"Nora tekma," je v kamero povedal Camoranesi

Nogometaši Maribora in Domžal, zadnji imajo v teh tednih veliko težav z okužbami z novim koronavirusom in jim je tudi tokrat manjkalo šest igralcev, so pokazali zelo zanimivo predstavo, polno preobratov.

Domžalčani so dvakrat vodili, a prednosti niso znali zadržati do konca, na koncu je zmaga, druga zaporedna, pripadla Mariboru, v 85. minuti mu jo je iz sumljivega položaja zagotovil Aljoša Matko. Mariborčani so z novimi tremi točkami zasedli sam vrh prvenstvene razpredelnice, imajo toliko točk kot Mura in Koper, a boljšo razliko v danih in prejetih zadetkih.

Pred začetkom tekme je Maribor podaril tekmecem darilo za 100. rojstni dan, Domžalčani so dobili 100 nogometnih žog. Po prvem polčasu in tudi nekaj časa v drugem je kazalo, da bodo gostje poleg žog domov odnesli tudi točke, pred odhodom v slačilnice so vodili z 1:0.

Prvi zadetek na tekmi, ko so Domžale povedle z 1:0:

Povedli so v 11. minuti, ko je Sven Šoštarič Karič z leve strani poslal žogo v kazenski prostor, pred prvo vratnico je njegovo natančno podajo izkoristil Dario Kolobarić, žogo je poslal pod prečko.

Isti igralec je imel v zadnjih trenutkih prvega dela še eno lepo priložnost. Vratar Ažbe Jug mu je nespretno podaril žogo, toda ko je že bilo videti, da bo domžalski napadalec napako tudi kaznoval, jo je domači vratar popravil, žogo je zaustavil, še preden bi prečkala golovo črto.

Gostitelji so imeli v prvem polčasu terensko premoč, več so streljali na gol, imeli nekaj polpriložnosti, prave pa ne. Zato pa so bili konkretnejši na začetku drugega dela.

Rezultat so hitro spreobrnili v svojo korist, najprej je po natančni podaji z desne strani Martina Milca žogo v mrežo spravil Rudi Požeg Vancaš, nato pa se je v kazenskem prostoru odlično znašel še Jan Mlakar, ki je podajo Vancaša lepo sprejel, nato pa jo z obrata poslal za hrbet Ajdina Mulalića.

Toda veselje vijoličastih ni dolgo trajalo. V 58. minuti so gosti izenačili, Tonči Mujan je z leve strani, ko so vsi pričakovali podajo v sredino, streljal, Jug pa jo je na prvi vratnici izpustil za črto. Zagotovo gre gol tudi na njegovo "dušo".

A to še ni bilo vse, kar zadeva domžalske gole. V 66. minuti so bili spet v prednosti, ko domači obrambi v gneči ni uspelo izbiti žoge, ki je prišla do Kariča, po njegovem strelu je bil Jug nemočen.

Zmagoviti zadetek Aljoše Matka:

Na podoben način, kot so Domžalčani drugič povedli, so domači drugič izenačili, ko se je v gneči v kazenskem prostoru dobro znašel Špiro Peričić.

Končni izid je v 85. postavil Matko, ki se je znašel sam pred vratarjem, nekateri menijo, da tudi v nedovoljenem položaju, in ga premagal. Do konca sta imeli ekipi še po eno priložnost, toda strela z glavo Mlakarja in Kolobarića nista prinesla nove spremembe izida.

Mariborčani bodo v 12. krogu 21. novembra gostovali pri Bravu, Domžalčani pa bodo gostili Celje.

Konec dvoboja v Ljudskem vrtu. Maribor je dvoboj preobratov le obrnil v svojo korist in upravičil vlogo favorita. Končno razmerje strelov na gol znaša18:8, v strelih v okvir vrat pa je bilo 6:5 v korist gostiteljev. Maribor je zmagal s 4:3 in se na lestvici po točkah izenačil z Muro in Koprom. Po reprezentančnem premoru se tako nadaljuje prvenstvena sezona, izenačena pri vrhu kot že dolgo ne.

