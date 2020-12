Jelko Gros: Oče Timija Zajca me je nadlegoval z istimi besedami

Slabi nastopi na posamični tekmi svetovnega prvenstva v poletih so pri Timiju Zajcu dokončno izbili sodu dno, da se je ostro odzval na družbenem omrežju in sprva hotel, da za slabe rezultate vseh slovenskih skakalcev prevzame odgovornost glavni trener Gorazd Bertoncelj.

Za dejanje ga je vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik po naročilu Bertonclja kaznoval z izključitvijo iz reprezentance do konca prvenstva. Prvi mož stroke je kmalu po javno objavljenem sklepu prav tako samovoljno zapustil reprezentančni mehurček, kar mu je predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič omogočil.

Ko se je približeval drugi polčas posamične tekme, je nacionalna televizija v spletnem pogovoru gostila 20-letnega skakalca, ki je še enkrat izrazil nezadovoljstvo nad delom strokovnega štaba. Ob koncu pogovora je odgovoril še na vprašanje, kje vidi rešitve, in kritike uperil še proti Jelku Grosu: "Sam ne bom dajal rešitev, za to so tu drugi, ki jih morajo najti. A dokler bo na zvezi Jelko Gros, se ne bo spremenilo nič."

"Njegov oče me je nadlegoval z istimi besedami"

Vodja tekmovanja svetovnega prvenstva je bil presenečen nad besedami mladega skakalca. "Zjutraj nisem hotel govoriti o tej temi, ker je bila zame najbolj pomembna tekma kot vodja tekmovanja. Nisem hotel, da se v moje delo vključijo čustva nekega fantiča. Ko sem izvedel, kaj je rekel na televiziji, lahko rečem le to, da je mene včeraj njegov oče nadlegoval z istimi besedami. Izkoristiti sina za svoje frustracije, je vedno slabo," je Gros povedal v uvodu.

Timi Zajc je s prstom pokazal tudi na Jelka Grosa. Foto: Vid Ponikvar

V nadaljevanju je izpostavil, da je Timi pred dvema letoma želel iti na svoje: "Seveda o Timiju Zajcu razpravljamo že od njegovega trinajstega leta. In vedno znova omejujemo, kajti nismo hoteli, da se nam zgodi novi Muranka (Klemens Muranka, op. a.). Kar se je zgodilo na Poljskem. Imamo sistem števila tekem, na katerih skakalnicah nekdo tekmuje, in podobno. To ravno zaradi preveč ambicioznih staršev, trenerjev, ko dobijo super talenta in ga lahko hitro uničijo. Temu primerno smo se ves čas obnašali. Pred dvema letoma je bil sestanek, ko je hotel iti Timi na svoje. Želel je svojo ekipo. Mladinec je to želel verjetno po kakšnih nasvetih, nazorih. Ne vem, kako."

"Kemija je del socialne inteligence posameznega športnika"

Foto: Bobo Ob tem je izpostavil, kako so nekateri športniki s samostojnim programom znotraj Smučarske zveze Slovenije (SZS) že imeli večji del proračuna celotne panoge: "Poznam kar nekaj disciplin znotraj SZS, ko je bilo pol proračuna panoge namenjenega športniku. Ko pa je ta nehal, si kar naenkrat ugotovil, da tega športa ni več. Zato je treba imeti sistem. Zgradili smo ga. Imamo redne medalje na mladinskih svetovnih prvenstvih, kar kaže na kakovost dela. Kar se tiče svetovnega pokala in prvenstev, potrebuješ poleg talenta in sistema tudi kemijo, ki mora biti med tekmovalcem in trenerjem. Da kemija uspe, morajo k temu prispevati vsi. Kemija je del socialne inteligence posameznega športnika. Ni nekaj, kar mu je v zibelko položeno. Temu prispevajo vsi: starši, klubski trenerji, dekle, prijatelji, ki mu pomagajo v krizi … Športnik se krepi z izhodi iz krize. Ne na vrhuncu. Takrat sploh ne potrebuje trenerja."

Poudaril je, da je SZS s smučarskimi skoki dokazala, da ve, kaj dela. Ob tem je naštel dosežke, kot so trije veliki kristalni globusi, naslova svetovnih prvakov na letalnicah, medalje na olimpijskih igrah, nordijskih svetovnih prvenstvih. Za konec naštevanja pa dodal: "Res, da niso tako pogosti, a bo tudi to prišlo. Če bi pogledal nazaj, preden nismo imeli sistema, bi videl, kje so smučarski skoki bili."

Generalno z dosežki ni zadovoljen, čestital pa je Lanišku za to, kako se je pobral

Gros je poudaril značaj Laniška, da se je po petkovem skoku in stanju v reprezentanci pobral in pokazal dobre polete. Foto: Vid Ponikvar V pogovoru je beseda nanesla tudi na dosežke slovenskih skakalcev na posamični tekmi svetovnega prvenstva. Svetla točka je Anže Lanišek z 12. mestom. Če se mu ne bi pripetil petkov spodrsljaj v prvi seriji, bi bil verjetno med najboljšo deseterico.

"Glede na to, da se je to kar nekaj časa kuhalo med športniki, bom rekel, da čestitam Lanišku, kako se je po včerajšnjem dnevu pobral. To ni bilo enostavno. Tukaj je neke vrste pritisk na športnika. Najbrž je Timi pričakoval, če so njega poslali domov, da se bodo vsi družno usedli v avto in mu dali podporo. Mora vedeti, da je to individualni šport in ljudje ne skačejo zase, ampak za državo. Če me vprašate generalno, pa z dosežki nismo zadovoljni. Ti niso na ravni glede na kakovostne pogoje, ki jih imamo. Ne zahtevam, da bi morali biti športniki ves čas na odru za zmagovalce. Če je kdo v takšni formi, hvala bogu. Pričakujem pa neko konstanto. Da vidiš, ko se malce premakne, da imajo možnost za zmagovalni oder. No, tega do zdaj v tej sezoni, razen dveh skokov Laniška, še nisem videl," se je razgovoril Gros, ki je predsednik strokovnega sveta pri smučarskih skokih in bo v naslednjih dneh moral s predstavniki strokovnega sveta podati poročilo.

V tem trenutku sta v prvi vrsti v zraku selektorsko vprašanje, o katerem ima glavno besedo Jasnič, in kdaj ter na kakšen način se bo vrnil Zajc, ki naj bi angažiral tudi odvetnike. Bertoncelj sicer uradno še ni bivši, a je težko pričakovati, da bo prišel nazaj v naelektreno sredino.