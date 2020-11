Privilegij, ki lahko Sloveniji pride še kako prav

Je Slovenija po drugi izvedbi lige narodov resnično korak bližje SP 2022 v Katarju? Je! Z odliko je izkoristila tisto, kar ji je ponudila Evropska nogometna zveza (Uefa). Njene možnosti za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju so se po remiju v Atenah (0:0) skokovite povečale, saj si je kot najboljša udeleženka lige narodov v ligi C zagotovila ugodno izhodišče za pridobitev posebnega povabila za nastop v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022!

Če bi se torej Kekovi četi ponesrečilo v kvalifikacijah za SP 2022, ki bodo na sporedu prihodnje leto, bi bila lahko po zaslugi zgodovinskega prvega mesta v tretji skupini lige C-lige narodov vseeno deležna popravnega izpita, nastopa v play-offu kvalifikacij. A le v primeru idealnega scenarija, ki ga bomo podrobneje opisali v nadaljevanju.

Neposredno v Katar le deset zmagovalk skupin

Francija brani naslov svetovnega prvaka, a si bo morala nastop v Katarju izboriti prek kvalifikacij, ki bodo vse prej kot enostavne. Foto: Reuters Na svetovnem prvenstvu v Katarju bo nastopilo 32 udeležencev, od tega pa Evropi pripada le 13 mest. Čeprav so na zadnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji bili prav vsi polfinalisti iz Evrope, v finalu je Francija v Moskvi ugnala Hrvaško (4:2), je ostala Mednarodna nogometna zveza (FIFA) neomajna pri odločitvi, da ponudi več priložnosti drugim celinam in konfederacijam. Zato se prihodnje leto, ko bodo potekale evropske kvalifikacije za SP 2022, obeta neizprosen boj.

Preboj na SP 2022 bo precej težji kot tisti za Euro 2020, ki si ga je lahko zagotovilo kar 24 evropskih reprezentanc. V Katarju jih bo nastopilo skoraj dvakrat manj (13), zato se bo zelo težko uvrstiti že v dodatne kvalifikacije, kaj šele neposredno na tekmovanje! Slovenija lahko v naslednji veliki ciklus vseeno vstopa nekoliko bolj sproščeno, saj si je zagotovila možnost bližnjice do play-offa, ki bi prišla v veljavo tudi ob ponesrečenih rezultatih v kvalifikacijski skupini za SP 2022.

Fotogalerija s tekme v Atenah, foto Sportida:

Kako si lahko članice evropske nogometne družine sploh zagotovijo nastop na SP 2022? Če želijo neposredno v Katar, morajo v kvalifikacijah, kjer bo 55 evropskih reprezentanc razdeljenih v deset skupin, nujno osvojiti prvo mesto. Deset udeležencev bo torej znanih že 16. novembra 2021, ko se bo končal skupinski del kvalifikacij. Kaj pa preostala tri mesta?

Slovenija ima z dodatnimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo zelo pozitivne izkušnje. V play-offu je nastopila dvakrat in bila obakrat uspešna. Leta 2001 je spravila v žalost Romunijo, osem let pozneje pa Rusijo. Foto: Vid Ponikvar

O tem se bo odločalo konec marca 2022 v dodatnih kvalifikacijah, v katerih bo nastopilo 12 reprezentanc. Deset drugouvrščenih ekip v kvalifikacijskih skupinah in pa dve izbrani vrsti s posebne čakalne liste, ustvarjene po zaslugi dosežkov v letošnji ligi narodov.

Vrstni red zmagovalk skupin lige narodov: 1. Francija

2. Belgija

3. Italija

4. Španija

5. Wales

6. Avstrija

7. Češka

8. Madžarska

9. Slovenija

10. Črna gora

11. Albanija

12. Armenija

13. Gibraltar

14. Ferski otoki

Slovenija potrebuje malce sreče

Matjaž Kek je leto 2020 končal brez poraza. Na osmih tekmah je vknjižil pet zmag in tri remije! Foto: Grega Valančič/Sportida Na čakalni listi so zgolj zmagovalci skupin lige narodov, skupno jih je bilo 14 (4 v ligi A, 4 v ligi B, 4 v ligi C in 2 v ligi D), Slovenija pa kot najboljši zmagovalec skupin v ligi C zaseda deveto mesto. Če bi vsaj sedem od osmih izbranih vrst, ki so na omenjenem seznamu pred Slovenijo (Francija, Belgija, Italija, Španija, Wales, Avstrija, Češka in Madžarska), v kvalifikacijskih skupinah za SP 2022 osvojilo prvo oziroma drugo mesto in se s tem uvrstilo na SP 2022 oziroma v dodatne kvalifikacije, bi Kekova četa vendarle nastopila v play-offu. Nastop v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022 bi si tako prislužila s posebnim povabilom.

Pogled na omenjene reprezentance priča o tem, da bi se Sloveniji z malce sreče lahko uresničil sanjski "rezervni načrt", saj spadajo Francija, Belgija, Italija in Španija v svetovni vrh, dobre uvrstitve v kvalifikacijah, vsaj drugega mesta v skupini, pa bi se lahko veselili tudi v taborih Walesa, Avstrije, Češke in Madžarske. Če bi v kvalifikacijah spodletelo le enemu izmed osmih zmagovalcev skupin lige narodov v ligah A in B, bi si torej po zaslugi devetega mesta na čakalni listi udeležbo v play-offu zagotovila tudi Slovenija!

Slovenija je izmed štirih zmagovalk lige C osvojila največ točk. Zbrala jih je 14, več od Črne gore (13), Albanije in Armenije (obe po 11). Foto: Sportida

V dodatnih kvalifikacijah bo nastopilo 12 reprezentanc, nastop v Katarju pa si bodo izborile le tri najboljše, ki bodo morale na poti do velikega podviga izločiti kar dva tekmeca (v polfinalu in finalu play-offa).

Žreb kvalifikacijskih skupin za SP 2022 bo 7. decembra

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin bo 7. decembra nagovoril članice evropske nogometne družine prek virtualnega okolja. Foto: Reuters O tem, kakšni bi bili lahko dometi članic Uefe v kvalifikacijah za SP 2022, bo več jasnega po žrebu skupin. Reprezentančni vrhunci za leto 2020 se torej z drugo izvedbo lige narodov še niso končali. Vsaj tisti, ki ne potekajo neposredno na igrišču.

Čez približno tri tedne (7. decembra) bo namreč pozornost evropske nogometne javnosti plenil žreb kvalifikacijskih skupin za SP 2022. Potekal bo v Zürichu, prvič v zgodovini v povsem virtualnem okolju, slovenska nogometna reprezentanca pa ga bo pričakala v četrtem kakovostnem bobnu.

Ples kroglic bo 55 reprezentanc razdelil v deset skupin. Po pet s šestimi in pet s petimi udeleženci. Kekovo četo čakajo za razliko od lige narodov torej trije tekmeci, ki na papirju kotirajo višje od Slovenije. Če se Sloveniji v skupini ne bo uspelo uvrstiti na prvo ali pa drugo mesto, pa morebiti še ne bo ostala brez vseh možnosti za nastop na SP 2022. Do play-offa bi lahko prišla prek posebnega povabila Uefe! To pa je prijetno spoznanje ob sicer zapletenem tekmovalnem sistemu …