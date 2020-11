Nasmejani Josip Iličić se je po natanko 356 dneh spet vrnil v reprezentanco Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Potem ko so na pomožnem stadionu v Stožicah nekateri trenirali že včeraj, ko je imel Matjaž Kek na voljo le enajst nogometašev, je danes podoba reprezentance Slovenije že skoraj popolna. Zvečer so nogometaši v hladnem in meglenem vremenu trenirali na stadionu ZŠD Ljubljana v Šiški. Trening je bil lažje narave. Trenirali so le kakšno uro.

Novica dneva je seveda ta, da je bil od začetka do konca zraven tudi Josip Iličić. Prvi obraz slovenske reprezentance zadnjih let je pod Kekovim vodstvom treniral prvič po dolgem letu dni, v katerem se je zgodilo veliko. Ne samo v svetu, ampak tudi njemu. Potem ko je spomladi, ko je blestel v majici Atalante in bil skupaj z njo evropski hit, brez reprezentančnih akcij ostal zaradi zamrznitve ob pandemiji novega koronavirusa, je v drugem letu manjkal zaradi težav, ki jih je imel sam.

Nazaj na igrišča se je vrnil že pred časom, za Atalanto je odigral pet tekem, a je za zdaj še daleč od forme, ki jo je kazal pred več mesečno pavzo. Na zadnjih dveh tekmah svojega kluba, proti Liverpoolu v ligi prvakov in Interju v italijanskem prvenstvu, ni igral, tako da je na tokratno reprezentančno akcijo spočit, seveda pa zagotovo tudi zelo motiviran. Po nenačrtovano dolgi odsotnosti, ki je trajala od 19. novembra lani, ko je pri porazu na Poljskem z 2:3 v zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 zablestel z golom in asistenco. Natanko 356 dni.

Selektor Matjaž Kek še čaka na svojega kapetana Jana Oblaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Jan Oblak namesto na igrišču na letališču

Zaradi nove realnosti in številnih ukrepov, ki jih je povzročila trenutna zdravstvena slika sveta, imajo številni slovenski reprezentanti iz tujine težave s prihodom na tokratno akcijo. Med njimi tudi z naskokom najbolj vreden slovenski reprezentant Jan Oblak, ki je bil z Atleticom Madridom v španskem prvenstvu na delu že v soboto zvečer, a ga v reprezentanci še ni. Na letališču Treviso v Italiji naj bi pristal ravno nekje v času ponedeljkovega treninga. Na torkovem bo še zraven. Ob njem tokrat ni bilo niti Benjamina Verbiča iz kijevskega Dinama, Andraža Šporarja iz lizbonskega Sportinga, Adama Gnezde Čerina iz Rijeke in junaka septembrske akcije, napadalca Zaragoze Harisa Vučkića.

Kek tokrat še ni uigraval nobenih taktičnih kombinacij, pa čeprav ga do sredine tekme z Azerbajdžanom čaka le še torkov uradni trening v Stožicah. Jasno je, da bo ta tekma zgolj "trening" za tisto, kar prihaja za njo. Nedeljski domači obračun s Kosovim in potem tri dni pozneje še gostovanje v Atenah pri Grčiji v zadnji tekmi C lige narodov, v kateri so Slovenci v svoji skupini trenutno na prvem mestu. Z lepimi možnostmi, da napredujejo razred višje.

Nogometaši med treningom na stadionu ZŠD Ljubljana v Šiški. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tema je nogometaše pregnala v Ljubljano

Tokrat so slovenski reprezentanti nastanjeni v hotelu Austria Trend v Ljubljani, saj zaradi teme, ki v jesenskem času pade hitro, v svoji tradicionalni pripravljalni bazi v nogometnem centru NNC Brdo pri Kranju, kjer ni reflektorjev ne morejo trenirati.

