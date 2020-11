Ura in pol dolgčasa za podaljšanje lepega niza Slovenije

Josip Iličić se je v reprezentanco vrnil po skoraj letu dni odsotnosti in nosil kapetanski trak. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija je po petih tekmah brez poraza in tudi brez prejetega zadetka v uverturi za zaključek lige narodov, ki prihaja v naslednjih dneh, začela peklenski teden, v katerem jo čakajo tri tekme. Gostila je Azerbajdžan, s katerim se je pomerila prvič v zgodovini in na zemljevidu evropskih reprezentanc, s katerimi se je udarila, obkrožila še eno. Evropskih držav, s katerimi še ni igrala, zdaj ostaja le šest.

Proti reprezentanci, ki je trenutno na 114. mestu svetovne jakostne lestvice, višje od 73. mesta pa nikoli ni bila, je slovenska reprezentanca na igrišče pritekla v zelo pisani zasedbi, v kateri sta reprezentančna debija dočakala branilec Slovana iz Bratislave Kenan Bajrić, ki se je vrnil na svoj stadion, na katerem je dolgo časa igral v majici Olimpije, in vezist Rijeke Adam Gnezda Čerin.

Po 358 dneh se je vrnil Iličić in dobil kapetanki trak

Veliko bolj pomembno za vse navijače slovenske izbrane vrste je bilo to, da je od prve minute prvič po 358 dneh za slovensko reprezentanco zaigral Josip Iličić, ki je v odsotnosti Jana Oblaka nosil kapetanski trak in se postavil na desno stran treh nasprotnikovim vratom najbližjih nogometašev v reprezentanci Slovenije, ki je igrala v formaciji 4-2-3-1. Veliko je po žogo prihajal tudi v sredino in bil pričakovano med najbolj aktivnimi domačimi nogometaši in z nekaj potezami pokazal, kaj in kdo je, a je hkrati jasno, da je daleč od forme, s katero je navduševal v časih pred korona prekinitvijo, ki se je zanj spremenila v pravcato dramo.

Prvič po 19. novembru lani in zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Poljski v Varšavi se je v postavi Slovenije znašel tudi z 11 goli najboljši strelec zdajšnje reprezentance Tim Matavž, ki po novem igra v Združenih arabskih emiratih in od prve minute zaigral v konici napada. Prav veliko pri žogi pri reprezentanci, ki je kot del Sovjetske zveze igrala pomembno vlogo v svetovnem nogometu, od osamosvojitve leta 1991 pa je na robu evropskega nogometa, ni bil. Ekipa Azerbajdžana, sestavljena zgolj iz nogometašev iz domače lige, ki je, mimogrede, na Uefini lestvici najboljših evropskih lig višje od slovenske (na 26. mestu, slovenska liga je pet mest nižje), je z borbeno in na trenutke tudi dobro igro nudila dostojen odpor. Sloveniji, ki je sicer imela pobudo in žogo več časa v svojih nogah, v prvih 45 minutah ni dovolila niti ene priložnosti, prav veliko priložnosti pa si Slovenci niso priigrali niti v drugem delu igre v hladnih Stožicah.

Mario Jurčević, branilec Osijeka, ki je drugič zaigral za Slovenijo, je bil med najbolj aktivnimi na igrišču. Foto: Vid Ponikvar

Silovit začetek, potem pa dolgo nič

Prvi polčas v praznih Stožicah je bil zelo nezanimiv. Začelo se je sicer silovito. Že na začetku tretje minute je imel namreč po napaki na levem boku sicer zelo dejavnega Jurčevića veliko priložnost Azerbajdžan. S petimi goli trenutno drugi najboljši strelec azerbajdžanske lige, v kateri so prvoligaši do zdaj odigrali devet tekem, napadalec Mahir Emreli, je na levi strani lepo prišel do prostora in podal v sredino, kjer je do strela prišel Ismail Ibrahimli in le za las meril čez gol Vida Belca, ki je tokrat spet branil slovenska vrata.

Potem je bilo, kot da bi na igrišču nekdo pritisnil pavzo. Pol ure se ni dogajalo praktično nič. Do izjemne globinske žoge Iličića v 35. minuti, ko se je pot do gola na levi strani odprla Jurčeviću, ta je podal v sredino proti Matavžu, a je eden od azerbajdžanskih branilcev žogo blokiral in priložnost je splavala po vodi. V naslednjem napadu je bilo vroče na drugi strani, pred Emrelijem je v zadnjem hipu odlično posredoval Miha Mevlja in ustavil nevaren protinapad.

Branilec ruskega Sočija je bil v središču pozornosti tudi pet minut pozneje, a ne zaradi kakšne priložnosti, ampak zaradi nevarnega posredovanja z visoko dvignjeno nogo. Madžarski sodnik Ferenc Karako je igro sprva pustil teči igro, potem pa si po posredovanju stranskega sodnika premislil in močno razjezil Matjaža Keka. Celo tako zelo, da si je slovenski selektor prislužil rumen karton.

Adam Gnezda Čerin, vezist Rijeke, je dočakal debi v članski izbrani vrsti Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

Tudi v drugem polčasu se je dogajalo bolj malo

Tri minute pozneje je ob rezultatu 0:0, ki je svetil s semaforja, selektor Kek odšel na polčas in čez 15 minut nazaj skupaj z nogometaši prišel ob treh spremembah v slovenski enajsterici. Na klop so se usedli Gnezda Čerin, Lovrič in Matavž. Na igrišče so prišli Nino Kouter, Andraž Šporar in Benjamin Verbič, ki se je postavil na levo stran napada Slovenije, kjer je pred tem igral Miha Zajc in se ob avt liniji ob eni izmed prekinitev zapletel v sproščen pogovor s selektorjem Azerbajdžana Giovannijem De Biasijem, s katerim sta seveda komunicirala v italijanskem jeziku. Novopečeni nogometaš italijanskega prvoligaša se je na igrišču preselil tja, kjer se počuti najbolje. Bolj v sredino slovenskega napada.

Drugi polčas je bolje začela Slovenija, pri kateri je v 48. minuti za sploh prvi strel v okvir vrat mladega vratarja Azerbajdžana Emila Balajeva poskrbel Iličić, a streljal slabo. Podobno je bilo tudi v 56. minuti, ko je zvezdnik slovenske reprezentance poizkusil s strelom od daleč. Meril je preveč po sredini vrat. Štiri minute pozneje je po njegovi podaji do strela prišel Kouter, Azerbajdžanci so blokirali njegov poizkus.

V 65. minuti so imeli gostje po strelu vezista Mure od daleč veliko več težav. Vratar gostov je njegov močan strel komaj ukrotil. Malo za tem je z igrišča pri Sloveniji ob aplavzu maloštevilnih prisotnih z igrišča odšel Iličić in, še preden je sedel na slovensko klop, padel v objem selektorju Azerbajdžana, s katerim se poznata z italijanskih nogometnih zelenic. Namesto Iličića je na igrišče prišel Damjan Bohar, ob njem pa še Amedej Vetrih, ki je zamenjal nerazpoloženega Zajca.

Slovenija ni izgubila že šest tekem v nizu. Rekorden niz brez prejetega gola je povišala na 549 minut. Foto: Vid Ponikvar

Tekma, ki ni prinesla prav veliko

Tudi novi dve menjavi v slovenski reprezentanci in številne, ki so jih medtem opravili Azerbajdžanci, niso spremenile potek dogajanja na igrišču. Še naprej se izid ni spremenil, razen strela Jurčevića z leve strani tik pred koncem tekme pa se ni zgodilo nič omembe vrednega.

Končalo se je brez zadetka in brez zmagovalcev, kaj drugega kot dveh novih debitantov in ogrevanja za tekmi proti Kosovu oziroma Grčiji, ki Slovenijo čakata v zaključku lige narodov, selektor Slovenije tokrat ni dobil.

No, razen seveda podaljšanja spoštovanja vrednega niza nepremaganosti, ki zdaj pri Sloveniji traja že šest tekem, in niza brez prejetega zadetka, ki zdaj znaša že sijajnih 549 minut, kar je že nekaj časa rekord. To pa tudi nekaj šteje.

Slovenija : Azerbajdžan 0:0

Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Karako, Kobor in Albert (vsi Madžarska).



Slovenija: Belec, Jurčević, Mevlja, Bajrić, Skubic, Kurtić (od 83. Bijol), Lovrić (od 46. Verbič), Gnezda Čerin (od 46. Kouter), Zajc (od 66. Bohar), Iličić (od 66. Vetrih), Matavž (od 46. Šporar). Selektor: Matjaž Kek.

Azerbajdžan: Balajev, Krivocjuk, B. Husejnov (od 46. Mamadov), Medvedjev (od 46. Badalov), Halilzade (od 56. Isgandarli), Salahli, Ibrahimli, Mustafajev (od 46. Jamalov), Sjedijev, Mutalimov (od 71. A. Husejnov), Emreli (od 55. Gurbanli). Selektor: Gianni De Biasi.



Rumeni kartoni: Kek (Slovenija); Krivocjuk, Jamalov (Azerbajdžan).