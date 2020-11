Camoranesi razkril, kaj ga moti, neprijetna novica za Keka

Nogometaši Maribora so v najbolj dramatičnem dvoboju 11. kroga Prve lige Telekom Slovenije, prepolnem zadetkov in preobratov, ugnali Domžale (4:3). Zmagoviti zadetek, pri katerem je po mnenju gostov zadišalo po nedovoljenem položaju, je pet minut pred koncem dosegel rezervist Aljoša Matko. Trener Mauro Camoranesi, ki mu je nekdanji športni direktor vijolic Zlatko Zahović nedavno namenil javno kritiko, je izpostavil pomembnost zmage za samozavest igralcev. Kako dolgo bo odsoten Nemanja Mitrović?

Dvoboj v Ljudskem vrtu se je začel s hvalevredno potezo NK Maribor, ki je gostom iz Domžal za 100. rojstni dan čestital s prav posebnim darilom, 100 žogami, ki bodo rumeni družini prišle še kako prav pri delu z vsemi selekcijami. Tako je bilo pred tekmo.

Na tekmi so vijolice še štirikrat spravile žogo izza hrbta vratarja Ajdina Mulalića in s tem preprečile, da bi Maribor po slabši predstavi Ažbeta Juga in obrambne vrste vijolic, ki so gostom omogočili pot do kar treh zadetkov, ostal brez pozitivnega rezultata.

Pomembna zmaga zaradi treh razlogov

Zmaga vijolic je po neverjetnih preobratih, Domžale so vodile z 1:0 in 3:2, Maribor pa z 2:1 in 4:3, kar je obveljal kot končni rezultat, ponesla Štajerce k vrhu razpredelnice. Po novem imajo največ točk Maribor, Mura in Koper, prav vsi 19, Olimpija pa za njimi zaostaja le točko, tako da se po reprezentančnem premoru, trajal bo do 21. novembra, pričakuje zelo zanimivo nadaljevanje sezone.

''Dosegli smo pomembno zmago iz več razlogov. Za samozavest igralcev, stanje duha in seveda tudi zaradi stanja na lestvici. Vedeli smo, da bo prvenstvo zelo zahtevno za vse ekipe, tako tudi za nas. Povezali smo zaporedni zmagi, prevzeli vodstvo, vendar dosedanji potek potrjuje, kako zahtevno je prvenstvo,'' je po dramatični zmagi, na kateri so se Mariborčani večkrat reševali iz neugodnega položaja, poudaril Mauro Camoranesi. "Nora tekma," je priznal Argentinec z italijanskim potnim listom, ko je le nekaj minut po nepozabni zmagi nad Domžalami stopil pred kamere Planet TV.

Hudo ga moti preveč prejetih golov

"Zelo me moti spoznanje, da prepogosto dobivamo zadetke. Tokrat znova že iz prvega predložka proti vratom. To moramo odpraviti," napoveduje strateg Maribora. Foto: R.V. Nekdanjemu zvezdniku italijanskega nogometa je nekdanji športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović dan pred srečanjem namenil kritiko in dejal, da je zanj slab strokovnjak, vseeno pa namignil, da bi lahko Maribor zaradi največje koncentracije kakovosti v igralskem kadru, kar si jo lahko zamislijo klubi v Sloveniji, vendarle osvojil naslov prvaka. Vijolice so po drugi zaporedni zmagi, po Aluminiju so premagale še Domžale, na dobri poti, saj v prvenstvu po točkah ne zaostajajo več prav za nobenim.

Kolikor je bil Camoranesi zadovoljen z nepopustljivostjo in štirimi zadetki, pa je bil toliko bolj zaskrbljen zaradi ranljivosti obrambe. ''Vedno moramo imeti pravi značaj. Zavedamo se naše odgovornosti do imena, ki ga nosimo, do kluba, ki ga zastopamo. Na žalost pa se nam prevečkrat zgodi, da prvi dobimo gol. Nasprotniki se nato usmerijo k obrambi in nas čakajo. To nam je tudi tokrat močno otežilo nalogo, zato sem zelo vesel zaradi odziva moštva. Bil je odličen. Me pa moti, zelo moti spoznanje, da prepogosto dobivamo zadetke. Tokrat znova že iz prvega predložka proti vratom. To moramo odpraviti,'' je opozoril na spoznanje, o katerem bo zelo razmišljal med reprezentančnim premorom in poskušal popraviti trdnost obrambe, ki bi lahko za dalj časa ostala brez najboljšega igralca.

Mitrović v ponedeljek na pregled Nemanja Mitrović si je na dvoboju z Domžalami poškodoval koleno. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ostaja namreč bojazen, da bi lahko Maribor, poleg njega pa tudi slovenska nogometna reprezentanca, dalj časa ostala brez Nemanje Mitrovića. Nekdanji kapetan Olimpije, ki se je kot edini nogometaš Maribora znašel na seznamu Matjaža Keka za novembrski reprezentančni ciklus, je zaradi bolečin v kolenu odigral le prvi polčas. ''Moramo počakati do ponedeljka, ko bo opravil pregled. Nemanja je začutil bolečino v kolenu in ni mogel nadaljevati tekme, morali smo opraviti menjavo med polčasom. Upamo, da se bo dobro razpletlo. Je pa prisotna bojazen, da ga čaka daljši premor,'' opozarja Camoranesi. To je neprijetna novica tudi za selektorja Slovenije. Mitrović je prejšnji mesec zablestel v državnem dresu na prijateljskem dvoboju s San Marinom, na katerem se je med strelce vpisal kar dvakrat. "Nora tekma," je v kamero povedal Camoranesi

Matko nagrajen za trud, zadetek iz prepovedanega položaja?

Aljoša Matko je zaigral prvič za Maribor po poldrugem mesecu. Trener Domžal Dejan Djuranović je po dvoboju izrazil dvom o veljavnosti njegovega zadetka, saj je pri njem zadišalo po nedovoljenem položaju. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Proti Domžalam so v polno zadeli štirje njegovi soigralci. To so bili Rudi Požeg Vancaš, Jan Mlakar, Špiro Peričić in kot zadnji rezervist Aljoša Matko, ki se je vrnil na igrišče prvič po 26. septembru in postal junak srečanja.

''Dolgo časa je bil izven kadra, v teh minutah, ki jih je dobil, pa je bil eden od najboljših na igrišču. Je igralec, ki je vedno aktiven, vedno išče priložnost in živi za gol. Veseli me, da je bil nagrajen za trud. Prav tako kot celotno moštvo, ki je odigralo tekmo z visokim ritmom vse do konca in z značajem, ki kaže pravo miselnost,'' je Camoranesi pohvalil nekdanjega napadalca Brava.

Ravno tistega kluba, pri katerem se bo Maribor najprej predstavil po reprezentančnem premoru. Vijolice bodo v Spodnji Šiški gostovale 21. novembra, dvoboj se bo začel že ob 13.45 …