''Čudeži se dogajajo. Zakaj ne bi bog nagradil mučenika Kopra?''

Ko je predsednik Kopra Ante Guberac pozno spomladi, ko so se dokončno odprla prvoligaška vrata, drzno napovedal , kako se lahko Primorci zelo hitro vmešajo v boj za naslov prvaka, mu marsikdo ni verjel. Po sobotni zmagi v Stožicah in skoku tik pod vrh je dvomljivcev v visoke domete Koprčanov bistveno manj. Kopru se ponuja priložnost za zgodovinski podvig, saj Slovenija še čaka na prvega junaka, ki bi osvojil naslov takoj po preboju iz druge lige! Kaj o tem izzivu meni prvi mož Kopra?

''Lepo se imamo v Kopru,'' nam je z veselim glasom potrdil Ante Guberac, še poln vtisov po sobotnem sprejemu navijačev. Tifozi so pričakali nogometaše s pesmijo in pirotehničnim vložkom. V čast Kopru, ki je v soboto v Stožicah spravil v zagato Olimpijo (2:1), so prižgali bakle in pozdravili nadaljevanje uspešnega niza, ki je primorski klub popeljal skoraj na vrh razpredelnice. Po 11. krogu ima Koper toliko točk, kot vodilni Maribor in Mura, kar je izvrsten dosežek za klub, ki je v prvi ligi nazadnje igral leta 2017.

Izgubili so občutek za prave tekme

''Ljudje so nas sprejeli z navdušenjem. Začeli so verjeti v nas. Štart v prvi ligi je bil zahteven, pričakovali smo boljšega, a smo tudi pozabili, kako smo odigrali zadnjo tekmo novembra 2019. Tiste posamezne, ki smo jo odigrali spomladi, niti ne štejem. Manjkale so nam prave tekme, to je nekaj povsem drugega kot pa igranje prijateljskih dvobojev ali pa treningi. Izgubili smo občutek. Na pravih tekmah je pritisk povsem drugačen. Zdaj le počasi prihajamo do tega, kar smo napovedovali,'' je dejal predsednik Kopra in ponosno dodal, da so nogometaši v rumeno-modrih barvah, ki so neporaženi že sedem tekem zapored, povzdignili raven igranja in se na lestvici povzdignili na tretje mesto ter da se lahko pohvalijo z enakim številom točk, kot jih imata Maribor in Mura!

Zadetek Stefana Stevanovića za zmago Kopra v Ljubljani:

''Strinjam se z Zlatkom Zahovićem, ki je dejal, da so nam najboljše ekipe, Mura, Maribor in Olimpija, s svojimi spodrsljaji dale zrak in omogočile, da smo zdaj že izenačeni z njimi,'' se je navezal tudi na razmišljanje nekdanjega športnega direktorja Maribora, ki je pred dnevi spregovoril za Sportal in bil poln pohval o Kopru.

Nagrada za vse trpljenje in slabe stvari iz preteklosti?

Predsednik Kopra ne izključuje možnosti, da bi klub z Bonifike osvojil četrto lovoriko še četrto sezono zapored! Foto: Vid Ponikvar Da se kanarčki zlepa ne šalijo, so dokazali v soboto, ko so na derbiju 11. kroga v Stožicah zadali hud udarec Olimpiji (2:1). To je bil sploh prvi domači poraz zmajev v tej sezoni, Koper pa je v svojo najnovejšo zbirko po vrnitvi med elito vpisal prav poseben skalp. ''Premagati Olimpijo, ne glede kje in s kako ekipo, je vedno velik uspeh. Ne le za Koper, ampak za vsakogar. Tudi Maribor. Vsi dobro vemo, kakšen sloves ima Olimpija v Sloveniji in na področju nekdanje Jugoslavije. Je velik klub, tako da smo zelo veseli vsake takšne zmage,'' ga pozitivni rezultati nad zmaji iz Ljubljane vedno spravijo v dobro voljo.

Po tej zmagi so se mnogi spomnili njegovih drznih napovedi, ko je, po tem, ko je Nogometna zveza Slovenije dokončno prekinila drugoligaško sezono 2019/20 in v prvo ligo uradno popeljala takratni vodilni klub Koper, napovedal, kako bi lahko šli Primorci celo do konca in osvojili naslov prvaka! ''To je bilo rečeno malce v šali, pa tudi zaradi tega, ker smo bili že trikrat zapored prvaki. V četrti, tretji in drugi ligi. Potem sem si dejal, da zakaj pa ne bi naredili čudeža? Takšnih čudežev je zelo malo. Zakaj ne bi uspel ravno klubu, ki je doživel dosti slabega? Klub, kjer se je čez njegov hrbet lomilo veliko stvari? Koper je mučenik. Dosti se je namučil. Zakaj ne bi bog nagradil mučenika Kopra? Da bi nas nagradil za vse "muke" in slabe stvari iz preteklosti? Največje poplačilo bi bil naslov prvaka,'' pojasnjuje Guberac, sicer gradbinec, večinski lastnik Grafista in velik ljubitelj nogometa.

