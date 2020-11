Slovenija v sodnikovem dodatku do zmage nad Kosovom!

Pomemben obračun proti nabrušenemu Kosovu se ni začel po željah. Že pred tekmo se je na ogrevanju poškodoval slovenski kapetan Jan Oblak, ki ga je med vratnicami zamenjal Vid Belec. Slovenci so celotno srečanje nadzorovali potek srečanje, kljub temu pa so prvi zadeli gostje. V 58. minuti sta se skozi slovensko obrambo sprehodila Bernard Berisha in Vedat Muriqi, ki je pokazal, zakaj je bil za tako veliko vsoto denarja pripeljal v rimski Lazio. Na hladen tuš so se slovenski nogometaši dobro odzvali. Po lepi podaji Josipa Iličića je sam proti vratom gostov prodrl Petar Stojanović, nato pa nesebično podal do Jasmina Kurtića, ki je le podstavil nogo in poskrbel za izenačenje na 1:1.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (Grega Valančič in Matic Kanšek Velej / oba Sportida):

Ko je že kazalo, da v Stožicah ne bomo videli zmagovalca, je glavni sodnik Bartosz Frankowski v 93. minuti v kosovskem kazenskem prostoru videl igro z roko Fidana Alitija in pokazal na belo piko. Odgovornost je prevzel Iličić in Slovenijo popeljal do nove zmage. Slovenci so pred zadnjim krogom ohranili prednost dveh točk pred Grki, s katerimi se bodo v sredo v Atenah udarili za prvo mesto v skupini. Kekovi četi zadostuje že remi.

Belgijci boljši od Angležev, nova zmaga Italije

Kaj se v nedeljo dogajalo še v drugih skupinah? Belgijska nogometna reprezentanca je v Heverleeju premagala Anglijo z 2:0 in ima pred zadnjim krogom druge skupine v elitni ligi A dve točki prednosti pred Dansko, ki je bila v Koebenhavnu boljša od Islandije z 2:1.

Rdeči vragi iz Belgije so sijajno odprli obračun v Heverleeju ter z goloma Yourija Tielemansa v 10. in Driesa Mertensa v 24. minuti hitro povedli z 2:0. V nadaljevanju dvoboja se izid ni spremenil, Belgijci pa so pred zadnjim krogom zadržali dve točki pred Danci.

Na drugi tekmi v tej skupini je bil junak dvoboja dvakratni strelec Christian Eriksen, ki je oba gola dosegel po izvajanju 11-metrovk. Prvi gol je zabil v 12. minuti, drugega in odločilnega pa v samih izdihljajih tekme in tretji minuti sodnikovega podaljška. Za Islandijo je zadel Vidar Orn Kjartansson v 85. minuti.

Italija je po zmagi nad Poljsko z 2:0 napredovala na prvo mesto na razpredelnici v skupini 1. Za "azzurre" je prvi gol v Reggio Emilii prispeval v Braziliji rojeni Jorginho v 27. minuti z 11-metrovke, piko na i pa je v 84. minuti postavil Domenico Berardi.

Na drugi današnji tekmi na Johan Cruyff Areni v Amsterdamu je Nizozemska zanesljivo premagala BiH s 3:1. Za "oranje" je dva gola prispeval Georginio Wijnaldum (6., 14.), enega pa Memphis Depay (55.). Za Bošnjake je častni gol na tekmi dosegel Smail Prevljak (63.).

Svetovnim podprvakom Hrvatom grozi izpad

V soboto je bilo zanimivo predvsem v elitni ligi A, v kateri so v obračunu svetovnih in evropskih prvakov Francozi premagali Portugalce. Svetovni podprvaki Hrvati so na Švedskem doživeli nov poraz in so v zelo slabem položaju.

