših članov zadnje reprezentančne pravljice. Mišo Brečko od tihega odhoda v nogometni pokoj pred dvema letoma pridno dela na tem, da bo nekoč uspešen trener. Če bo v trenerskem delu vsaj približno uspešen, kot je bil kot nogometaš, se nekdanjemu kapetanu nemškega velikana Kölna za prihodnost ne gre bati. S trenerskim delom bi sicer moral začeti kot pomočnik Ačimovića v selekciji do 19 let. Morda pa skupaj začneta delati razred višje.

... Agron Šalja, ...

Kandidat je zagotovo tudi Agron Šalja, nekdanji nogometaš nekoliko manj zvenečega imena, ki je prejšnjo generacijo reprezentantov do 19 let konec lanskega leta popeljal v elitni del kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga je potem odnesel virus. Nekdanji dolgoletni nogometaš Primorja, Domžal, Interblocka in še nekaterih prvoligašev naj bi visoko kotiral predvsem v očeh predsednika NZS Mijatovića.

Agron Šalja Foto: Vid Ponikvar

... in preostali.

Zdaj, ko je po vsega osmih tekmah v prvoligaški konkurenci hit slovenskega prvenstva, moramo zagotovo omeniti tudi Gorana Stankovića, trenerja Tabora, ki ga na NZS dobro poznajo. Z mlajšimi selekcijami je namreč ta 40-letni prvoligaški debitant tam, tako kot pri Olimpiji, že delal. "Na to do zdaj, ko ste me vprašali, sploh nisem pomislil, a mislim, da se ne bo zgodilo. Je prevelik profesionalec, da bi tako hitro pustil projekt, ki smo ga v Sežani komaj začeli," nam je o tej možnosti, ko smo se pogovarjali o uspešni sežanski nogometni zgodbi, povedal direktor Tabora Davor Škerjanc, ki bi, če bi se Stanković res preselil na NZS, po Andreju Razdrhu in Mauru Camoranesiju v enem letu izgubil še tretjega trenerja.

Kandidatov in imen je še nekaj, še kar nekaj je tudi slovenskih trenerjev, ki so trenutno brez dela. Slaviša Stojanović in Luka Stojanović, najbolj ugledna med njimi, izziva morda ne bi sprejela. Marsikdo drug bi ga. Verjetno tudi vsi tisti, ki jih najdemo med zaposlenimi selektorji na NZS po starostni lestvici navzdol. Med njimi najdemo še dva nekdanja reprezentanta Antona Žlogarja in Aleksandra Radosavljevića, pa tudi nekdanjega trenerja Interblocka, Krškega in Celja Tomaža Petrović, ki slovi po dobrem delu z mladimi.

Aleksandru Čeferinu kot predsedniku Uefe, ki je še vedno v tesnih stikih z NZS, za projekt evropskega prvenstva do 21 let na slovenskih tleh zagotovo ni vseeno. Foto: Reuters

Projekt, ki je pomemben za NZS. In Aleksandra Čeferina.

Za konec dodajmo, da je evropsko prvenstvo do 21 let zelo pomemben projekt za slovenski nogomet, morda celo najbolj pomemben v zgodovini NZS. Nanj je zagotovo pozoren tudi njen nekdanji predsednik Aleksander Čeferin, ki se je pred štirimi leti preselil par stopničk višje. Na čelo Uefe. In imel potem leta 2018 zagotovo precej zaslug, da so Sloveniji zaupali organizacijo največjega nogometnega tekmovanja v zgodovini na naših tleh.

Skupaj z NZS je potem naletel na veliko težav. Najprej s prenovo stadiona Ljudski vrt v Mariboru, ki bi moral gostiti otvoritveno tekmo, zdaj še z afero v mladi reprezentanci, ki se želi kot gostiteljica seveda prikazati v najlepši luči. Zato je tudi izbira zdajšnjega selektorja mlade reprezentance pomembnejša od vseh do zdaj in kot taka deležna večje medijske pozornosti. Selektor je, vsaj za javnost, namreč eden od glavnih obrazov projekta.