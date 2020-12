Vodstvo razrešilo trenersko vprašanje, o Zajcu bo odločala disciplinska komisija

Predsednik odbora in zbora smučarskih skokov in nordijske kombinacije Ljubo Jasnič je po torkovem zasedanju odbora, ki je bilo posledica peripetij v slovenski reprezentanci na domačem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici, sporočil, da bo slovensko reprezentanco do konca sezone vodil Robert Hrgota, ta je trenersko zastavico vihtel že po odhodu Gorazda Bertonclja iz Planice. O nadaljnji usodi Timija Zajca bo odločala disciplinska komisija.

Ljubo Jasnič o novem trenerju in Timiju Zajcu

Torkov večer je prinesel odločitev vodstva skakalne reprezentance o trenerski prihodnosti A-reprezentance. Predsednik odbora in zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič je potrdil, kar je napovedal že pred dnevi, da se Gorazd Bertoncelj najverjetneje ne bo vrnil na mesto glavnega trenerja. Vlogo so do konca sezone zaupali njegovemu dozdajšnjemu pomočniku, 32-letnemu Robertu Hrgoti, ta se je iz vršilca dolžnosti prelevil v glavnega trenerja.

"Potrdili smo, da je vodja A-ekipe od zdaj naprej Robert Hrgota, za katerega smo menili, da je izjemno dobro izpeljal soboto in nedeljsko tkemo. Dobro je sprejet pri ekipi. Čaka ga novoletna turneja," je pred zbranimi novinarji na sedežu Smučarske zveze Slovenije (SZS) sporočil Jasnič.

Robertu Hrgoti so zaupali vlogo glavnega trenerja do konca sezone. Foto: Vid Ponikvar

Hrgota je po odhodu Bertonclja iz Planice kot glavni trener vodil trio na drugem delu posamične tekme svetovnega prvenstva v poletih, v nedeljo pa bedel še nad Slovenci na ekipni tekmi svetovnega prvenstva, na katerem so zasedli četrto mesto. Konec tedna ga čaka nova naloga, z ekipo bo v Engelbergu, nato pa kaj hitro sledi drugi vrhunec sezone, novoletna skakalna turneja.

O Zajcu bo v četrtek odločala disciplinska komisija

V Engelbergu bo računal na naslednjo sedmerico: Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Domen Prevc, Tilen Bartol, Rok Justin in Cene Prevc. Med to ni Timija Zajca, zaradi katerega se je sploh zgodila trenerska menjava. O usodi 20-letnega skakalca bo odločala disciplinska komisija, to sestavljajo predsednik in direktor SZS ter predsednik zbora tiste discipline, h kateri spada tekmovalec. Glede na to, da je ves material za komisijo pripravljen, bo odločitev komisije znana v četrtek.

Kakšna bo kazen za Timija Zajca, bo znano v četrtek. Foto: Vid Ponikvar

Odbor je dolgo razpravljal, na koncu je bil enotnega mnenja. "Predlaga disciplinski komisiji SZS, da obravnava dogodek. Da oceni težo dogodka in oceni kazen po sedmem členu pravilnika o disciplinskih prekrških. To je njena pristojnost," je poudaril Jasnič.

In kakšna kazen lahko doleti Zajca? Izključitev s posameznega treninga ali tekmovanja, denarna kazen, prepoved nastopanja za določen čas ali na določenih tekmovanjih ali izključitev iz reprezentance za določen čas ali za stalno.

Spremembe sprožila afera Zajc

Kaj se je pravzaprav dogajalo, da se je najprej v ponedeljek sestal strokovni svet, v torek pa še odbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo?

V petek je Timi Zajc javno izrazil nezadovoljstvo z delom glavnega trenerja Gorazda Bertonclja in zahteval spremembe. Naslednje jutro ga je vodja panoge Gorazd Pogorelčnik po zahtevi trenerja izključil iz reprezentance, dve uri pozneje je prvenstvo samovoljno zapustil še Bertoncelj. Zajc je v popoldanskem pogovoru za nacionalno televizijo puščice uperil še proti SZS oziroma Jelku Grosu, ta je nato poudaril, da ga je oče Timija Zajca napadel z istimi besedami. Po treh prespanih nočeh se je Timi prek matičnega kluba SSK Ljubno BTC javno opravičil.

Po koncu svetovnega prvenstva je prav tako postalo jasno, da Zajc ne bo nastopil niti na naslednji postojanki svetovnega pokala v Engelbergu.