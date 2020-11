Koper navdušil in šokiral Olimpijo v Stožicah #video

Olimpija : Koper 1:2 (0:0) Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Šmajc, Kordež, Skok. Strelci: 0:1 Krajinović (52.), 1:1 Marin (58.), 1:2 Stevanović (75.). Olimpija: Frelih, Boakye (od 79. Kurež), Perković, Korun, Andrejašič (od 88. Bagarić), Caimacov, Elšnik, Marin, Fink, Ivanović, Vombergar.

Koper: Vargić, Jozinović, Jelić Balta (od 46. Knežević), Vršič (od 86. Vekić), Mulahusejnović (od 67. Spinelli), Palčič (od 44. Mišić), Žužek, Dodlek, Rajčević, Krajinović (od 67. Bešir), Stevanović. Rumeni kartoni: Fink; Stevanović, Jelić Balta, Vršič.

Rdeči karton: /.

Koprski nogometaši so v Ljubljani prišli do velike zmage, s katero so se na vrhu lestvice točkovno izenačili z Muro. Zanje je bila to druga zmaga v gosteh v tej sezoni, hkrati pa so Olimpiji, ki je med drugimi pogrešala kapetana Mirala Samardžića in Anteja Vukušića, zadali prvi poraz na domačem igrišču. Olimpija je sicer tretjič v sezoni ostala praznih rok in zdaj za vodilnima zaostaja za točko.

Prva na tekmi je zagrozila Olimpija, potem ko je v osmi minuti Andres Vombergar s strelom z glavo oplazil vratnico. Izjemno priložnost pa so pet minut pozneje imeli Koprčani, najprej je malce z desne poskusil Matej Palčič, Žiga Frelih je žogo odbil, a le do Stefana Stevanovića, ki pa je povsem neoviran s približno desetih metrov streljal previsoko.

Po novih neuspešnih poskusih Vomergarja in Uroša Koruna je ljubljanski napadalec v 27. minuti znova s strelom z glavo zadel le vratnico, na drugi strani pa sta zgrešila Dare Vršič v 40. in znova Stevanović ob koncu polčasa.

Zadetek Kopra za 1:0:

Je pa Koper povedel v 52. minuti, ko je Nardin Mulahusejnović levo od vrat obšel neodločnega Freliha in podal pred gol, kjer je Nikola Krajinović žogo le še potisnil v mrežo.

Šest minut pozneje je domača ekipa izenačila, Đorđe Ivanović je z desne strani kazenskega prostora nekoliko srečno podal pred gol, žoga se je tja namreč odbila od Žana Žužka, v skoku pa je bil tam najvišji Luka Marin.

Koprčani pa so še naprej kazali resne namere po zmagi, bili ekipa z več ideje in v 75. minuti so tudi povedli. Dare Vršič je poslal dolgo podajo do Žana Beširja, ta je podal z desne do Claudia Spinellija, ki je z glavo žogo podaljšal do Stevanovića, ta pa je nato zadel s približno desetih metrov.

Zmagoviti zadetek Kopra:

V 82. je Marko Perković poskusil s strelom z glavo pri Olimpiji, a neuspešno, v prvi minuti sodniškega dodatka pa je Stevanović prestregel podajo Freliha, vendar je slednji nato ustavil lob Koprčana.

Olimpija bo v 12. krogu 21. novembra gostovala v Murski Soboti, Koper pa bo gostil Gorico.

