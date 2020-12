Slovensko skakanje v senci odhoda Zajca in Bertonclja

Prvo dejanje svetovnega prvenstva v poletih v Planici se je končalo z velikim zmagoslavjem Nemca Karla Geigerja. Slovenski skakalci, ki so bili pod vtisom predčasnih odhodov kaznovanega Timija Zajca in trenerja Gorazda Bertonclja, ki je sam izrazil željo za odhod, se z izjemo Anžeta Laniška niso proslavili.

Če se ne bi zgodil spodrsljaj pri prvem petkovem poletu, bi Anže Lanišek konkuriral za mesto med najboljšimi desetimi, kot je to že v svetovnem pokalu. Pri preostalih treh je pokazal, da se dobro znajde tudi na letalnicah. "Ni super, ampak glede na prvi polet so bili ti trije zelo dobri. Želel sem priti med deset. Nekaj upanja sem imel. Vedel sem, da sem zadaj kakšnih 30 metrov. Glavo gor in življenje teče dalje," je po koncu posamične tekme svetovnega prvenstva v poletih dejal Lanišek.

Veliki zmagovalec je po prvi drami desetink postal Nemec Karl Geiger, ki je za vsega pol točke premagal Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda: "Pol točke je pol metra. In to po štirih poletih. Vemo, da je bil Robert Kranjec za 0,3 točke četrti v Planici. To so zelo majhne razlike. Vsa čast. Oba sta sestavila odlične polete. Geiger štiri, Granerud tri, tretji Markus Eisenbichler tri. Zaslužijo si stati na odru."

Pavlovčič se je malce iskal iz skoka v skok, Domen Prevc ni zadovoljen

Bor Pavlovčič je zadovoljen zapuščal iztek Letalnice bratov Gorišek, potem ko je osvojil 20. mesto: "Spet sem pokazal neko konstantnost, čeprav moram reči, da sem se malce iskal iz skoka v skok. Kljub temu sem obdržal to 20 mesto. Ko potegnem črto, nimam razloga, da ne bi bil zadovoljen."

Domen Prevc ni zadovoljen s prikazanim. Foto: Vid Ponikvar

Mesto za njim je bil uvrščen Domen Prevc, ki je od prvenstva pričakoval bistveno več, saj je sicer po duši letalec. A trening skokov s sosednje Bloudkove velikanke ni uspel prenesti na letalnico. "Nisem zadovoljen, kar sem pokazal. Prvi dan mi miza ni bila tako neumna. V zraku sem imel rezerve. Zdaj je ravno obratno. Miza mi ne ugaja, v zraku pa kolikor toliko dobro oddelam. Neke dobre stvari v skokih so, je pa veliko slabih," je pokomentiral svoje nastope na posamični preizkušnji.

O dosežkih slovenskih skakalcev je moral po koncu posamične preizkušnje spregovoriti Robert Hrgota, ki je po odhodu glavnega trenerja Gorazda Bertonclja prevzel palico in z njo mahal skakalcem, da so se spustili po zaletni smučini.

Fotogalerija sobotnega dela SP (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

"Lanišek pokazal, da sodi v svetovni vrh letalcev"

"Pri Anžetu, ko gledamo nazaj, bi rekli škoda za prvo serijo v petek, ker ostali trije poleti so bili vrhunski. Vrhunski za visoka mesta. Sploh z zadnjim skokom je pokazal, da sodi v svetovni vrh letalcev. Domen je naredil tudi napredek od včeraj. Bor je konstanten, več od njega tudi ne bomo pričakovali. Naredil je svoje. Manjše korekcije sicer, ampak je opravil svoje. Te trije fantje so dali vse od sebe. Do konca so se borili, tudi po prvi seriji, ko se ni izšlo. Z 12. mestom Anžeta moramo biti zadovoljni."

Bor Pavlovčič pravi, da ne more reči, da ni zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar

Prav vsi v slovenskem taboru pa niso mogli mimo dogodkov, ki so dodobra razburkali tako slovensko kakor tujo javnost. Ko se je Timi Zajc na družabnem omrežju odzval in puščice uperil proti glavnemu trenerju Bertonclju, je eskaliralo do te mere, da je v soboto zjutraj reprezentančni tabor zapustil tudi prvi mož stroke.

"Za nazaj je težko pametovati"

"Se je že tako odvilo. Tako so se odločili. To svetovno prvenstvo bomo izpeljali. Čaka nas še ekipna in moramo dati vse od sebe. Čas za take stvari ni nikoli najboljši. A, ko pride, pride. Za nazaj je težko pametovati in biti general po bitki. Meni je samo pomembna ekipna tekma. Da damo svoj maksimum, vse ostalo bo stroka odločala in povedala," je dejal Hrgota.

Robert Hrgota je v soboto opravljal delo glavnega trenerja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zadržani so bili razumljivo tudi skakalci. "Za sebe lahko povem, da se nisem ravno ubadal s tem. V bistvu Bertoncelj ni moj trener. Mislim, da se najmanj mene tiče to. V bistvu sem sprejel in šel v tekmo povsem normalno," je dejal Pavlovčič, ki je član B reprezentance.

"O tem v tem trenutku ne bi komentiral"

"Na rampi si sam. Oddelati moraš do konca. Nismo še dojeli, kaj vse se dogaja. Prioriteta je SP, ostale stvari so bolj ob robu. Stvari, ki so s zgodile, je stvar SZS. Naj oni uredijo," je dejal Domen Prevc. Na izrečene besede Zajca, da so fantje spomladi zahtevali spremembe in se niso upoštevale, je dodal: "O tem v tem trenutku ne bi komentiral. Bomo videli, kako se bodo stvari odvijale. Fokus je na skokih."

Peter Prevc bo v nedeljo del slovenske ekipe. Foto: Vid Ponikvar

Največ stika z Zajcem ima Lanišek, saj sta vselej cimra v sobi. Kako on komentira celotno sliko, pa je ponazoril z naslednjimi besedami: "Dogodka si nobeden ne želi. Upam, da bomo mirno reševali stvari, obrnili list. Kar je bilo, je bilo."

V nedeljo bo v Planici še ekipna preizkušnja za medalje, na njej pa bo ob Lanišku, Pavlovčiču in Domnu Prevcu nastopil še Peter Prevc, ki je mislil že zapustiti mehurček, a je zaradi odhoda Zajca dobil prostor med četverico.