90. minuta: Dario Kolobarić je imel v izdihljajih sodnikovega podaljška prilođnost za izenačenje, a je Ažbe Jug brez večjih težav ustavil njegov strel. Ostaja pri vodstvu s 4:3.

Gooooooooooool! 4:3. 85. minuta. Nov zadetek, nov preobrat, novo veselje Maribora! Rezervist Aljoša Matko, ki je v 79. minuti ogrel dlani vratarja Domžal, je popeljal vijolice v vodstvo. Podajo je prispeval Blaž Vrhovec. Maribor kljub štirim zadetkom vodi šele drugič na tej tekmi!

Zadetek Aljoše Matka:

Gooooooooool! 3:3. 75. minuta. Toča zadetkov se kar noče končati. Tokrat so udarili Mariborčani in izenačili na 3:3. Med strelce se je po spretni reakciji v napadu vpisal branilec Špiro Peričić, podajo je prispeval Jan Repas, obeta se dramatična končnica.

Zadetek Špira Peričića:

Gooooooool! 2:3! 66. minuta. Festival zadetkov se nadaljuje, a tudi festival preobratov. Čeprav je po začetku drugega polčasa dišalo po zmagi gostiteljev, so Domžalčani, ki danes praznujejo 100. rojstni dan, pošteno zmešali štrene favoritu. Najprej so izenačili na 2:2, v 66. minuti pa je Sven Karić Šoštarić po zmedi v kazenskem prostoru vijolic, ko je žoga potovala od noge do noge, prišel do strela in premagal Ažbeta Juga. Nekdanji up Maribora se iz spoštovanja do nekdanjega kluba ni veselil zadetku, Domžale pa so na pragu velikega presenečenja.

Zadetek Svena Karića Šoštariča:

Goooooool! 2:2! 58. minuta. Kakšna tekma v Mariboru! Gostitelji so prevzeli pobudo, povedli z 2:1, nato pa so gostje iz mesta ob Kamniški Bistrici izenačili. In to kako! Hrvat Tonći Mujan je ''ujel na spanju'' Ažbeta Juga in ga z močnim, ostrim strelom z leve strani prisilil k predaji.

Zadetek Tonćija Mujana:

Goooool! 2:1! 54. minuta. Mariborčani so poskrbeli za popoln preobrat. Tokrat se je med strelce mojstrsko vpisal Jan Mlakar, podajo pa je prispeval Rudi Požeg Vancaš. Mladi reprezentant, ki nastopa v Mariboru kot posojen nogometaš Brightona, je dosegel drugi zadetek v PLTS v tej sezoni.

Zadetek Jana Mlakarja:

Gooool! 1:1! 49. minuta. Maribor je izenačil na 1:1. Martin Milec, ki danes nosi kapetanski trak, je z desne strani imenitno zaposlil Rudija Požega Vancaša, temu pa z bližine ni bilo težko zatresti mreže Domžal. Ajdin Mulalić je moral prvič na tekmi po žogo v svojo mrežo.

Zadetek Rudija Požega Vancaša:

Začetek drugega polčasa v Mariboru. Trener gostiteljev Mauro Camoranesi je namesto Nemanje Mitrovića, ki je v prvem polčasu tožil po bolečini v kolenu, a zdržal do konca prvega dela, vstopil v igro Aljoša Matko.

Konec prvega polčasa. Domžale odhajajo na premor s tesno, a dragoceno prednostjo, pred Mariborom pa je zahtevna naloga. Razmerje v strelih na gol resda znaša 9:3 v korist Maribora, ki pa je v okvir vrat udaril le enkrat. Domžale so dvakrat, Kolobarić pa je poskrbel za sladko vodstvo.

41. minuta: velika priložnost Domžal po nepričakovani napaki vratarja Maribora. Ažbe Jug je skušal podati soigralcu v polje, a je njegovo namero prebral Dario Kolobarić, prestregel žogo, nato skušal s težkega položaja zatresti mrežo, a je čuvaj mreže vijolic popravil napako in preprečil podvojitev današnjih slavljencev, ki igrajo v rumenih dresih.