Derbi sobotnega večera je bil v tretji skupini lige A, v kateri so evropski prvaki Portugalci, ki branijo tudi naslov v ligi narodov, gostili svetovne prvake Francoze. Ti so z golom N'Gola Kanteja na začetku drugega polčasa zmagali z 1:0 in krog pred koncem skočili na vrh lestvice. Cristiano Ronaldo, ki je že pri 102 golih v portugalski reprezentanci, je še na šesti tekmi proti Francozom ostal brez gola.

V isti skupini so bili na delu tudi svetovni podprvaki Hrvati in doživeli še četrti poraz na petih tekmah lige narodov, ki so jih odigrali. Varovanci selektorja Zlatka Dalića so imeli na Švedskem veliko težav, saj so zaradi okužb s koronavirusom najprej ostali brez branilca Domagoja Vide, potem pa še pomembnega vezista milanskega Interja Marcela Brozovića. Švedi so zmagali z 2:1, enega od golov pa je zabil novopečeni 20-letni zvezdnik Juventusa Dejan Kuluševski, ki je prišel do prvega gola v reprezentančni majici. Hrvati so po novem porazu na zadnjem mestu svoje skupine in jim grozi izpad v nižji razred.

Neverjetno, kaj se je zgodilo novemu rekorderju Ramosu

V četrti skupini so na vrh skočili Nemci, ki so doma brez težav s 3:1 odpravili Ukrajince. S prvega mesta so sestopili Španci, ki jih je pred porazom z golom v zadnji minuti rešil napadalec Villarreala Gerard Moreno. Z 1:1 so remizirali v Švici.

Tam je bil v središču pozornosti izkušeni španski kapetan Sergio Ramos, za katerega je bil to 177. reprezentančni nastop, s katerim je na večni evropski lestvici prehitel legendarnega Italijana Gianluigija Buffona in postal evropski rekorder. Še bolj kot s tem pa je zvezdnik Real Madrida nase opozoril z enajstmetrovkami. Branilec Reala, ki slovi kot izjemen izvajalec najstrožjih kazni in je pred tem v gol spremenil 25 prejšnjih poizkusov, je tokrat zapravil kar dva strela z bele točke.

Liga narodov, 5. krog: Nedelja, 15. november:

Liga C, skupina 3:

Slovenija : Kosovo 2:1 (0:0)

Kurtić 63., Iličić 90.+3/11-m; Muriqi 58.



Moldavija : Grčija 0:2 (0:2)

Fortounis 32., Bakasetas 41. Lestvica:

1. Slovenija 5 tekem – 13 točk

2. Grčija 5 – 11

3. Kosovo 5 – 2

4. Moldavija 5 – 1 Sobota, 14. november:

Liga A, skupina 3:

Portugalska : Francija 0:1 (0:0)

Kante 54.



Švedska : Hrvaška 2:1 (2:0)

Kuluševski 36., Danielson 45.; Danielson 82./a. g. Lestvica:

1. Francija 5 – 13

2. Portugalska 5 – 10

3. Švedska 5 – 3

4. Hrvaška 5 – 3 Liga A, skupina 4:

Nemčija : Ukrajina 3:1 (2:1)

Sane 23., Werner 33., 64.; Yaremčuk 12. Švica : Španija 1:1 (1:0)

Freuler 26.; Moreno 90.; R. K.: Elvedi 79./Švica



Lestvica:

1. Nemčija 5 – 9

2. Španija 5 – 8

3. Ukrajina 5 – 6

4. Švica 5 – 3



Liga C, skupina 1:

Azerbajdžan : Črna gora 0:0

R.K.: Ivanović 45./Črna gora Ciper : Luksemburg 2:1 (1:1)

Kastanos 34./11m, 71.; Kousoulos 5./a. g.; R. K.: Selimović 33./Luksemburg Lestvica:

1. Črna gora 5 – 10

2. Luksemburg 5 – 9

3. Azerbajdžan 5 – 5

4. Ciper 5 – 4



Liga D, skupina 1:

Malta : Andora 3:1 (0:1)

