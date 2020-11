Domagoj Vida šele po tekmi izvedel, da je okužen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po ponedeljkovem rednem testiranju na virus sars-cov-2 pred prijateljsko tekmo s Turčijo so bili vsi reprezentanti in člani strokovnega štaba negativni. V sredo zjutraj pa so opravili še redno testiranje za sobotno tekmo lige narodov s Švedsko.

Uradne rezultate sredinega testiranja je hrvaška zveza prejela nekaj po polnoči po lokalnem času in potrdili so, da je Vida pozitiven.

"Zdravniška služba reprezentance je prvotno informacijo, da obstaja en potencialno pozitiven izvid na sars-cov-2, prejela proti koncu premora ob polčasu. Gre za običajni postopek, da se 'sumljivi' izvid takoj še enkrat testira.

Ker se je selektor Zlatko Dalić že odločil o zamenjavi Vide, ga je zdravniška služba reprezentance v skladu z epidemiološkimi predpisi do potrditve izvida izolirala. Vida bo v skladu s predpisi naslednje dni preživel v samoosamitvi v Istanbulu," so zapisali pri HNS.

Vsi preostali reprezentanti in člani strokovnega štaba, ki so bili na testiranju negativni, bodo odpotovali v Stockholm. Poleg Vide je bil na novi koronavirus pozitiven tudi eden od članov delegacije HNS, ki pa ni bil v stiku ne z igralci ne s trenerji.

Vida bo tako zagotovo izpustil naslednji dve tekmi Hrvaške v ligi narodov; sobotno proti Švedski in torkovo proti Portugalski v Splitu.

