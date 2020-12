Spomnimo, Timija Zajca so danes zjutraj na podlagi pravilnika in etičnega kodeksa izključili iz slovenske ekipe, ki te dni nastopa na svetovnem prvenstvu v poletih, kmalu je Planico in njen mehurček zapustil še Bertoncelj. Do konca prvenstva bo slovensko ekipo vodil nekdanji smučarski skakalec, zdaj Bertoncljev pomočnik, Robert Hrgota. O nadaljnjih korakih bodo v prihodnjem tednu odločali organi Smučarske zveze Slovenije.

"Poleti sem imel na zvezi več sestankov, več treningov sem želel opraviti sam, ampak jih nisem smel, saj če morda ne bi bilo rezultatov, bi oni potem odgovarjali za neuspeh. Ko je včeraj do tega prišlo, sem opozoril, da je zdaj skrajni čas, da glavni trener za neuspeh odgovarja," je sporočil Zajc. Foto: Vid Ponikvar

Več je želel trenirati sam, a ni smel

Zajc je danes prek Skypa v pogovoru za nacionalno televizijo razkril, kaj ga je najbolj motilo. "Zvečer sem samo povedal svoje mnenje. Poleti sem imel na zvezi več sestankov, več treningov sem želel opraviti sam, ampak jih nisem smel, saj če morda ne bi bilo rezultatov, bi oni potem odgovarjali za neuspeh. Ko je včeraj do tega prišlo, sem opozoril, da je zdaj skrajni čas, da glavni trener za neuspeh odgovarja. Odgovorili so tako da so me izključili, kar se mi zdi smešno," je bil jasen Zajc, najmlajši v slovenski reprezentanci na tem prvenstvu.

Zajc obžaluje predvsem zamujeno priložnost. "Žal mi je, saj mislim, da smo vsi imeli velike ambicije, saj gre za domače svetovno prvenstvo. Slovenci smo znani po tem, da znamo na letalnici narediti preskok. Ampak če potegnem črto, vidim, da smo po dveh letih na velikih tekmah vedno pogoreli, tako da je razlog verjetno kje drugje. Upam, da se bodo fantje zbrali in da bodo jutri v boju za medalje."

20-letnik je v pogovoru povedal, da so večkrat opozorili na potrebne spremembe, a da so želje naletel na gluha ušesa. Ob koncu je omenil tudi reševanje stvari prek odvetnikov. Foto: Vid Ponikvar

Že spomladi opozorili s pismom

Zajc je med drugim za nacionalno televizijo povedal še, da so skakalci v skupnem pismu že spomladi opozorili na potrebne spremembe. Kot pravi, je zvezo večkrat tudi sam obvestil o svojih željah, a da so te naletele na gluha ušesa. S prstom je pokazal tudi na slabo fizično pripravljenost oziroma na neustrezne kondicijske treninge: "Tukaj smo daleč zadaj."

Želel trenirati s svojo ekipo

Omenjal je tudi, da je predlagal treninge s svojo ekipo, a prejel odgovor, da to ni mogoče. "Imam določene cilje v skokih, tudi meni leta tečejo. Oprali so mi možgane. Stvari bomo reševali prek odvetnika," je bil kritičen 20-letnik.

Kritike, usmerjene proti Grosu

Ob koncu je za nacionalno televizijo odgovoril še na vprašanje, kje vidi rešitve. "Sam ne bom dajal rešitev, za to so tu drugi, ki jih morajo najti. A dokler bo na zvezi Jelko Gros, se ne bo spremenilo nič," je kritiko uperil še proti vodji tekmovanja v Planici Grosu.

Ta je bil v pogovoru za RTV presenečen nad izrečenimi besedami Zajca, med drugim je dejal, da ne verjame, da so to 20-letnikove besede in da je bolj verjetno, da mu jih je v usta položil nekdo drug. Nakazal je, da bi to lahko bil Timijev oče.

"Možnosti, da Bertoncelj nadaljuje, so minimalne" Predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in kombinacijo Ljubo Jasnič je za TV Slovenija dejal, da so možnosti, da Gorazd Bertoncelj ostane na položaju glavnega trenerja skakalne reprezentance, minimalne. Izključeno ni niti, da bo odstopil tudi sam, če bo strokovni svet podal nezaupnico njegovemu delu. Foto: Vid Ponikvar "Možnosti, da nadaljuje delo, so zelo majhne, minimalne. Moram gledati na to, da je sezona še pred vrati, prihaja novoletna turneja, svetovno prvenstvo ... Kolikor sva se pogovarjala z Gorazdom, bo prespal, premislil, odločitev pa bo padla naslednji teden. V ponedeljek se sestane strokovni svet, naredili bomo analizo, kaj je bilo narobe in potem bomo prišli do odločitve," je dejal Jasnič. Tudi sam je pripravljen prevzeti odgovornost, poroča STA. "Kot človek, ki vodi zbor in odbor, bom prevzel odgovornost. Sem v položaju, da mi jo je najtežje prevzeti, saj vem, koliko naporov je treba, da sestaviš tak mozaik, kot smo ga v smučarskih skokih sestavili mi. Bomo videli, kaj bodo rekli naši organi. Če bo dana nezaupnica tudi meni, bom odstopil," je sklenil Jasnič.

