Kek izenačil rekord in sporočil: Pustite me, da uživam

"Opozorili smo nase in na to, da je nogomet še vedno v Sloveniji," je uvrstitvi v B ligo narodov povedal Matjaž Kek, ki je do novega uspeha na klopi reprezentance prišel ravno na dan, ko je praznoval 11. obletnico uvrstitve na svetovno prvenstvo v Južnoafriški republiki. Z remijem proti Grkom (0:0) je izenačil tudi rekordni niz neporaženosti Srečka Katanca iz kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2002. Trenutno je pri številki osem.

Matjaž Kek je bil po tekmi z Grčijo zagotovo nasmejan, pa čeprav se to čez masko ni videlo. Foto: Guliverimage

"Glede na to, kje smo bili še ne tako dolgo nazaj, smo lahko na uspeh ponosni. Za mano je najtežji mesec in pol na moji trenerski poti. Zakaj je tako, bom morda povedal kdaj pozneje. Pustite me, da zdaj malo uživam," je na novinarski konferenci po tekmi povedal Matjaž Kek, ki je do uspeha prišel ravno na dan, ko je minevalo enajst let od zadnje slovenske uvrstitve na veliko tekmovanje.

Tudi tokrat je bila tretja novembrska sreda, tudi tokrat se je Slovenija po koncu tekme veselila. Leta 2009 jo je z zlatim golom osrečil Zlatko Dedić. Tokrat je bil z več kot eno obrambo junak vratar Jan Oblak.

"Nismo se uvrstili na veliko tekmovanje, a smo dosegli spoštovanja vreden rezultat, glede na to, v kakšni situaciji smo bili še nedolgo nazaj," je še povedal selektor in ciljal na to, da je Slovenija ob svojem prvem nastopu v C ligi narodov pristala na zadnjem mestu in bi morala pasti na dno, pa je potem ob naknadni odločitvi Uefe ostala razred višje.

Srečo je treba izzivati

"Na koncu smo zasluženo prvi v svoji skupini. Za nami je nova težka tekma, v kateri si je domačin želel zmagati in na nas ves čas vršil pritisk. Res je, da smo trpeli, na koncu pa bili za ves trud nagrajeni. Prvo mesto je bil naš cilj, ni pa bilo to najbolj pomembno. Dobro je, da se je jeseni pokazalo nekaj novih obrazov, tudi nekaj mladih, ki utegnejo pomagati. Za fanti je dobra jesen. Lahko jim le čestitam," je po tekmi v Atenah, ki se je končala z razmerjem 16:6 strelov, pa tudi z občutno posestjo žoge v korist Grčije, razlagal selektor Slovenije in priznal, da ga je spet malce poljubila tudi sreča.

Veselje nogometašev in strokovnega štaba po koncu tekme v Atenah. Foto: Sportida

"Nekaj sreče je bilo, ampak srečo moraš izzivati, kot vedno pravim. Zaslužili smo si jo. Dobro je, da smo prišli rezultata, ki pa zame ni bil primaren. Še bolj pomembno kot to, kar se je dogajalo na igrišču, kjer nas čaka še kar nekaj dela, mi je to, kar sem videl ob njem. Fantom lahko za odnos, ki ga kažejo, samo čestitam. Če za igrišče za zdaj ne morem reči, da je vse okej, je ob njem vse brezhibno. Bolje ne bi moglo biti. Izven igrišča so fantje fenomenalni. Ta rezultat je za njih vse, pa tudi vse na Nogometni zvezi Slovenije, ki so se trudili, nagrada," se je sopotnikom na uspešni poti v ligi narodov zahvalil Kek.

"Pred nami je analiza narejenega. Potem se moramo pripraviti na nadaljevanje. Daleč smo še od prave podobe. Nismo še začeli delati fasade. Najprej moramo urediti notranjo opremo. Čaka nas še veliko dela, kar smo videli tudi danes, ko smo kar nekaj časa trpeli. Reševal nas je najboljši vratar na svetu," je ob koncu še povedal selektor Slovenije. Z njo je v družbi Grčije, Kosova in Moldavije, ki so na 54., 117. in 175. mestu svetovne nogometne lestvice, osvojil 14 točk. Štiri zmage in dva remija. Oba proti Grkom, proti katerim zdaj Slovenci na prvo zmago čakamo že sedem tekem.

Foto: Sportida

Bo selektor užival tudi čez dva tedna?

Keka zdaj čaka nekaj dni zasluženega počitka, potem pa počasi že 4. december, Nyon in žreb kvalifikacijskih skupin za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju. Tam bo Slovenija po zaslugi neuspešnih rezultatov iz preteklosti, daleč od uspeha je bila s Kekom tudi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020, razvrščena v četrti boben.

Kot taka pa bo morala v želji po končnem uspehu premagovati precej, precej kakovostnejše reprezentance od teh, s katerimi se je merila septembra, oktobra in novembra letos. Če kroglice do Slovenije ne bodo usmiljene, Kek torej ne bo užival prav dolgo ....