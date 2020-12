Peter Prevc predčasno zapušča Planico

Peter Prevc in Žiga Jelar sta bila na četrtkovem uradnem treningu prekratka, da bi se uvrstila v ekipo štirih skakalcev za kvalifikacije. Glavni trener Gorazd Bertoncelj jima je vseeno pustil nekoliko priprta vrata, da bi si zagotovila mesto za moštveno preizkušnjo.

V petek sta se tako po Letalnici bratov Gorišek spustila kot predskakalca. Za Petra je bilo to prvič v karieri. Na koncu je do slovenskega strokovnega tabora celo prišla novica, da je žirija tekmovanja jasno dala vedeti, da predskakalci na prvenstvu ne morejo več sodelovati. "Žirija tekmovanja oz vodstvo FIS se je v četrtek odločila, da tisti, ki bo skakal kot predskakalec tudi ne more nastopiti na ekipni tekmi," je potrdil Bertoncelj in o tem, ali mu je žal, da je Petra po slabših nastopih slovenskih skakalcev v četrtek izločil, dodal: "Ni mi žal. Ti štirje so včeraj pokazali največ."

Petkov prvi polet Prevca se je sicer končal pri 212 metrih, v drugo je pristal pri le 193,5 metra. Pri Jelarju je pri prvem poletu pisalo 198, pri drugem 200 metrov.

Svetovni prvak v poletih iz Kulma 2016 in bronast iz Harrachova 2014 je ob koncu dneva nato dal vedeti, da je zaključil z nastopi v Planici: "V soboto grem iz mehurčka domov." Enaka pot čaka tudi Jelarja, ki je že v četrtek govoril, da bo počitek prišel prav, potem ko so bili tri tedne praktično nenehno v pogonu.