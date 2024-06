Rogaški in Gorici po finalu pokala finančna kazen

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe Rogaške, ki je sicer finale pokala konec maja dobila po izvajanju enajstmetrovk, je disciplinski sodnik Slatinčanom naložil 480 evrov kazni. Na tekmi so igralci prejeli šest rumenih kartonov in enega rdečega, opomin je prejela tudi uradna oseba ekipe.

Ob tem bo morala Rogaška plačati še 1100 evrov kazni zaradi nešportnega in neprimernega ravnanja navijačev. Ti so v 22., 26., 31. in 78. minuti tekme žaljivo skandirali zoper NZS, za kar so prejeli 400 evrov, medtem ko so 700 evrov kazni prejeli zaradi prižiganja bakel.

Podobna kazen je doletela Gorico. Njeni igralci so prejeli pet rumenih kartonov, kar pomeni kazen 300 evrov, zaradi nešportnega in neprimernega ravnanja navijačev pa bodo morali Novogoričani plačati 1.400 evrov. Tudi navijači vrtnic so žaljivo skandirali zoper NZS (400 evrov) in večkrat prižgali bakle (tisoč evrov).

Kopru po zadnjem krogu dva tisoč evrov kazni

Jeglič je izrekel še kazni po zadnjem, 36. krogu državnega prvenstva v letošnji sezoni. Največjo kazen je prejel Koper, ki bo moral plačati dva tisoč evrov. Koprčani so si kazen prislužili zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, saj so ti večkrat žaljivo skandirali, prižigali bakle in povzročili topovski udar.

Finančna kazen je doletela tudi Maribor, ki bo moral zaradi nešportnega in neprimernega vedenja svojih navijačev blagajni NZS plačati 700 evrov, medtem ko bo morala zaradi enakega razloga Mura plačati 350 evrov.