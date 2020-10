Odmevna menjava na Koroškem, Robertu Korenu se je uresničila želja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

''Verjamem, da bo v prihodnje prišla kakšna priložnost za glavnega trenerja. Zanimajo me zanimive zgodbe, kak dolgoročen projekt, pri katerem mi je povsem vseeno, ali sem glavni trener ali pomočnik,'' je naznanil Robert Koren, ki je v začetku septembra prenehal sodelovati s celjskim klubom, kjer je pomagal strokovnemu vodstvu, nov izziv pa je našel v mladi reprezentanci. Postal je eden izmed treh pomočnikov selektorja Primoža Glihe, danes pa je uradno postal še novi trener Fužinarja, s čimer se mu je uresničila želja, da bi se v karieri preizkusil tudi kot samostojni trener. Pogodbo s koroškim klubom je sklenil za štiri leta, klub pa bo dodatne podrobnosti o sodelovanju razkril v popoldanskih urah.

Prvič na delu proti Dekanom

Robert Koren je v prejšnji sezoni nabiral trenerske izkušnje pri prvaku NK Celje. Foto: Vid Ponikvar Po končani igralski poti je prve trenerske izkušnje nabiral z mlajšimi nogometaši Dravograda, v prejšnji sezoni se je pridružil Celju in mu pomagal do zgodovinskega naslova državnega prvaka, zdaj pa bo v drugi ligi pomagal ''koroškim sosedom'' z Raven, kjer je nasledil Mihaela Bukovca.

''Zaradi službenih obveznosti ter nekaj slabših rezultatov v zadnjem obdobju je trener Mihael Bukovec nepreklicno odstopil. Radi bi se mu zahvalili za vse dobro delo v zadnjih treh letih, ko smo skupaj z njim dosegli največje uspehe v zgodovini kluba,'' se je koroški drugoligaš zahvalil trenerju, s katerim se je iz tretje povzpel v drugo ligo.

Fužinar v tej sezoni po 11. krogu na lestvici zaseda deveto mesto, za vodilnimi Radomljami pa zaostaja 16 točk. Koren bo v novi vlogi debitiral v soboto, ko bo na Koroškem gostoval Jadran Dekani, v naslednjem krogu pa ga čaka velik izziv, gostovanje pri vodilnih Radomljah.

To je že peta trenerska sprememba v drugi ligi v tej sezoni. Pred Fužinarjem so trenerja menjali tudi v Šmartnem (odhod Ramiza Smajlovića), Krškem (Iztok Kapušin), Brdih (Vlado Badžim) in na Ptuju pri Dravi (Viktor Trenevski).