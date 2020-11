Kek nalil čistega vina igralcem

Slovenski selektor Matjaž Kek je bil lahko z generalko za tekmo lige narodov proti Kosovu le delno zadovoljen. V nedeljo se bo igralo za točke, v sredo, ko je v praznih Stožicah gostoval Azerbajdžan, pa na prijateljski tekmi ni bilo zadetkov (0:0). ''Proti Kosovu bo treba dvigniti raven igre, agresivnosti, duelov, drugače se nam slabo piše,'' je 59-letni Mariborčan pojasnil, kaj vse bo potrebno popraviti do nedelje, in dodal, kako Josip Iličić, kateremu so soigralci preveč tiščali žogo, vendarle ne more sam reševati tekme.

Nogometna uspavanka, v kateri so ostali navijači Slovenije prikrajšani za zrele priložnosti pred vrati Azerbajdžana, je ponudila različna obraza gostiteljev. Matjaž Kek je resda nadaljeval čaroben niz slovenske reprezentance brez prejetega zadetka, ki po novem traja že 549 minut. Igri v obrambi zameri le nezbranost v tretji minuti, ko so si gostje s Kavkaza ustvarili edino kolikor toliko resno priložnost. Veliko bolj ga je skrbelo pomanjkanje pravih žog za napadalce. Niso jih dočakali, zlasti v prvem polčasu, s katerim selektor ni bil zadovoljen. Milo rečeno.

Fotogalerija s tekme, fotografa Vid Ponikvar in Grega Valančič/Sportida:

''Naš prvi polčas je bil slab. Premalo agresiven. Predaleč smo stali od nasprotnika, ves čas zamujali. Iz organizirane igre bi morali biti hitrejši v prehodih, če hočemo kaj narediti, tako pa pravzaprav sploh nismo privlekli žoge do napadalcev,'' je našteval stvari, ki so ga zmotile v prvem delu, podobno velja tudi za tiste redke trenutke, ko se je v gradnji napada obetalo kaj več, a so se njegovi izbranci odzvali prepočasi, preveč igrali v širino na postavljeno obrambo.

Iličić mora biti obkrožen s soigralci

Josip Iličć je zaigral prvič za reprezentanco po letu dni. V izbrani vrsti je naletel kar na nekaj novih obrazov, s katerimi ni še nikoli zaigral skupaj. Foto: Grega Valančič / Sportida ''Azerbajdžan se je zelo kvalitetno zaprl, tako da nismo imeli pravo rešitev. Takrat, ko smo imeli možnost, pa smo preveč tiščali žogo k Iličiću, da bi rešil vse sam,'' se je dotaknil vrnitve v izbrano vrsto Josipa Iličića, ki je zaigral za Slovenijo po letu dni in proti Azerbajdžanu nosil kapetanski trak. Kaj je zameril njegovim soigralcem?

''Če bomo z žogami iskali samo Iličića, potem to ne bo dobro. To ni pravi recept. Mora biti obkrožen s soigralci. Morajo se mu nuditi, da v trenutku, ko naredi višek v igri ena na ena, z njimi odigra. Ne smejo samo stati in čakati, kaj bo naredil,'' je selektor, opozoril varovance, česa naj se v prihodnje izogibajo, ko bodo gradili napad skupaj z Iličićem.

Slovenska izbrana vrsta je zaman čakala na zadetek, ki bi lahko odločil zmagovalca na srečanju. Foto: Vid Ponikvar

''Dlje, kolikor je tekma trajala, je bil Jojo konkretnejši. To sem na koncu tudi pričakoval. Prelagati pa odgovornost samo nanj, igrati alibi ''varianto'', pa ne bo šlo,'' pričakuje od Iličićevih soigralcev, da se mu morajo bolj nuditi, da bi lahko potekala igra v napadu tudi prek njih. Igralcem bo skušal vcepiti v glavo, da proti napadu ne gredo preveč v širino, ampak bolj poskušajo prenesti žogo v zadnjo linijo tekmeca. ''Čaka nas še dosti dela,'' se zaveda, da se tega ne da izboljšati čez noč, ampak je za to potreben proces. Najprej pa je potrebno postaviti pravilne temelje.

Težave, ki nastopijo proti dobro postavljeni obrambi

Selektor Kek je proti Azerbajdžanu spočil nekatere prvokategornike. Foto: Grega Valančič/Sportida Če Kek ni bil zadovoljen z izvedbo proti Azerbajdžanu v prvem polčasu, pa je bilo nekoliko bolje v drugem. Zlasti v obrambi, kjer Slovenija ni več pustila gostom blizu njenega kazenskega prostora. Tudi v napadu se je čutilo nekaj sprememb. Nenazadnje so slovenski nogometaši v drugem delu končno začeli nizati strele v okvir vrat, a je dvoboj na koncu minil brez priložnosti, ob kateri bi močno zadišalo po zadetku.

