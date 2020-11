Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Matavž, ki se po enem letu vrača v reprezentanco, je odlično začel svojo zgodbo v Združenih arabskih emiratih. Foto: Guliver/Getty Images

Po tem ko je letos poleti po 13 letih igranja za različne evropske klube, med katerimi je vrhunec prav gotovo doživel v treh letih igranja za PSV Eindhoven, Tim Matavž zapustil Evropo in se podal v Združene arabske emirate, se je o glas o njem kar malce porazgubil. Seveda tudi zaradi tega, ker ga dolgo časa ni bilo v reprezentanci.

Malo zaradi novega kluba na drugi celini, veliko zaradi epidemiološke slike sveta in naneslo je, da za Slovenijo ni igral že eno leto. Nazadnje je v njenem dresu zaigral ob porazu na Poljskem z 2:3 v zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ko se je izkazal z asistenco in zadetkom. Njegovim desetim v reprezentanci, v kateri je med trenutnimi njenimi člani najboljši strelec, pa čeprav v njej že nekaj časa ne igra prav veliko.

Kako bo v prihodnosti, je težko napovedovati, a glede na to, da se je pri 31 letih umaknil z evropskega prizorišča in se preselil v Azijo, bo še težje, kot je bilo do zdaj.

Lahko se, seveda, zgodi tudi drugače. Sploh, če bo v reprezentanco prenesel strelsko formo, ki jo kaže na začetku svoje bogato plačane azijske epizode.

Za Al Wahdo, trenutno četrtouvrščeno ekipo najboljše nogometne lige Združenih arabskih emiratov, je Matavž namreč zabil že pet golov in je drugi najboljši strelec tamkajšnje lige. S šestimi goli je boljši le Brazilec Welliton, ki se ga nekateri spomnijo kot golgeterja iz moskovskega Spartaka.

Matavž je zadel tudi na zadnji tekmi, ki jo je za Al Wahdo odigral, pri nedeljski zmagi nad Al Waslom s 3:2. Izkušeni primorski napadalec torej v reprezentanco prihaja vroč. Ne samo zaradi toplega vremena v Združenih arabskih emiratih, kjer po novem živi …