Bolj kot to, kje trenira, Keka sicer zanima, s kom trenira. Po septembrski akciji, ko je iz takšnih in drugačnih razlogov ostal brez več kot polovice reprezentance, je imel tudi tokrat nekaj malega težav, a skorajda nič v primerjavi s tistim, kar ga je doletelo pred mesecem dni. Pa čeprav se njegov tokrat odpadli branilec Nemanja Mitrović, ki je ravno danes izvedel, da je zaradi hude poškodbe kolena verjetno končal sezono, s tem verjetno ne strinja. Ob branilcu Maribora bo selektor vsaj v prvih dneh tokratne akcije pogrešal tudi branilca zagrebškega Dinama Petra Stojanovića. Tudi on ima zdravstvene težave. K sreči veliko lažje.

Trening slovenske reprezentance v Ljubljani (foto Grega Valančič/Sportida):

Povratnika vesela, da sta nazaj

V reprezentanco so se ob Iličiću po daljši odsotnosti iz takšnih ali drugačnih razlogov tokrat vrnili še nekateri nogometaši. Dva od njih sta pred ponedeljkovim treningom stopila pred mikrofone. "Izjemno vesel sem bil Kekovega poziva v reprezentanco, to je zame velika čast in vedno mi je lepo biti tukaj. Zares sem vesel, da bom po letu znova oblekel majico z državnim grbom na prsih, upam, da bom izkoristil svojo priložnost," je povedal novopečeni vezist Domen Črnigoj, ki je nazadnje za Slovenijo igral septembra lani pri odmevni kvalifikacijski zmagi nad Poljsko z 2:0 v Stožicah. Potem je status reprezentanta izgubil, ker za svoj klub ni igral. Letos poleti se je iz švicarskega prvoligaša Lugana preselil v italijanskega drugoligaša Venezio, spet redno začel igrati in se vrnil v reprezentanco.

Miha Zajc (desno) je prebolel koronavirus in se vrnil v reprezentanco. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pred nami sta dve težki tekmi proti Kosovu in Grčiji, s tekmecema, ki smo jih že spoznali v ligi narodov. Dobro poznam reprezentanta Kosova Vedata Muriqija, z njim sem igral skupaj v Fenerbahčeju. Gre za kakovostnega napadalca, ki pomeni veliko svoji reprezentanci. Nedavna zmaga na Kosovu nas ne sme zavesti, pred nami je povsem druga tekma," pa je povedal vezist Miha Zajc, ki je moral zadnjo reprezentančno akcijo izpustiti zaradi okužbe z novim koronavirusom. Nazadnje, ko je bil zraven, je bil še član turškega prvoligaša Fenerbahčeja, pri katerem je igral malo. Zdaj nosi majico italijanskega prvoligaša Genoe, pri kateri redno nastopa.

Kakšna bo slovenska prihodnost v ligi narodov?

Slovenski nogometaši so sredi odličnega niza in, upoštevajoč prijateljsko tekmo s San Marinom, ob štirih nastopih v ligi narodov poraza ne poznajo že pet tekem, v katerih niso prejeli niti enega gola. Ta mesec želijo Kek in nogometaši niz uspešnosti nadaljevati.

Slovenija je do zdaj z Grčijo odigrala šest tekem. Trikrat je izgubila in trikrat remizirala. Nazadnje septembra letos, ko je bilo v Stožicah 0:0. Foto: Grega Valančič / Sportida

Najprej jih v sredo čaka prijateljska tekma z Azerbajdžanom, trenutno 114. reprezentanco sveta, ki je v Slovenijo pripotovala zgolj z nogometaši iz tamkajšnje lige.

Potem Slovence čakata odločilni tekmi v skupini 3 C lige narodov, v kateri so trenutno z osmimi točkami na prvem mestu. Najprej se bodo v nedeljo v Stožicah pomerili s Kosovci, ki so pri dveh točkah in so že izpadli iz igre za vrh.

Potem jih tri dni pozneje čaka obračun v Atenah z Grčijo, ki je trenutno pri osmih točkah. Z Grki bodo Slovenci, ki Grčije do zdaj v šestih tekmah še niso premagali (septembra letos je bilo v Stožicah 0:0), tako najverjetneje v zadnji tekmi lige narodov obračunali za prvo mesto v skupini in skok v višji kakovostni razred novega reprezentančnega tekmovanja pod okriljem Uefe.