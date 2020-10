Boj za Euro 2020: Srbi na Norveškem, vroči balkanski spopad v Skopju

Evropsko prvenstvo v nogometu, največje tekmovanje stare celine, je nazadnje potekalo leta 2016 v Franciji. Takrat je na zaključnem turnirju prvič nastopilo kar 24 ekip, lovoriko pa je osvojila Portugalska. Cristiano Ronaldo in druščina bi morali letos braniti naslov, a jo je nogometašem in Evropski nogometni zveze (Uefa), pod okriljem katere poteka donosni Euro, zagodla epidemija novega koronavirusa. Prvenstvo bi moralo biti odigrano poleti, potekalo bi v 12 različnih državah, a ga je morala krovna evropska zveza prestaviti za leto dni.

Branilki naslova Portugalski je žreb na bližajočem se Euru namenil zahtevno skupino z Nemci in Francozi. Euro 2020 bo potekalo prihodnje leto od 11. junija do 11. julija. Foto: Reuters

Po novem bo potekalo poleti 2021, še vedno pa niso znani vsi udeleženci. Dvajset reprezentanc, ki so v kvalifikacijskem ciklusu osvojile prvo oziroma drugo mesto v svojih skupinah, že ima zagotovljen nastop. Spoznali so tudi že imena tekmecev, saj so lani v Bukarešti zaplesale kroglice in je že bolj ali manj znana sestava vseh osmih skupin. Ostajajo le še štiri neznanke. Kdo se bo pridružil velikemu tekmovanju po dodatnih kvalifikacijah, ki jih je prvič v zgodovini odredil uspeh v ligi narodov?

Vroči sosedski derbi: Kosovo danes v Skopju

Makedonci so v kvalifikacijah za EP 2020 proti Sloveniji na dveh tekmah osvojili kar štiri točke. Foto: Vid Ponikvar V igri za štiri vstopnice je še 16 ekip, po štiri v vsakem kakovostnem razredu lige narodov. Zaradi tega se bo kmalu pisala zgodovina, saj je, vsaj kar zadeva razplet v ligi D, že jasno, kako bo na Euru nastopila ena izmed debitantk.

V boju za Euro 2020 (čeprav bo odigran leta 2021, se je Uefa odločila, da bo zadržal ''staro ime'' z letnico 2020) se bodo namreč predstavile Belorusija, Gruzija, Severna Makedonija in Kosovo. Štiri reprezentance, ki niso še nikoli nastopile, niti bile blizu velikega tekmovanja. Eni izmed njih se bo 12. novembra, ko bodo dodatne kvalifikacije dokončno spravljene pod streho, zelo smejalo.

Morda bo to prav Kosovo, s katerim se bo v nedeljo v ligi narodov pomerila Slovenija in bi ji lahko podatek, kako njenega tekmeca v četrtek čaka ''bitka za biti ali ne biti'' s sosedi iz Severne Makedonije, še kako ustrezal. Kosovo bi namreč lahko po tej tekmi ostalo brez svežine, na roko pa ji ne gredo tudi težave s poškodbami oziroma okužbami s Covid-19, zaradi česa so ostali brez najboljšega napadalca Vedata Muriqija (Lazia) in kapetana Amirja Rrahmanija (Napoli).

Kosovo je v kvalifikacijah za EP 2020 pustilo zelo dober vtis, saj je zaostal le za Anglijo in Češko, dolgo pa je bil celo v igri za neposredno udeležbo na tekmovanje. Foto: Reuters

Želja je ogromna, podobno velja tudi za Severne Makedonce, ki zaradi okužbe z novim koronavirusom ne bodo mogli računati na mladega asa Napolija Elifa Elmasa (v kvalifikacijah za EP 2020 so si ga dobro zapomnili slovenski branilci), o tem, kako velika želja je zaigrati zgodovinski dvoboj, pa dovolj nazorno sporoča legendarni makedonski kapetan Goran Pandev, ki se je pridružil ekipi, čeprav je bilo v njegovem klubu Genoi kar 22 pozitivnih primerov na novi koronavirus. Izkušeni napadalec je bil na treh zaporednih testiranjih vedno negativen, tako da se je pridružil reprezentanci, s katero bo v četrtek gostil Kosovo.

Srbsko obrambo čaka zahtevno delo

Dvajsetletni Erling Braut Haaland v nemškem prvenstvu zadeva kot za stavo. V dresu Norveške je odigral štiri tekme in se med strelce vpisal že trikrat. Foto: Reuters Kdo se bo še pomeril danes? V skupini A se bodo za zlato vozovnico udarile Bolgarija, Madžarska, Islandija in Romunija. Vsi razen Bolgarov, s katerimi je Slovenija leta 2018 v ligi narodov na dveh tekmah osvojila le točko, so zaigrali na zadnjem Euru v Franciji.

V skupini B bo na delu tudi Bosna in Hercegovina. Del njene reprezentance sta tudi (rezervni) vratar Maribora Kenan Pirić in branilec Celja Advan Kadušić, to jesen pa se jim obeta priložnost, da se po svetovnem prvenstvu (2014 v Braziliji) uvrstijo prvič še na Euro. Njena tekmica bo v četrtek v Sarajevu, igralo se bo na stadionu Grbavica, Severna Irska, v drugem polfinalu pa se bosta pomerili Slovaška in Irska. Vse reprezentance razen BiH so nastopile na zadnjem Euru v Franciji.

V skupini C diši po zgodovinskih dosežkih. Srbija (kot samostojna država) in Izrael nista še nikoli nastopila na največjem evropskem nogometnem dogodku. Srbe čaka zelo zahtevna ovira, saj ima Norveška v svojih vrstah enega najbolj vročih napadalcev na svetu Brauta Erlinga Haalanda, Izraelci, ki so kvalifikacije za EP 2020 končali v skupini celo za Slovenijo, a si vseeno zagotovili nastop v play-offu zaradi boljših rezultatov v ligi narodov, pa bodo gostovali na Škotskem, kjer čakajo na nastop svojih ljubljencev na Euru že sušnih 24 let.

Dodatne kvalifikacije za Euro 2020, polfinale: Četrtek, 8. oktober 2020:

Skupina A:

20.45 Bolgarija – Madžarska

20.45 Islandija – Romunija



Skupina B:

20.45 Bosna in Hercegovina – Severna Irska

20.45 Slovaška – Irska



Skupina C:

20.45 Norveška – Srbija

20.45 Škotska – Izrael



Skupina D:

18.00 Gruzija – Belorusija

20.45 Severna Makedonija – Kosovo Finalni dvoboji bodo 12. novembra 2020.

Zmagovalci četrtkovih srečanj se bodo uvrstili v finale dodatnih kvalifikacij. Odigrano bo 12. novembra, Uefa pa je že odredila gostitelja. V skupini A bo to zmagovalec srečanja v Sofiji, v skupini B boljši iz dvoboja v Sarajevu, v skupini C zmagovalec norveško-srbskega obračuna, v skupini D pa se bo o zgodovinskem potniku na Euru odločalo bodisi v Tbilisiju bodisi v Minsku.