Zajc ostro nad Bertonclja: Hočem, da prevzame odgovornost

Ko je Anže Lanišek v poskusni seriji poletel do osebnega rekorda (234,5 metra), je v slovensko reprezentanco zavel svež veter. Kar naenkrat so apetiti po odličnem dosežku zrasli.

A se je našemu najboljšemu v tej zimi pri prvem poletu nato zalomilo. Kot pravi, je naredil osnovnošolsko napako, da ga je poneslo le 196 metrov: "Poskusni polet je bil super. Ko mi je začelo v drugem delu 'šponati dile', sem vedel, da gre čez 230 metrov. Vesel sem bil. Škoda je nato prvega poleta, ker sem počepnil kot devetletni deček. Od zadaj sem napadel. To na letalnici ne deluje. Lahko sem vesel, da sem se sploh uvrstil v drugo serijo. Ta je bila dober znak, da se znam zbrati. Le tako grem lahko naprej."

Pavlovčič: Očitno ni bilo toliko sproščenosti, kot bi si želel

Anže Lanišek je na 17. mestu najvišje uvrščeni slovenski skakalec. Foto: Vid Ponikvar Pri drugem poletu je imel nato deseti dosežek, po polovici posamične tekme pa je to zadostovalo za 17. mesto.

Bor Pavlovčič je bil po prvi seriji s 14. mestom najvišje uvrščeni Slovenec, v drugo je poletel slabše in nazadoval na 20. mesto. "Pričakoval sem, da bom malce bolje skakal. Imel sem nekaj težav. Očitno ni bilo toliko sproščenosti, kot bi si želel, čeprav tega nisem občutil. V soboto bo to zagotovo bolje. Najprej sem imel še nekaj težav z opremo, potem sem poskušal to čim hitreje odmisliti. Zatem se očitno nisem tako dobro znašel na mizi, skozi prelet sem izgubljal hitrost za drugi del. Predvsem želim biti bolj sproščen, potem bo lažje in bom napadal."

Več kot očitno je, da se s pritiskom domačega terena slovenski skakalci niso znali spoprijeti. Domen Prevc in Timi Zajc sta daleč od letalske forme, s katero sta se že veselila zmage v svetovnem pokalu.

Zajc tava v temi

Domen Prevc je daleč od prave letalske forme. Foto: Vid Ponikvar "Okoliščine niso bile idealne. Vendar se, dokler sam nisem idealen, nimam na to kaj ozirati. Dvakrat sem ga okronal, dvakrat ni bil dober skok. Precej bo treba izboljšati. Natanko vem, kaj in kje se zalomi. Potem se iz ene napake stopnjuje do konca skoka. Najti moram občutke, kako jih odpraviti," je dejal najmlajši od bratov Prevc, ki ga na lestvici najdemo šele na 23. mestu. Njegova poleta sta bila slabša kot četrtkova.

Proslavil se ni niti Zajc. Pri prvem poletu je komaj preletel mejo 200 metrov, v drugo pa za en meter zaostal za njo. Po koncu dneva pa je s prstom pokazal na trenerski štab, saj niti sam ne ve, zakaj mu ne steče. "Zelo malo vem. To morajo povedati trenerji. Oni me trenirajo. Malce sem izgubljen. Težko kaj rečem. Ne vem povsem natančno. Po prvi seriji, ko bi se moral dvigniti, ni šlo. Trenerji bodo morali povedati več. Vem, da nisem bil danes sposoben leteti daleč. Upam, da bo jutri bolje," je razlagal novinarjem v izteku Letalnice bratov Gorišek.

Vidno razočarani Zajc se je znašel v luknji in ne najde izhoda. Trener Gorazd Bertoncelj je dejal, da je bil premalo odločen: "Če bi bil premalo odločen, se ne bi spustil tukaj dol. Mislim, da je težava kaj drugega. Moja forma se je začela podirati. Vse. Kot kaže, nisem dobro pripravljen za to prvenstvo. Ni lahko tekmovati, ko se mučiš. Želel bi si kaj več. Morda smo hoteli preveč stvari spremeniti čez noč. Zdi se, da smo vse le poslabšali."

Ostro nad Bertonclja

Na Timijevo opombo se je prvi mož stroke odzval z naslednjimi besedami: "Tipičen odgovor tekmovalca, ko nima občutkov. Preprosto ni nič odskakoval z nogami. Če je v četrtek vsaj malo odskočil z nogama, danes ni. Ko tekmovalec ne odskakuje, je zakrčen v zgornjem delu. Tako je imel precej nižjo parabolo leta, tudi nič hitrosti. Kljub temu, da je imel dvakrat razmeroma solidne pogoje, sta bila skoka kratka."

Ko je Timi končal odgovarjanje predstavnikom sedme silje, je prilil olje na ogenj nato še na svojem računu na Instagramu, na katerem je bil še bolj oster. Zahteva spremembe: "Žal se je danes vse podrlo. Celo poletje sem treniral, da bi danes letel proti zadnji črti. Mislim, da morajo tukaj veliko odgovornost prevzeti trenerji. Žal moraš pri nas tako delati, kot rečejo, drugače si izključen iz reprezentance. Zato hočem, da tukaj glavni trener prevzame odgovornost za slabe nastope vseh slovenskih skakalcev. Vsi si želimo medalje ... Ampak, kot se je izkazalo v zadnjih dveh letih, rezultati pri meni padajo. Rečem lahko samo: Hvala lepa in nasvidenje." Zanimivo je, da so njegov zapis všečkali tudi Domen Prevc, Pavlovčič, Tilen Bartol.

Svetovno prvenstvo v domači Planici se je komaj začelo, v naši reprezentanci pa je postalo izjemno vroče. A ne zaradi dobrih dosežkov, temveč zaradi slabih predstav, slabe forme. Zanimivo pa je, da je puščice uperil najmlajši v reprezentanci in kot prvi dal vedeti, da stvari ne gredo v pravo smer.