Drama desetink v Planici osrečila Nemca

Svetovni prvak v poletih v Planici je Nemec Karl Geiger, ki je za pičle pol točke ugnal Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda, do bronaste kolajne je skočil Markus Eisenbichler. Najboljši Slovenec je Anže Lanišek, ki je pridobil pet mest in končal kot 12.. V nedeljo sledi še ekipna tekma (16.00), na kateri bo kljub izključitvi Timija Zajca, ki ji je sledilo slovo selektorja Gorazda Bertonclja, lahko nastopil tudi slovenski kvartet. Fis je odobril, da Zajca zamenja Peter Prevc.

Potem ko leta 2018 na svetovnem prvenstvu v poletih v domačem Oberstdorfu Karl Geiger ni dobil priložnosti za nastop, kot zadnji je odpadel iz nemške ekipe, 27-letnik slavi največji individualni uspeh na svetovnih prvenstvih.



Geiger je vodil od začetka do konca svetovnega prvenstva in iz serije v serijo povečeval prednost. Pred odločilnim poletom je imel pred vodilnim v skupnem seštevku svetovnega pokala Halvorjem Egnerjem Granerudom 7,7 točke prednosti in ji na koncu komaj zadržal. Norvežan je finalni seriji poletel vse do 243 metrov in vrgel rokavico Nemcu. Ta je pristal pri 231,5 metrih in dolgo čakal na točkovni izračun. Na koncu je zadržal pičle pol točke prednosti in osvojil zlato snežinko.

Na tretjem mestu je končal rojak novega svetovnega prvaka Markus Eisenbichler, njegov zaostanek pa že 18 točk. Nehvaležno četrto mesto je pripadlo Avstrijcu Michaelu Hayboecku.

Prvo individualno zlato, prva kolajna na letalnici Geiger ima z največjih tekmovanj že kar nekaj kolajn, a do danes individualnega zlata še ni imel. Na SP v Seefeldu leta 2019 je postal prvak na ekipni tekmi in mešani tekmi ter podprvak na veliki skakalnici. Na olimpijskih igrah v Pjongčangu je na ekipni tekmi osvojil srebro. To je zanj sploh prva kolajna na letalnici. "Presrečen sem, izjemen dan. Nikoli si nisem predstavljal, da bom svetovni prvak na letalnici, saj sem vedno veljal za skakalca, ki mu gre bolje na skakalnicah," je po izjemnem uspehu povedal v Oberstdorfu rojeni prvak.

Anže Lanišek je pridobil pet mest in svetovno prvenstvo končal na 12. mestu. Foto: Vid Ponikvar

Namesto kvarteta le trije, Lanišek napredoval na 12. mesto

Slovenske barve bi morali zastopati štirje skakalci, a so po izključitvi Timija Zajca na drugem delu individualne tekme skakali le trije, ki jim znak za skoke namesto Gorazda Bertonclja, ki je zapustil mehurček, dal Robert Hrgota.

Najvišje je končal Anže Lanišek, ki bo obžaloval predvsem ponesrečen polet iz prve serije, Lanišek je danes s poletoma, dolgima 215,5 in 228 metrov napredoval za pet mest in končal na 12. Bor Pavlovčič je zadržal 20. mesto, Domen Prevc pa pridobil dve in končal na 21.

Fis prižgala zeleno luč Petru Prevcu Peter Prevc bo v nedeljo ob 16. uri pomagal na ekipni tekmi. Foto: Bobo

V nedeljo sledi še ekipna tekma, na kateri bo, pa čeprav je bil Zajc izključen, Peter Prevc pa je skakal kot predskakalec, Slovenija lahko nastopila.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je ugodila slovenskim prošnjam in prižgala zeleno luč, da najstarejši od bratov Prevc ob Lanišku, Pavlovšku in Domnu Prevcu zastopa slovenske barve. Boj za ekipne kolajne se bo začel ob 16. uri.

Svetovno prvenstvo, Planica, 4. serija: 1. Karl Geiger 231,5 metra - 877,2 točke

2. Halvor Egner Granerud 243 - 876,7

3. Markus Eisenbichler 230 - 859,3

4. Michael Hayboeck 220,5 - 845,1

5. Robert Johansson 232 - 841

...

12. Anže Lanišek 228 - 777,2

...

20. Bor Pavlovčič 203,5 -715,5

21. Domen Prevc 207,5 - 712,7

...

30. Timi Zajc 339,3 točke

Svetovno prvenstvo, poleti, 4. serija

Planica, SP, po tretji seriji: 1. Karl Geiger 240,5 metrov - 659,2

2. Halvor Egner Granerud 239 - 651,5

3. Markus Eisenbichler 234,5 - 643

4. Michael Hayboeck 237,5 - 642

5. Robert Johansson 228 - 622,9

...

15. Anže Lanišek 215,5 - 565,7

...

19. Bor Pavlovčič 203,5 - 537,5

...

23. Domen Prevc 201,5 - 530,3

Kaj se je dogajalo v poskusni seriji?

S poskusno serijo je, podobno kot v petek, najbolje opravil Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je edini poletel prek 240 metrov. Pristal je pri 240,5 metrih in za debelih deset točk prehitel drugega Anžeta Laniška, ki je poletel do 231,5 metrov. Tretji je bil Michael Hayboeck (229 metrov), vodilni Karl Geiger je zmogel 227, povsem se je polet ponesrečil Markusu Eisenbichlerju, ki je prav tako v igri za zlato.

Preostala Slovenca, Bor Pavlovčič (210 metrov) in Domen Prevc (208) sta končala na 16. oziroma 18. mestu.

Poskusna serija 1. Halvor Egner Granerud 240,5 metra - 172,8 točke

2. Anže Lanišek 231,5 - 160,8

3. Michael Hayboeck 229 - 157,8

4. Andrzej Stekala 226,5 - 156,7

5. Karl Geiger 227 - 156,1

...

16. Bor Pavlovčič 210 - 135,3

...

18. Domen Prevc 208 - 132,6

Domen bo napadal

"Po eni strani želiš biti sproščen, po drugi napadati. Pravo mero je treba najti. Mislim, da mi lahko uspe. Gledam naprej," je Lanišek dejal po petkovem dnevu, v katerem se mu je ponesrečilo pri prvem poletu, pri drugem pa že imel deseti dosežek – v poskusni seriji je z 234,5 metra postavil osebni rekord.

Domen Prevc bo v soboto tvegal. Foto: Vid Ponikvar

"Včeraj sem šel bolj konzervativno, ne tako na polno. Nisem toliko tvegal. Ni se izšlo. Zdaj bom napadal do konca. Izgubiti nimam ničesar," je svojo taktiko razkril Domen, Bor pa dejal: "Predvsem želim biti bolj sproščen, potem bo lažje in bom napadal."

Zato pa poteka pravi boj za medaljo. Nemec Karl Geiger (431,2 točke) vodi po prvem dnevu. Z drugega mesta bo sobotno tretjo serijo začel Norvežan Halvor Egner Granerud (426,6), tretji pa je Nemec Markus Eisenbichler (425,7), ki mu je z 247 metri uspela daljava vikenda. Slovenci se niso izkazali in so daleč od vrha.

V boju za medaljo je še kar nekaj skakalcev. Avstrijec Michael Hayböck ima 422,9 točke, Norvežan Robert Johansson 411,4, Japonec Yukiya Sato 408,9, Poljak Piotr Žyla 408,5 …

Spodbudnejša novica za slovenski tabor pa je, da bo lahko v nedeljo vendarle nastopila na ekipni tekmi, četudi je bil Zajc izključen.