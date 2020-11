Premagal je virus in se vrnil, da bi pomagal Sloveniji

Miha Zajc je spet zdrav, v klubu spet igra in spet se je vrnil v reprezentanco. Foto: Vid Ponikvar

"Bilo me je zelo strah," je pred časom o okužbi z novim koronavirusom povedal švicarski reprezentant kosovskih korenin Valon Behrami, ki brani barve italijanskega prvoligaša Genoe. Njegov slovenski soigralec v Genovi je okužbo doživel precej manj dramatično.

"Ni bilo hudega. Na žalost se je zgodilo, da sem se okužil, a na srečo nisem kazal nobenih znakov okužbe. Bil sem v karanteni, počutil pa sem se dobro. Pridno sem treniral. Na žalost sem moral trenirati sam, tako da sem izpustil tudi zadnjo reprezentančno akcijo, okužba ni prišla v najboljšem trenutku, toda treba se je bilo sprijazniti. Vesel sem, da sem zdaj spet tukaj. Veseli me tudi, da v klubu spet redno igram," je povedal Miha Zajc, ki se je okužil prejšnji mesec in zato izpustil oktobrsko reprezentančno akcijo Slovenije.

V Italiji, kamor se je po letu in pol iz Turčije vrnil le malo pred okužbo, so razmere s pandemijo zelo resne. Zaradi virusa, ki je letos močno zavrl ves svet, je umrlo že skoraj 40 tisoč ljudi. Sam je bolezen na srečo premagal zlahka. "Ne. Ni bilo nobenih težav. Dva tedna sem bil zunaj pogona, kar ni preprosto, a sem zdaj že dva, tri tedne nazaj. Po novem tudi v reprezentanci," je o svojih zdravstvenih težavah še povedal 26-letni vezist, ki ga pogodba še vedno veže na turškega velikana Fenerbahče, a v novi sezoni igra v Italiji. Turki so ga namreč do konca sezone posodili Genoi.

Po letu in pol, ki ga je preživel v Turčiji, se je vrnil v Italijo in okrepil Genoo. Foto: Guliverimage

Vesel, da spet redno igra

Odkar jo je okrepil, je za njo igral na šestih tekmah. Po daljšem času je spet začel redno igrati in se vrnil v pogon. "Vesel sem, da je tako. Da igram in začenjam tekme. Počasi prihajam v ritem. Vse je pozitivno. Prav zaradi tega, da bi igral, sem se tudi odločil za vrnitev v Italijo," je še povedal nogometaš iz Šempetra pri Novi Gorici, ki je na Apeninskem polotoku pustil pečat pri Empoliju, za katerega je dve leti igral do 3,5 milijona evrov vrednega prestopa v Istanbul.

"Vrnil sem se v okolje, kjer sem igral najboljši nogomet in se počutil zelo dobro. Ljudje me poznajo. Vesel sem, da redno igram. Upam, da bom v prihodnosti še boljši in da bodo boljši tudi rezultati, ki jih dosegamo," je o klubskem statusu še povedal nekdanji član Olimpije, ki z rezultati zdajšnjega kluba ne more biti zadovoljen. Genoa je trenutno namreč šele na 18. mestu prvenstvene razpredelnice. Na sedmih tekmah je zbrala pet točk.

Vesel za zmage in žalosten, ker ga ni bilo

Bolj kot Genoa pa Zajca v teh dneh zanima slovenska reprezentanca, ki jo čakata odločilni tekmi lige narodov proti Kosovu v Stožicah in Grčiji v Atenah. Slovenci so trenutno na vrhu svoje skupine C lige narodov in imajo lepo priložnost za skok razred višje. Še pred tem se bodo v sredo v prijateljski tekmi pomerili z Azerbajdžanom.

"Veseli me, da so fantje oktobra zmagali na vseh treh tekmah in igrali dobro. To je zelo pomembno. Žal mi je, da me ni bilo zraven, so se pa izkazali nekateri novi fantje. Konkurenca je vedno dobrodošla. Pomembno je predvsem, da zmagujemo," je povedal o izbrani vrsti, za katero je do zdaj odigral 22 tekem in zabil pet golov.

Med ponedeljkovim treningom na stadionu ZŠD Ljubljana v Šiški Foto: Grega Valančič/Sportida

Selektor ima sladke skrbi

Pri 26 letih je v položaju, ko od njega v reprezentanci pričakujemo odločilen preskok. Pred okužbo z novim koronavirusom je priložnosti pod vodstvom Matjaža Keka redno dobival. Na prvih dveh tekmah lige narodov je igral, na zadnjih štirih v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 prav tako. Včasih od prve minute, večkrat je na igrišče vstopal s klopi. Kaj pričakuje od tokratne akcije, ob kateri ima selektor na voljo spet številne povratnike v reprezentanco, tudi Josipa Iličića?

"Selektor bo imel sladke skrbi. Mi smo tukaj, da na treningih damo vse od sebe, on pa se bo odločil, kdo bo igral. Pomembno je, da smo vsi v optimalni formi in ustvarimo pozitivno konkurenco. Potem bo selektor izbral najboljših enajst," je odgovoril nogometaš, ki se najbolje znajde na položaju za napadalcem(a), na svojo žalost pa takšno vlogo v reprezentanci dočaka zelo redko.

S petimi goli, kolikor jih je zabil tudi Benjamin Verbič, je za Timom Matavžem in Josipom Iličićem drugi najboljši strelec zdajšnje reprezentance Matjaža Keka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zaradi igralca, ki ga dobro pozna, bo drugače kot v Prištini

Za konec je nekaj besed namenil še prvemu novembrskemu nasprotniku Slovenije v ligi narodov in njegovemu prvemu zvezdniku Vedatu Muriqiju, s katerim sta bila soigralca pri Fenerbahčeju, potem pa ob koncu letošnjega poletja odšla vsak na svojo stran. Kosovec, ki ga na prvi tekmi v Prištini, kjer je Slovenija zmagala z 1:0, ni bilo, je za kar 17,5 milijona evrov prestopil v rimski Lazio.

"Je odličen nogometaš. Zelo dober napadalec, ki Kosovu pomeni veliko. Tudi zaradi njega bo tokratna tekma drugačna od prve," je za konec opozoril Zajc, čigar tržna vrednost je trenutno veliko manjša od prvega zvezdnika kosovskega nogometa, a ima še priložnost, da jo konkretno zviša. Za to pa bi bile dobrodošle tudi kakšne odlične partije v reprezentančnem dresu. Zakaj ne že kar ta mesec?