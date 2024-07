Nekdanji slovenski reprezentančni napadalec Tim Matavž se po 17 letih vrača k matičnemu klubu Gorica, ki mu bo pomagal v boju za vrnitev v prvo ligo, so zapisali pri ND Gorica.

"Po dolgem času sem spet doma. Lepo je biti tukaj. Za vrnitev sem se odločil, da pomagam klubu, da ga skupaj vrnemo tja, kjer je bil. Upam, da nam bo to tudi uspelo," je v klubski mikrofon dejal Tim Matavž.

Petintridesetletnik je v pretekli sezoni igral za hrvaškega prvoligaša Gorica, za katerega je na 39 tekmah dosegel pet zadetkov. Največji pečat je pustil na Nizozemskem, kjer je branil barve Groningena, Emmna, PSV in Vitesseja. Ob tem pa je igral še za Augsburg, Nürnberg, Genoo, Al Wahdo, Bursaspor in Omonio. Za slovensko reprezentanco je odigral 39 tekem in dosegel 11 zadetkov.

Gorica je v prejšnji sezoni v drugi slovenski nogometni ligi zasedla četrto mesto.

Mijailović na Bonifiki, Zrilić ob Kamniški Bistrici

Koper je objavil ime četrte okrepitve pred prihajajočo sezono, to je postal srbski bočni branilec Veljko Mijailović. Triindvajsetletni Mijailović je z moštvom z Bonifike sklenil dveletno sodelovanje, nazadnje pa je v domovini igral za Metalac. Minulo sezono je v vseh tekmovanjih zbral 34 nastopov in dosegel dva gola. Večino tekem je odigral v drugem rangu srbskega nogometa.

Domžalčani pa so sporočili, da bo njihove vrste okrepil hrvaški vratar Bernard Zrilić. Tudi Domžalčani so z novim vratarjem sklenili dveletno pogodbo. Zrilić je svojo športno pot začel v domačem Zadru, nato pa se je pridružil mladinski šoli Dinama iz Zagreba. Igral je še za Lokomotivo in Rudeš. "O Domžalah sem slišal same dobre stvari. Veliko priložnosti ponujajo mladim igralcem, kar mi je še posebej všeč," je v odzivu za klub ob Kamniški Bistrici dejal 18-letni čuvaj mreže. To je že tretji vratarski prišel v Domžale to poletje, saj so pred tem podpisalu tudi Ajdina Mulačića in Roka Vodiška.