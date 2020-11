Že sobotni večer je dal slutiti, da se bodo morali Mariborčani lep čas znajti brez pomembnega stebra obrambe Nemanje Mitrovića, na katerega je za novembrsko reprezentančno akcijo računal tudi Matjaž Kek. V ponedeljek je prišla uradna potrditev, da si je 28-letnik težje poškodoval koleno in je pred njim večmesečno okrevanje. Sezona je tako zanj najverjetneje že končana.

Mitrović je na sobotni tekmi proti NK Domžalam odigral zgolj prvi polčas. Po dvoboju s Kolobarićem v 13. minuti je obležal, a ni čutil bolečin in je igro nadaljeval do konca prvega polčasa. Kot so zapisali pri NK Maribor, ga je med polčasom pregledala zdravniška služba in mu ob sumu na težjo poškodbo ni dovolila vrnitve na igrišče.

"Bojazen, izražena po tekmi, da bomo morali sezono nadaljevati in zaključiti brez stebra obrambe, je bila upravičena. Natančnejši pregled je pokazal, da gre za težjo poškodbo kolena. 28-letni branilec, ki je v tej sezoni zabil tri gole, začenja dolgotrajno okrevanje in ne bo mogel pomagati moštvu," so še dodali v taboru vijolic.

Vrhunci dvoboja v Ljudskem vrtu:

Z zmago na vrh

Mariborčani so na sobotni tekmi, polni preobratov, s 4:3 premagali Domžale in se po 11. krogu na vrhu lestvice po številu točk izenačili z Muro in Olimpijo.

Naslednje tekma Prve lige Telekom Slovenije jih čaka po reprezentančnem premoru, 21. novembra, ko bodo gostovali v Spodnji Šiški pri Bravu.