Makedonci v sedmih nebesih, Srbi ostajajo brez Eura #video

V četrtek smo dobili še zadnji štiri potnike na evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo potekalo leta 2021. Prvič v zgodovini je to uspelo Severni Makedoniji, ki je z 1:0 ugnala Gruzijo, Slovaki so v Belfastu razžalostili Severne Irce, Madžari si bili po velikem preobratu boljši od Islandije, po 24 letih pa bomo na evropskem prvenstvu spet videli Škotsko, ki je po enajstmetrovkah v Beogradu razžalostila Srbijo.

V Severni Makedoniji se veselijo edinstvenega uspeha. Nogometaši so v Tbilisiju z 1:0 premagali Gruzijo in se prvič uvrstili na največje tekmovanje Stare celine. Srečanje je v 56. minuti odločil 37-letni veter Goran Pandev. Severni Makedonci se bodo na poletnem Euru merili v skupini C (Bukarešta, Amsterdam) skupaj z Avstrijo, Ukrajino in Nizozemsko.

"V svoji karieri sem igral že premnogo tekem, a nikoli nisem bil po zmagi tako vesel, kot sem danes," je zgodovinskem uspehu makedonski junak, ki bo od predsednika vlade Zorana Zaeva prejel 10 tisoč evrov nagrade. Pa ne samo on, ampak vsi člani makedonske izbrane vrste.

Veliko slavje v Makedoniji:

Škoti po 24 letih spet na Euru, Srbi praznih rok

Srbi so imeli po letu 2000 idealno priložnost, da se po 20 letih spet udeležijo evropskega prvenstva. Igrali so doma, a Škoti so že na samem začetku pokazali, da jih v Beogradu zanima le evropsko prvenstvo, ki so ga čakali kar 24 let. Gostje bi morali medle domačine premagati že po rednem delu, saj Srbov ni bilo nikjer, a domače je v 90. minuti rešil napadalec Reala Luka Jović.

Čakali so dolgo časa. Foto: Reuters

Podaljška nista dala zmagovalca, zato so o potniku v skupino D odločali kazenski streli. Škoti so zadeli vseh pet strelov, srbske upe pa je v peti seriji z zgrešeno enajstmetrovko pokopal Aleksandar Mitrović.

V "skupini smrti" Madžarska, Slovaki do vstopnice v Belfastu

V Budimpešti je že vse kazalo na veliko razočaranje domače reprezentance, saj so Islandci po zadetku Gylfija Sigurdssona vodili vse do 88. minute. Ribiči bi morali zdržati le še nekaj minut, a Madžari so nekaj minut pred koncem izenačili prek Lioca Nega, za popoln preobrat pa je v sodnikovem dodatku udaril še Dominik Szoboszlai.

Madžari bodo tekmovali v skupini A, ki so jo po lanskem žrebu oklicali za "skupino smrti". V njej namreč nastopajo Francija, Nemčija in Portugalska.

V Belfastu sta se udarili reprezentanci Severne Irske in Slovaške. Tako kot v Beogradu se je igral podaljšek, do enajstmetrovk pa ni prišlo, saj je v 110. minuti zadel Michal Duriš in Slovake popeljal na evropsko prvenstvo. V skupini B jo čakajo obračunu s Španijo, Švedsko in Poljsko.

Dodatne kvalifikacije za Euro 2020, finale: Četrtek, 12. november 2020:

Skupina A:

Madžarska : Islandija 2:1 (0:1)

Nego 88., Szoboszlai 90.+2; Sigurdsson 11.



Skupina B:

Severna Irska : Slovaška 1:2 (1:1, 0:1)

Škriniar 87./a.g.; Kučka 17., Duriš 110.



Skupina C:

Srbija : Škotska 5:6* (0:0, 1:1, 0:0)

Jović 90.; Christie 52.



Skupina D:

Gruzija : Severna Makedonija 0:1 (0:0)

Pandev 56.



*po enajstmetrovkah

Skupine EP 2020: