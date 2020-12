Timi Zajc izključen iz reprezentance!

Po petkovem zapisu Timija Zajca, ki je ostro napadel delo glavnega trenerja Gorazda Bertonclja in zahteval njegov odstop, se je odzval vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik, ki je izključil 20-letnega skakalca. Zdaj obstaja celo možnost, da Slovenija ne bo imela ekipe na nedeljski moštveni preizkušnji. Na Smučarski zvezi Slovenije so se s prošnjo obrnili na vodstvo tekmovanja in predstavnike FIS.

"Zjutraj je vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo na predlog glavnega trenerja slovenske reprezentance v smučarskih skokih sprejel sklep o izključitvi Timija Zajca, člana A-reprezentance iz FIS Svetovnega prvenstva v poletih, ki poteka v Planici. Sklep je bil sprejet na podlagi podpisane pogodbe s športnikom, pravilnikom o pravicah in dolžnostih tekmovalcev ter disciplinskim pravilnikom Smučarske zveze Slovenije. Timi Zajc je bil o sklepu obveščen takoj po njegovem sprejetju," so zapisali s Smučarske zveze Slovenije (SZS).

Najmlajši član slovenske reprezentance je v zadnjem obdobju slabše nastopal že na tekmah svetovnega pokala, veliko pa je stavil na domače svetovno prvenstvo v poletih. A je forma tudi v Planici pod pričakovanji. Po dveh od štirih poletov, ki štejejo v skupni seštevek posamične tekme, je namreč šele na 27. mestu.

Rezultati ne govorijo v korist stroki, Zajc z vročo glavo

Že v izteku Letalnice batov Gorišek je v petek izrazil nezadovoljstvo nad delom trenerja, saj ni vedel, kaj se mu dogaja, da skoki niso takšni, kot bi si želel. Zatem je na družbenem omrežju Instagram še bolj prilil olje na ogenj: "Žal se je danes vse podrlo. Celo poletje sem treniral, da bi danes letel proti zadnji črti. Mislim, da morajo tukaj veliko odgovornost prevzeti trenerji. Žal moraš pri nas tako delati, kot rečejo, drugače si izključen iz reprezentance. Zato hočem, da tukaj glavni trener prevzame odgovornost za slabe nastope vseh slovenskih skakalcev. Vsi si želimo medalje ... Ampak kot se je izkazalo v zadnjih dveh letih, rezultati pri meni padajo. Rečem jim lahko le hvala lepa in nasvidenje."

Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za smučarske skoke, izključil Timija Zajca iz ekipe. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dejstvo je, da so preostale reprezentance prestavile v višjo prestavo in so občutno pred našimi skakalci. Rezultati niso takšni, kot jih večina pričakuje. Naši osrednji trije letalci Zajc, Domen Prevc in Peter Prevc so bili ob koncu lanske sezone predvideni, da bodo gonilna sila na letalnicah v tej sezoni, vendar njihova raven skakanja ne vliva upanja.

Jasno pa je tudi, da zapisano ne bi smelo priti v javnost na takšen način, ne glede na to, da vlada nezadovoljstvo. Prav tako trenutek ni bil primeren, saj bi se lahko počakalo do konca prvenstva, torej do nedelje. Glavni akterji bi se morali najprej pogovoriti med seboj, nato potrkati na vrata odgovornih ljudi v skokih in na takšen način morebiti zahtevati spremembe.

Ali bo Slovenija imela v nedeljo sploh ekipo?

A s tem težav slovenske reprezentance še ni konec. Vodstvo izbrane vrste je moralo v Kranjski Gori zadržati Petra Prevca in Žigo Jelarja, ki sta želela zeleni mehurček zapustiti ravno danes zjutraj. Slovenija ima namreč po izključitvi Zajca le tri skakalce, kar je premalo za nedeljsko ekipno tekmo.

Bo Peter Prevc sploh lahko nastopil na nedeljski tekmi? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V četrtek je žirija tekmovanja sprejela sklep, da tisti skakalci, ki so na prvenstvu predskakalci, na njem ne smejo nastopiti. Slovenski strokovni tabor je kljub temu Petra Prevca in Jelarja v petek uvrstil med predskakalce, tako da sta se spustila po letalnici, a s tem se jima je "avtomatično prižgala rdeča luč" za morebitni nedeljski nastop na moštveni preizkušnji.

Zdaj na SZS upajo, da bodo prepričali vodstvo tekmovanja in predstavnike FIS: "Obstaja možnost, da eden od dvojice nastopi na nedeljski ekipni tekmi. Prihodnji teden se bodo sestali pristojni organi panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo ter obravnavali poročilo o petkovem dogodku," pa še zapisali na SZS.