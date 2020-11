Milan Mandarić okužen z novim koronavirusom

Milan Mandarić je prevzel vodenje Olimpije leta 2015 in zmaje popeljal do dveh drđavnih naslovov in dveh pokalnih lovorik.

Milan Mandarić je prevzel vodenje Olimpije leta 2015 in zmaje popeljal do dveh drđavnih naslovov in dveh pokalnih lovorik. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Iz tabora Olimpije so sporočili, da se je na seznamu številnih oseb, ki so v zadnjem obdobju postale pozitivne na novi koronavirus v Sloveniji, znašel tudi Milan Mandarić. Stanje 82-letnega predsednika NK Olimpija Ljubljana je trenutno stabilno.

Na dan, ko v slovenskem nogometnem okolju ni manjkalo govoric o tem, kako bi se lahko prvi mož Olimpije po bolečem porazu zeleno-belih v soboto proti Kopru (1:2) v reprezentančnem premoru odločil za menjavo trenerja, so iz zmajevega gnezda sporočili, kako je predsednik Milan Mandarić pozitiven na novi koronavirus.

''Predsednik NK Olimpija Ljubljana je po slabem počutju opravil testiranje na COVID-19. Rezultati testa so žal bili pozitivni, zato je predsednik že od včeraj v izolaciji. Njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno. Sledi spremljanje simptomov in izolacija na domu. V klubu se zavedamo resnosti trenutne situacije in bomo postopali v skladu s priporočenimi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje,'' so sporočili iz ljubljanskega kluba, ki se po 11. krogu na lestvici nahaja na četrtem mestu, za vodilnim trojcem, tega sestavljajo Maribor, Mura in Koper, pa zaostaja le točko.