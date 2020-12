Poljaki so znani kot veliki ljubitelji smučarskih skokov in temu primerno so tudi svetovnemu prvenstvu v smučarskih poletih namenili obilo pozornosti. Danes se je v središču znašla tudi slovenska reprezentanca. Žal ne zaradi rezultatskih presežkov.

Novica o sporu v slovenskem skakalnem taboru je hitro prečkala meje slovenske medijske krajine. Temeljito so se ji posvetili predvsem poljski mediji, ki so že včeraj na široko poročali o kritičnem zapisu Timija Zajca, ki je za slabo formo slovenskih skakalcev okrivil glavnega trenerja Gorazda Bertonclja, danes pa nadaljujejo z zgodbo o odhodu glavnega trenerja iz Planice in najbrž tudi njegovega dokončnega slovesa od reprezentance.

"Neurje v slovenski reprezentanci," se glasi naslov na poljskih portalih sport.onet.pl in sportowefakty.wp.pl.

"Gostitelji svetovnega prvenstva v smučarskih poletih so se znašli v velikih težavah. Najprej so Timija Zajca izključili iz reprezentance, nato je odšel še glavni trener Bertoncelj. Njegovo vlogo bo po novem opravljal prejšnji pomočnik Robert Hrgota," obveščajo poljske smučarskoskakalne navdušence.

Tudi poljski portal skijumping.pl, ki se podrobneje posveča dogajanju o smučarskih skokih, poroča o težavah v slovenski reprezentanci. Že sinoči so objavili Zajčev zapis, danes pa nadaljujejo z opisom razvoja dogodkov.

"Timi Zajc izključen iz slovenske reprezentance! Gostitelji brez ekipne tekme?" so se spraševali Poljaki. Natančno so opisali skromen slovenski izkupiček na petkovi posamični preizkušnji in poročali, da je Bertoncelj zaključil s svojim delom glavnega trenerja in da bo njegovo vlogo do konca prvenstva opravljal nekdanji smučarski skakalec, 32-letni Robert Hrgota. Bertoncelj je skakalno dirigentsko palico prevzel marca 2018, ko je nasledil Gorana Janusa," so dobro obveščeni poljski mediji. Tudi takratno slovo je bilo vse prej kot brezmadežno, o njem pa se je začelo govoriti prav v Planici.

Tudi spletna stran sport.tvp.pl poroča o "resni krizi v slovenski reprezentanci".

