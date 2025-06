Murašice dobile tekmice v kvalifikacijah za ligo prvakinj

Nogometašice Mure None so danes na žrebu na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu dobile tekmice v drugem krogu kvalifikacij za ligi prvakinj. Slovenske prvakinje bodo gostile turnir, ki bo v Murski Soboti potekal med 27. in 30. avgustom. Na njem bodo sodelovali še kazahstanski Shymkent, poljske Katovice in ene od zmagovalk 1. kroga kvalifikacij.