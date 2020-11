Kek napada Katanca

Matjažu Keku je letos uspel njegov najdaljši niz neporaženosti na klopi Slovenije. Lahko zdaj popravi še absolutni rekord? Foto: Guliverimage

Resda nasprotniki nimajo kdo ve kako zvenečega imena, a je Slovenija neporažena že šest tekem v nizu, kar ji je v 252 tekmah, ki jih je do zdaj odigrala, uspelo samo še dvakrat. Pod oba niza se je podpisal Srečko Katanec. Prvič leta 1999, ko Slovenija pod njegovim vodstvom na tekmah proti Omanu, Finski, Latviji, dvakrat Gruziji in dvakrat proti Albaniji poraza ni poznala sedem tekem, kar je bil takratni rekord. Izgubila je 6. februarja tistega leta na prijateljski tekmi v Švici z 0:2 in bila potem neporažena vse do gostovanja na Norveškem v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2000, ko so domačini zmagali s 4:0.

Srečku Katancu je rekord uspel leta 1999. Foto: Reuters Drugič je Katancu dolg niz neporaženosti uspel v še enih kvalifikacijah, ki so se za Slovenijo končale na sanjski način. Tistih za svetovno prvenstvo 2002, v katerih je svoj prejšnji rekord še presegel in se ustavil šele pri številki osem. Slovenija je bila takrat dolgo časa neporažena, čeprav je igrala pomembne kvalifikacijske tekme proti močnim reprezentancam, kot so Švica, Rusija, Jugoslavija in kar trikrat Romunija. Ob tem je neporažena ostala še proti nekoliko skromnejšima Luksemburgu in Ferskim otokom. Izgubila je 26. aprila 2001 na prijateljski tekmi na Danskem z 0:3 in potem igrišče sklonjenih glav ni zapustila vse do 12. februarja 2002, ko je z 1:5 izgubila proti Hondurasu na prijateljski tekmi v Hongkongu. Če te tekme ne bi bilo, bi njen niz neporaženosti trajal kar 12 tekem. Izgubila namreč ni niti naslednje štiri tekme, ki jih je odigrala.

Matjaž Kek, ki do zdajšnjega niza na klopi Slovenije nikoli ni bil neporažen več kot štiri tekme v nizu, kar mu je uspelo dvakrat (daljši je bil njegov rekorden niz brez zmage, ki je dvakrat trajal pet tekem), zdaj poraza v vlogi selektorja ne pozna že šest tekem in ima že naslednji teden priložnost, da niz povleče do osmih tekem. Če bo Slovenija neporažena tudi v zaključku lige narodov, ko jo v nedeljo najprej čaka domač obračun s Kosovom in tri dni pozneje še gostovanje v Grčiji, se bo Kek podpisal še pod drug mejnik.

Prvi mu je že uspel, saj Slovenija po zaslugi Jana Oblaka in Vida Belca gola ni prejela že neverjetnih 549 minut. Resda nasprotniki, kot so San Marino, Azerbajdžan, Moldavija, Kosovo in nenazadnje tudi Grčija niso ravno nogometne velesile, a si dosežek kljub vsemu zasluži globok poklon. Bomo Keku in njegovim čez teden dni ploskali še močneje? To bi pomenilo, da bi izenačil mejnik ob njem edinega selektorja, ki je Slovenijo popeljal na veliko tekmovanje. Če bi Katanca "posnemal" tudi v tem, da bi Slovenijo popeljal na kar dve veliki tekmovanji, bi bilo pa sploh sanjsko. Držimo pesti.

Najdaljši nizi neporaženosti slovenske nogometne reprezentance:

8 tekem: Srečko Katanec (junij 2001 - februar 2002):

2. junij 2001 (kvalifikacije za SP 2002):

Slovenija : Luksemburg 2:0 (1:0)

Zahović 34., 65./11m



6. junij 2001 (kvalifikacije za SP 2002):

Švica : Slovenija 0:1 (0:0)

Cimirotić 82.



15. avgust 2001 (prijateljska tekma):

Slovenija : Romunija 2:2 (0:1)

Ačimović 56., 74.; Niculae 14., Moldovan 66.



1. september 2001 (kvalifikacije za SP 2002):

Slovenija : Rusija 2:1 (0:0)

Osterc 62., Ačimović 90./11m; Titov 72.



5. september 2001 (kvalifikacije za SP 2002):

Jugoslavija : Slovenija 1:1 (0:1)

Djordjević 51.; Knavs 10.



6. oktober 2001 (kvalifikacije za SP 2002):

Slovenija : Ferski otoki 3:0 (2:0)

N. Čeh 13., 31., Tiganj 82.



10. november 2001 (dodatne kvalifikacije za SP 2002):

Slovenija : Romunija 2:1 (1:1)

Ačimović 41., Osterc 68.; Niculae 26.



14. november 2001 (dodatne kvalifikacije za SP 2002):

Romunija : Slovenija 1:1 (0:0)

Contra 65.; Rudonja 55.

7 tekem: Srečko Katanec (februar 1999 – september 1999):

8. februar 1999 (prijateljska tekma):

Oman : Slovenija 0:7 (0:2)

Osterc 8., 72., 82., 89., S. Gajser 26., Zahović 87., Udovič 90.



27. marec 1999 (kvalifikacije za EP 2000):

Gruzija : Slovenija 1:1 (1:0)

Zaza 43.; Knavs 52.



28. april 1999 (prijateljska tekma):

Slovenija : Finska 1:1 (0:1)

Zahović 62./11m; Paatelainen 22./11m



5. junij 1999 (kvalifikacije za EP 2000):

Latvija : Slovenija 1:2 (1:2)

Pahars 17.; Zahović 25., 43.



9. junij 1999 (kvalifikacije za EP 2000):

Albanija : Slovenija 0:1 (0:1)

Zahović 26./11m



18. avgust 1999 (kvalifikacije za EP 2000):

Slovenija : Albanija 2:0 (0:0)

Zahović 49., Osterc 80.



4. september 1999 (kvalifikacije za EP 2000):

Slovenija : Gruzija 2:1 (0:0)

Ačimović 48., Zahović 80.; S. Arveladze 55.

6 tekem: Matjaž Kek (september 2020 - ?):

3. september 2020 (liga narodov):

Slovenija : Grčija 0:0



6. september 2020 (liga narodov):

Slovenija : Moldavija 1:0 (1:0)

Bohar 28.



7. oktober 2020 (liga narodov):

Slovenija : San Marino 4:0 (3:0)

Mitrović 17., 42., Vučkić 25./11m, Rep 49.



11. oktober 2020 (liga narodov):

Kosovo : Slovenija 0:1 (0:1)

Vučkić 22.



14. oktober 2020 (liga narodov):

Moldavija : Slovenija 0:4 (0:3)

Lovrič 8., Vučkić 37./11, 42., 55./11m



11. november 2020 (prijateljska tekma):

Slovenija : Azerbajdžan 0:0