Garcia 56./a. g., Degabriele 59., Dimech 93.; Rebes 3. Latvija : Ferski otoki 1:1 (0:0)

Kamess 59.; Vatnhamar 60. Lestvica:

1. Ferski otoki 5 – 11

2. Malta 5 – 8

3. Latvija 5 – 4

4. Andora 5 – 2



Liga D, skupina 2:

San Marino : Gibraltar 0:0

R. K.: Simoncini 49./San Marino



Lestvica:

1. Gibraltar 3 – 7

2. Liechtenstein 3 – 4

3. San Marino 4 – 2 Nedelja, 15. november:

Liga A, skupina 1:

Nizozemska : Bosna in Hercegovina 3:1 (2:0)

Wijnaldum 6., 14., Depay 55.; Prevljak 63.



Italija : Poljska 2:0 (1:0)

Jorginho 27., Berardi 84.; R.K.: Goralski 77./Poljska Lestvica:

1. Italija 5 – 9

2. Nizozemska 5 – 8

3. Poljska 5 – 7

4. BiH 5 – 2



Liga A, skupina 2:

Belgija : Anglija 2:0 (1:0)

Tielemans 10., Mertens 24



Danska : Islandija 2:1 (1:0)

Eriksen 12./11-m, 90+2/11-m; Kjartanssin 85.



Lestvica:

1. Belgija 5 – 12

2. Danska 5 – 10

3. Anglija 5 – 7

4. Islandija 5 – 0



Liga B, skupina 1:

Avstrija : Severna Irska 2:1 (0:0)

Schaub 81., Grbic 87.; Magennis 75.



Romunija – Norveška /prestavljeno/ Lestvica:

1. Avstrija 5 – 12

2. Norveška 4 – 9

3. Romunija 4 – 4

4. Severna Irska 5 – 1



Liga B, skupina 2:

Slovaška : Škotska 1:0 (1:0)

Gregus 32.



Češka : Izrael 1:0 (1:0)

Darida 7.; R.K.: Abd Elhamed 81./Izrael Lestvica:

1. Škotska 5 – 10

2. Češka 5 – 9

3. Izrael 5 – 5

4. Slovaška 5 – 4



Liga B, skupina 3:

Turčija : Rusija 3:2 (2:1)

Karaman 26., Under 32., Tosun 52./11-m; Čerišev 11.; R.K.: Semenov 24./rusija



Madžarska: Srbija 1:1 (1:1)

Kalmar 39.; Radonjić 17. Lestvica:

1. Rusija 5 – 8

2. Madžarska 5 – 8

3. Turčija 5 – 6

4. Srbija 5 – 3



Liga B, skupina 4:

Bolgarija : Finska 1:2 (0:2)

Iliev 68./11-m; Pukki 7., Lod 45-+1



Wales : Irska 1:0 (0:0)

Brooks 67.; R.K.: Hendrick 90.+4/Irska Lestvica:

1. Wales 5 – 13

2. Finska 5 – 12

3. Irska 5 – 2

4. Bolgarija 5 – 1



Liga C, skupina 2:

Severna Makedonija : Estonija 2:1 (1:0)

Trickovski 29., Stojanovski 68.; Sappinen 52.



Gruzija : Armenija 1:2 (0:1)

Vako 65./11-m; Ghazaryan 33., Adamyan 86. Lestvica:

1. Severna Makedonija 5 – 9

2. Armenija 5 – 8

3. Gruzija 5 – 6

4. Estonija 5 – 2



Liga C, skupina 4:

Albanija : Kazahstan 3:1 (2:1)

Cikalleshi 16., Ismajli 23., Manaj 62./11-m; Abiken 25.



Belorusija : Litva 2:0 (2:0)

Yablonski 5., Ebong 20 Lestvica:

1. Belorusija 5 – 10

2. Albanija 5 – 8

3. Litva 5 – 5

4. Kazahstan 5 – 4