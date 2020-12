Timi Zajc prejel opomin pred izključitvijo

Planiška saga, katere povod je bila objava slovenskega skakalca Timija Zajca na družbenem omrežju o nestrinjanju z delom glavnega trenerja Gorazda Bertonclja in zahtevi po njegovem odstopu, je dobila epilog. Disciplinska komisija Smučarske zveze Slovenije (SZS) je članu A-reprezentance izrekla opomin pred izključitvijo. Zdaj je bo na potezi novi glavni trener Robert Hrgota, da se pogovori s skakalcem in začrtata nadaljnjo pot.

Danes dopoldne se je sestala disciplinska komisija Smučarske zveze Slovenije, sestavljali so jo predsednik SZS Enzo Smrekar, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič in direktor SZS Uroš Zupan. Na dnevnem redu je bila obravnava predloga odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ta je na zadnji seji soglasno sprejel sklep, da na podlagi ugotovitev strokovnega sveta panoge A-reprezentanta v smučarskih skokih Timija Zajca predlaga za obravnavo na disciplinski komisiji SZS.

Člani komisije so skrbno pretehtali vsa poročila in zapise o dogodku, ki se je zgodil v petek, 11. decembra 2020, po končanem prvem dnevu FIS Svetovnega prvenstva v poletih v Planici. Sprejeli so opravičilo, ki ga je Timi Zajc v pisni obliki posredoval na Smučarsko zvezo Slovenije in javnosti. S športnikom je bil opravljen tudi pogovor, v katerem je predstavil svoja dejstva in se pred komisijo tudi opravičil.

Po tehtnem premisleku in obravnavi vseh dejstev je komisija tekmovalcu izdala odločbo z naslednjim disciplinskim ukrepom: Opomin pred izključitvijo iz reprezentance za določen čas ali za stalno.

Kaj se je sploh dogajalo? V petek je Timi Zajc javno izrazil nezadovoljstvo z delom glavnega trenerja Gorazda Bertonclja in zahteval spremembe. Naslednje jutro ga je vodja panoge Gorazd Pogorelčnik po zahtevi trenerja izključil iz reprezentance, dve uri pozneje je prvenstvo samovoljno zapustil še Bertoncelj. Zajc je v popoldanskem pogovoru za nacionalno televizijo puščice uperil še proti SZS oziroma Jelku Grosu, ta je nato poudaril, da ga je oče Timija Zajca napadel z istimi besedami. Po treh prespanih nočeh se je Timi prek matičnega kluba SSK Ljubno BTC javno opravičil. Odbor za skoke in nordijsko kombinacijo je v torek sprejel odločitev, da primer pred disciplinski komisiji SZS, ta se je nato v četrtek odločila za opomin skakalcu.

Zdaj na vrsti pogovor z novim selektorjem Hrgoto

Foto: Vid Ponikvar Odločbo so športniku vročili danes. "Zaupanje v delo se lahko izgubi, spoštovanja pa ne smemo izgubiti nikoli. Kot pozitivno smo ocenili opravičilo Timija Zajca, ta je po premisleku uvidel, da je storil napako. Kljub kazni, ki smo jo izrekli, pa bistvo delovanja Smučarske zveze Slovenije ni kaznovanje, temveč ostaja delovanje za športnikov razvoj in rast. Pričakujemo, da bo Timi Zajc k delu in odnosom v reprezentanci pristopil tako, kot se za vrhunskega športnika spodobi, v skladu z etičnimi normami, ki veljajo v svetu športa. Vsi vanj verjamemo in mu v znak spoštovanja dajemo priložnost, da to tudi dokaže," je po seji komisije dejal predsednik Smrekar.

Kako bo z nadaljevanjem sezone za Timija Zajca, bo jasno prihodnji teden, potem ko bo opravil pogovor z novim selektorjem reprezentance Robertom Hrgoto, ki bo ta konec tedna v Engelbergu vodil ekipo na tekmah svetovnega pokala. V Švico je odšla sedmerica: Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Domen Prevc, Tilen Bartol, Rok Justin in Cene Prevc.