''Po menjavah je bilo v drugem polčasu z naše strani več dinamike. Takoj smo pritisnili, dobili več drugih žog, a na postavljeno obrambo tudi v tem polčasu nismo kaj prida izigrali,'' ga je dvoboj, ki ni mogel zadovoljiti nogometnih sladokuscev, spominjal na tistega izpred dveh mesecev, ko je Slovenija dosegla zgodovinsko prvo zmago v ligi narodov in v Stožicah po zadetku Damjana Boharja premagala Moldavijo.

Prvi nastop za člansko reprezentanco je vknjižil zvezni igralec Rijeke Adam Gnezda Čerin. Foto: Grega Valančič / Sportida

''Takrat smo sicer dali gol, a se je videlo, da takrat, ko je ekipa dobro postavljena proti nam, s tremi branilci, z devetimi, desetimi igralci v bloku, nimamo nobenih možnosti, če smo prepočasni. To se je videlo tudi proti Azerbajdžanu,'' je opozoaril na težavo, ki jo prinaša prepočasna igra v napadu.

Številne rotacije glede na tekmo v Moldaviji V prvem polčasu je po dolgem času za izbrano vrsto zaigral Tim Matavž. Foto: Grega Valančič / Sportida Prijateljska tekma v sredo je bila zanj prijateljska le na papirju. ''V duelih je nekajkrat dobro "počilo". Iz takih tekem lahko samo pridobiš,'' je prepričan, da so takšne preizkušnje dobrodošle, pa četudi se je odločil za številne rotacije in kombinacije v ekipi. O tem dovolj zgovorno priča podatek, kako za razliko od zadnje tekme v Kišinjevu v začetni enajsterici ni bilo kar sedem igralcev. Jana Oblaka, Mihe Blažiča, Jureta Balkovca, Harisa Vučkića, Benjamina Verbiča, Damjana Boharja in Jake Bijola. Zadnji trije so proti Azerbajdžanu vstopili v igro v drugem polčasu, ostali štirje, Vučkić ima še manjše zdravstvene težave, pa so v sredo počivali. Tako so bili v začetni enajsterici na zadnjih dveh tekmah le Nejc Skubic, Miha Mevlja, Jasmin Kurtić in Sandi Lovrić.

Kdo bo vskočil namesto Bijola?

V nedeljo čaka slovenske reprezentante dvoboj, ki bo štel za točke. Foto: Grega Valančič / Sportida Nenazadnje je želel selektor videti, kaj zmoreta novinca Adam Gnezda Čerin in Kenan Bajrić, bolj ga je navdušil zlasti slednji, ter povratnika Josip Iličić in Tim Matavž, pa tudi Miha Zajc in Nino Kouter, ki zaradi okužbe s Covid-19 oziroma karantene nista mogla oktobra pomagati reprezentanci.

Zaveda se, da bo proti Kosovu, ki bo za razliko od oktobrskega srečanja v Prištini lahko računal na najboljše igralce, na delu so bili že v sredo proti Albaniji in izgubili z 1:2, potrebno prikazati bistveno več. Tudi več agresivnosti.

Do nedelje bo moral najti pravo rešitev za položaj zadnjega zveznega igralca. Proti Kosovu namerava zaigrati z dvema. Eno mesto je bolj kot ne rezervirano za izkušenega Jasmina Kurtića, za drugega pa bi lahko ob dejstvu, da bo Jaka Bijol moral zaradi kazni rumenih kartonov počivati, kandidirala Nino Kouter in novinec Gnezda Čerin.

Kdo bo v nedeljo delal družbo Jasminu Kurtiću v zadnjem delu zvezne vrste? Foto: Vid Ponikvar

''Moramo še izbrati igralca, ki bo na sredini ob Kurtiću. Tu sta imela oba zvezna igralca v prvem polčasu premalo pomoči od krilnih igralcev. Morali bi biti nevarnejši za gol, a si nismo ustvarjali velikih priložnosti.'' Upa, da bo v nedeljo drugače in da bo Slovenija, ki ni prejela zadetke že šest tekem zapored, izkoristila prednost domačega igrišča proti Kosovu, s tem pa si tudi zagotovila lažje izhodišče pred zadnjo tekmo lige narodov, kjer bi ji tako v Solunu (sprva je bilo mišljeno, da bo tekma v Atenah, a je zaradi slabega stanja igrišča prestavljena v drugo največje grško mesto) za ubranitev prvega mesta zadoščal že remi.