Napaka Ažbeta Juga in priložnost Daria Kolobarića:

34. minuta: Mariborčani napadajo, a ostaja mreža Domžalčanov še nedotaknjena. Malce bolj vroče je pred vrati Ajdina Mulalića postalo, ko je Jan Mlakar poslal predložek, nato pa je proti vratom udaril Rok Kronaveter, a je vratar Domžal preprečil najhujše.

Priložnost Roka Kronavetra:

22. minuta: prvi rumeni karton na srečanju. Prejel ga je napadalec Domžal Matej Podlogar.

Goooool! 0:1! 11. minuta. Presenečenje v Ljudskem vrtu. Mariborčani so bili v uvodnem delu srečanja napadalnejši, a niso resneje ogrozili vrat Domžal. Na drugi strani pa so rumeni povedli že iz prve priložnosti. Sven Karić Šoštarič je imenitno zaposlil Daria Kolobarića, ki je bil hitrejši (in spretnejši) od Špira Peričića in z glavo matiral nemočnega Ažbeta Juga. Domžale so presenetile favorita, mladi napadalec Domžal pa je dosegel že četrti zadetek v tej sezoni.

Zadetek Daria Kolobarića:

Začetek dvoboja v praznem Ljudskem vrtu. Maribor lahko z zmago nad rumeno družino, ki danes praznuje 100. rojstni dan kluba, ujame vodilni dvojec na lestvici, ki ga v tem trenutku sestavljata Mura in Koper. Mariborčani so pred tekmo ob jubileju predali gostom v roke imenitno spominsko darilo. Vijolice so gostom podarile 100 žog za vse klubske selekcije.

Ob 18. uri se bosta v Ljudskem vrtu spopadla Maribor in Domžale. Vijolice bodo začele dvoboj v postavi:

Za Domžale bo od prve minute zaigral tudi mladi avstrijski branilec Denis Adamov in vpisal prvi nastop v 1. SNL:

"Supernogometna" sobota se bo po derbiju 11. kroga v Ljubljani nadaljevala v Ljudskem vrtu, kjer čaka izbrance Maura Camoranesija zanimiv izziv. V goste prihajajo Domžale, ki so se v zadnjih tednih spopadale s hudimi težavami, saj se je v njihovem taboru z novim koronavirusom okužilo kar 18 oseb. Vijolice pod vodstvom nekdanjega zvezdnika italijanskega nogometa prikazujejo vse boljše predstave. Na zadnjem gostovanju v Kidričevem so prepričljivo ugnale Aluminij (3:1), Rudi Požeg Vancaš je vedno bolj razigran in neulovljiv za tekmečeve obrambe, z novo mojstrovino se je med strelce vpisal Rok Kronaveter, povratnik v slovenki klubski nogomet Jan Repas je prispeval dve podaji, vratar Ažbe Jug pa je soigralcem odprl pot do uspeha z ubranjeno 11-metrovko.

"Morda smo se v prvih krogih preveč iskali, zdaj smo v boljši fazi in upam, da zdaj spet vstopamo v pozitivno obdobje. Da se bomo kmalu povzpeli na vrh, kar si tudi zaslužimo," napoveduje izkušeni Kronaveter, ki ima lepe spomine na Domžale. Ko je še nosil dres Olimpije, je z zadetkom z bele točke v Domžalah leta 2018 zmajem zagotovil državni naslov.

"Nedavni krajši premor nas je zaradi številnih težav z virusom mogoče malce vrgel iz tira, vendar nimamo kaj. Takšni so zdaj časi. S tem se je treba sprijazniti in vztrajati moramo dalje," pri Domžalčanih sporoča napadalec Matej Podlogar. Motivacije mu pred gostovanjem pri enem izmed največjih favoritov za osvojitev naslova ne manjka. Zdravstveno stanje v taboru dvakratnih slovenskih prvakov se iz dneva v dan izboljšuje, tako da bodo v mesto ob Dravi odpotovali z željo, da ostanejo neporaženi.

Dvoboj v Mariboru bi moral soditi Damir Skomina, a se je poškodoval med tednom na tekmi lige prvakov v Belgiji, tako da bo glavni delivec pravice Roberto Ponis.