''Čudeži so zato, da se dogajajo. Čudeži v pozitivnem smislu. Nisem rekel, da bo to ravno Koper, pravim pa, da se lahko zgodijo. Zakaj pa ne? Nekdo ima to srečo, zato pa je nogomet tako zanimiv,'' opozarja na nepredvidljivost nogometa, ki je poln takšnih in drugačnih čudežev.

Koper, ki ne igra na pamet, je lahko prvak Veselje Kopra po zmagi v Stožicah. Naslednijč bodo na delu v prvi ligi 21. novembra, ko bodo v primorskem spopadu gostili Gorico. Foto: Urban Meglič/Sportida Pogled na lestvico sporoča, da bi lahko Koper v tej sezoni dejansko mešal štrene velikim. ''Seveda je izvedljivo, da bi postali prvaki. Saj nismo zmagovali naključno, ampak bili na zadnjih tekmah superiorni. Olimpija bi lahko izgubila še z višjim rezultatom, da ne govorimo o Mariboru (1:1 v Ljudskem vrtu, vijolice so zapravil ogromno priložnosti, op. p.). Priložnosti delamo iz igre. Natančne podaje, kombinacija in šah-mat. Vsak naš napad je načrten, ne igramo na pamet. Igralci se čutijo, imamo pa še rezerve. Poglejte Argentinca Claudia Spinellija. Trenutno ni v najboljši pripravljenosti, tega se zaveda tudi sam, a ko bo enkrat še bolje pripravljen, bomo zaradi njega boljši. Zagotovo,'' je prepričan, da bo posojen nogometaš, zaradi katerega je Genoa leta 2018 odštela štiri milijone evrov, vedno boljši. Na veselje navijačev Kopra.

Sveto pravilo glede slačilnice

Eden izmed ključev do močnega in prepričljivega Kopra so tudi urejeni odnosi v slačilnici, ki diha kot eno. O tem je po dvoboju v Ljubljani spregovoril najboljši posameznik Dare Vršič, ki ima prste vmes skoraj v vsakem obetavnem napadu Kopra.

''Pri meni je bilo vedno sveto pravilo, da v slačilnici vladajo urejeni odnosi. Ne zanima me, kdo igra, hočem le, da so igralci zadovoljni. Če je kdo nezadovoljen, ker ne igra, ima odprta vrata in lahko zapusti klub. Najbolj sovražim nezadovoljenega igralca, če ne igra. Pri našem trenerju so vsi dočakali priložnosti, igrajo pa tisti, ki so pokazali največ. Poglejte denimo Spinellija. Ni užaljen, ker je na klopi, ko pa pride v igro za pet minut, pa odigra na vse, obrne tekmo in nas dvigne. Postali smo klub, ki z menjavami dviguje ritem. Proti Olimpiji se je to dobro videlo,'' je pohvalil strokovno vodstvo, da je izbralo posrečene menjave, s katerimi je Koper lažje strl odpor zeleno-belih.

Zdaj drži pesti, da bodo dobro vodili koprsko barko v zadnjem obdobju jesenskega dela, ko bo prisoten ''angleški'' ritem tekem, ko se bo igralo na vsake tri, štiri dni. "Takrat bo zelo pomembna dobra regeneracija," opozarja.

Koper napada zgodovinski izziv. Rekord v lasti Mure in Rudarja.

Bi lahko Miran Srebrnič prihodnje leto postal "slovenski" Otto Rehhagel? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pred Koprom je v tej sezoni zgodovinski izziv. V slabih treh desetletjih, odkar se v samostojni Sloveniji igra prvoligaški nogomet, se ni še nikoli zgodilo, da bi klub, ki bi si priigral napredovanje iz druge v prvo ligo, že v naslednji sezoni zagotovil naslov državnega prvaka.

Edinstvenemu uspehu, ki ga v svetu ni spisalo veliko klubov, sta bila na sončni strani Alp še najbližje velenjski Rudar in Mura (takratna Mura 05). Po napredovanju v prvo ligo, v primeru Mure niti ne po zaslugi drugoligaškega naslova, sta se med elito predstavila v tako dobri in prepričljivi luči, da sta na koncu prvoligaške sezone osvojila tretje mesto. To je tudi slovenski rekord glede uspešnosti ekipe, ki napreduje iz druge v prvo ligo.

Ni tako odmeven, kot je bil denimo leta 1998 v Nemčiji podvig Kaiserslauterna. Zdajšnji tretjeligaš je bil pod vodstvom Otta Rehhagla v sezoni 1996/97 najboljši v drugi nemški ligi, nato pa sezono pozneje v bundesligi prehitel prav vse tekmece, vključno z drugouvrščenim Bayernom, od katerega je bil boljši za dve točki. Postal je prvak, že četrtič v klubski zgodovini, in poskrbel za neverjeten, skoraj nepredstavljiv dosežek.

Si predstavljate, kakšna evforija bi bila v Kopru, če bi se kaj podobnega zgodilo kanarčkom? Klubu, ki je bil do zdaj prvič in zadnjič državni prvak leta 2010, letos pa za nameček praznuje še 100-letnico kluba? Predsednik Guberac namiguje, da nogomet večkrat postreže tudi s čudeži ...