Milivojević pozitiven pred tekmo desetletja za Srbijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Milivojević zaradi okužbe z novim koronavirusom ne bo mogel prispevati svojega deleža na tekmi med Srbijo in Škotsko.

Luka Milivojević zaradi okužbe z novim koronavirusom ne bo mogel prispevati svojega deleža na tekmi med Srbijo in Škotsko. Foto: Reuters

Srbski nogometaši bodo danes odigrali odločilno tekmo dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na evropsko prvenstvo. V Beogradu se bodo pomerili s Škotsko, tik pred tekmo desetletja, kot so jo poimenovali nekateri srbski mediji, pa so ostali brez Luke Milivojevića, ki je bil pozitiven na testu za covid-19.

Kapetan angleškega prvoligaša Crystal Palacea je že zapustil pripravljalni center v Stari Pazovi in odšel v samoosamitev. Devetindvajsetletni igralec zvezne vrste ne bo mogel igrati niti na tekmah lige narodov proti Madžarski in Rusiji.

Pri vseh drugih igralcih so bili testi negativni, tako da so na voljo selektorju Ljubiši Tumbakoviću za današnji obračun s Škoti, so sporočili iz Srbske nogometne zveze (FSS).