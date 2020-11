Turek potožil, kako ga je oškodoval že drugi slovenski sodnik

Prijateljski dvoboj v Istanbulu med Turčijo in Hrvaško, na kateri so slovenski sosedi, aktualni svetovni podprvaki nastopili s skoraj rezervno postavo, se je razpletel brez zmagovalca (3:3). Dvoboj je najbolj zaznamoval nastop kapetana Hrvaške Domagoja Vide, ki je odigral prvi polčas, nato so v hrvaškem taboru izvedeli, da je pozitiven na novi koronavirus. To se je izkušenemu branilcu zgodilo ravno na stadionu, kjer brani klubske barve, saj je član Bešiktaša. Zaradi tega bodo v prihodnjih dneh zaskrbljeni ne le v hrvaškem, ampak tudi turškem taboru. Držali bodo pesti, da ni prišlo do novih okužb, ki bi oslabile zasedbi na bližajočih se tekmah lige narodov.

Turški selektor: Vsi so to videli, razen slovenskega sodnika

Senol Günes, ki je remiziral proti Zlatku Daliću, priznava le dva hrvaška zadetka. Foto: Reuters Po dvoboju pa je bilo govora tudi o sodnikih. Pravico je v Istanbulu delil Slovenec Slavko Vinčić in si s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem privoščil napako v 32. minuti, ko je spregledal igranje Anteja Budimirja z roko. Hrvaški napadalec, ki igra za špansko Osasuno, je ''ukradel'' žogo tekmecu, a pri tem igral tudi z roko, nato pa zdrvel proti turškim vratom in izenačil rezultat na 1:1.

Selektor gostiteljev Senol Günes kar ni mogel verjeti, da sodniki niso opazili igranja Hrvata z roko. ''Prejeli smo ''brezvezen'' prvi zadetek, ki ga sploh ne upoštevam. Hrvat je namreč igral z roko, kar so videli vsi, razen slovenskega sodnika,'' je po tekmi, ki je postregla s kar šestimi zadetki, dejal Turek.

Hrvaški strelec: Sodnik se je moral odločiti v trenutku

Ante Budimir je v Istanbulu dočakal prvi zadetek za hrvaško reprezentanco. Za "kockaste" je nastopil tretjič. Foto: Reuters O tem, da bi moral biti zadetek razveljavljen, je po tekmi spregovoril tudi strelec sam. ''Zavedam se, da ne bi bilo zadetka, če bi sodili s pomočjo VAR,'' je Budimir v pogovoru za hrvaško televizijsko postajo Nova TV spregovoril o slovenskem sodniku in priznal, da je pred strelskim prvencem za izbrano vrsto igral z roko. Je pa slovenskemu sodniku očital, da bi lahko na dvoboju pokazal na belo točko. In to dvakrat, ko je padel v kazenskem prostoru Turčije.

''Pri prvi situaciji me je turški branilec držal in povlekel, a mi je pozneje sodnik dejal, da to ni bilo dovolj za najstrožjo kazen. To je bil dober preizkus tako za nas kot tudi za sodnika, saj ni imel pomoči VAR, tako da se je moral odločiti v trenutku. V drugi situaciji je bil tudi prisoten stik s turškim igralcem, a gremo dalje,'' je dejal 29-letni Hrvat, eden izmed treh hrvaških strelcev v Turčiji. Poleg njega sta za oslabljeno Dalićevo četo zadela v polno še Iličićev soigralec pri Atalanti Mario Pašalić in mladi napadalec Wolfsburga Josip Brekalo.

Proti Rusiji naj bi Turke oškodoval Jug

Matej Jug je prejšnji mesec sodil dvoboj lige narodov med Rusijo in Turčijo. Foto: Grega Valančič/Sportida Turški selektor Günes to jesen ni doživel prve negativne izkušnje s slovenskimi sodniki. ''Drugi slovenski sodnik Matej Jug nas je oškodoval na nedavni tekmi z Rusijo. Tisto je bila tekma liga narodov, ta proti Hrvaški pa vendarle le prijateljska,'' se je spomnil na nedavno gostovanje v Rusiji, ko je Turčija 11. oktobra remizirala z 1:1, dvoboj pa je sodil Matej Jug. Ravno delivec pravice iz Tolmina, ki je na dvoboju med Turčijo in Hrvaško opravljal vlogo četrtega sodnika.

Turčija čakata v ligi narodov čakata še tekmi. Najprej prav z Rusijo, katero bo gostila v nedeljo. Turki sicer v tretji skupini lige B zasedajo tretje mesto. Rusija ima 8, Madžarska 7, Turčija 3, zadnjeuvrščena Srbija, ki jo danes čaka odločilen spopad za uvrstitev na EP 2020 proti Škotski, pa dve točki.