"Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha," ob najnovejši informaciji iz Planice, kjer so zaradi včerajšnjega kritičnega zapisa na družbenih omrežjih, uperjenega proti glavnemu trenerju Gorazdu Bertonclju, iz reprezentance izključili Timija Zajca , miri razgrete strasti izkušeni smučarski skakalec Jernej Damjan. 37-letni Ljubljančan najbolj obžaluje dejstvo, da bodo zaradi nastale situacije zdaj v ospredju zdrahe in ne smučarski poleti.

"Iskreno povedano, to so teme, s katerimi se mora ta trenutek ukvarjati stroka, mi je pa žal, da se je to zgodilo v času svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, ko bi morali biti v središču pozornosti poleti in ne trenja. Pustimo času čas, bomo videli. Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Upam, pa ne le zaradi Timija, tudi zaradi vseh, da bomo do konca prvenstva lahko vsi vsaj malo uživali v poletih," si želi Jernej Damjan, izkušeni smučarski skakalec, ki od lani v komisiji športnikov pri Mednarodni smučarski organizaciji (FIS) zastopa interese smučarskih skakalcev.

Jernej Damjan najbolj obžaluje dejstvo, da bodo namesto smučarskih poletov zdaj v Planici v ospredju zdrahe. Foto: Grega Valančič/Sportida

Se je Zajc z zapisom prenaglil?

Na vprašanje, ali se je Zajc s kritičnim zapisom po prvem dnevu svetovnega prvenstva, ki je bilo za slovenski tabor bolj kot ne razočaranje, prenaglil in bi nemara bilo bolje s tem počakati do nedelje, do konca tekmovanja, Damjan pravi, da njegovo mnenje pri tem niti ni pomembno. Kar se je zgodilo, se pač je, upa le, da se bo iz vsega tega na koncu le razvilo nekaj dobrega. "Drži pa, da za vse to zdaj ni pravi čas."

Na podvprašanje, ali je z omembo pozitivnega izkupička spora mislil na spremembo v trenerskem štabu, je Damjan odgovoril, da ni neposredno mislil na to spremembo, ampak je govoril na splošno. "Vedno je treba na stvari gledati s pozitivnega zornega kota. Morda se bodo izboljšali rezultati, kar pa je cilj vseh nas. Seveda to ne bo z danes na jutri, upam pa, da vsaj v bližnji prihodnosti."

Gorazd Bertoncelj se poslavlja z mesta glavnega trenerja. Foto: Vid Ponikvar

Kmalu po našem pogovoru z Damjanom je postalo jasno, da Planico zapušča tudi Bertoncelj. V času svetovnega prvenstva ga bo nadomestil Robert Hrgota, v ponedeljek pa se bodo začeli pogovori o nadaljnjih korakih.

Kako bo z menjavo v reprezentanci?

Glede na to, da so v reprezentanci danes zjutraj Petra Prevca in Žigo Jelarja prosili, naj ostaneta del skakalnega mehurčka (danes sta se nameravala odpraviti domov), kar bi pomenilo, da bi eden od njiju lahko nadomestil izključenega Zajca, smo Damjana vprašali, ali za to obstaja tudi realna možnost. To bi bilo namreč v nasprotju z včerajšnjimi informacijami, da se Prevc in Jelar zaradi dejstva, da sta včeraj nastopala kot predtekmovalca, ne bi mogla vrniti v četverico, ki ima pravico nastopanja v Planici.

Damjan meni, da ta možnost vendarle obstaja. "Na svetovnih prvenstvih je v ekipi vedno pet fantov, lahko tudi šest, in peti je vedno rezerva. Kaj pa, če bi danes nekdo padel in se poškodoval? Nekdo bi ga moral nadomestiti," poudarja Damjan, ki močno obžaluje nastalo situacijo. "Tako smo se borili za svetovno prvenstvo, zdaj pa se ukvarjamo s povsem drugimi temami, in to je največja žalost celotne zgodbe."