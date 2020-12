Norvežani taktično ukanili Nemce in ubranili naslov

Norvežani so ubranili naslov svetovnih ekipnih prvakov v poletih. Do zlata so prišli po taktični igri in ponesrečenem poletu svetovnega prvaka Karla Geigerja, ki mu je po odločitvi trenerja, da obdrži znižano naletno mesto, zmanjkalo metrov. Vikingi so na koncu za skoraj 20 točk prehiteli Nemce, ki tako še čakajo na prvo ekipno zlato v poletih. Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra so poleteli Poljaki. Četrto mesto je pripadlo Slovencem, ki so za bronom zaostali več kot 55 točk.

Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang, Robert Johansson in Halvor Egner Granerud se veselijo naslova svetovnih ekipnih prvakov v poletih. Prvi trije so zlato norveško ekipo sestavljali že pred dvema letoma v Oberstdorfu, četrti člen pa je nov, a še kako pomemben. Prav Egner Granerud, ki je v soboto za pol točke zgrešil individualno zlato kolajno, je vlekel voz Vikingov.

Norvežani so imeli pred zadnjo skupino na drugem mestu 15 točk zaostanka za Nemci, kot zadnja sta skakala podprvak Granerud in prvak Karl Geiger. Selektor Skandinavcev AlexanderStöckl je pred skokom svojega varovanca taktično znižal zalet za kar dve mesti, kar se mu je obrestovalo, saj je Granerud poletel do 234,5 metrov in na račun znižanega zaleta prejel dodatne točke.

Glavni trener Nemcev Stefan Horngacher se je odločil za enako potezo in ostal pri znižanem zaletnem mestu, a odločitev se ni izkazala za najboljšo. Da bi dobil dodatne točke za znižan nalet, bi moral Geiger poleteti okoli 228 metrov, a je zmogel zgolj 224,5 metrov, dodatnih točk ni bilo, Nemci so tako v primerjavi za Norvežani na koncu zaostali kar 19,2 točke. Na premierno ekipno zlato bodo morali še počakati.

Bronaste kolajne so si okoli vratu nadeli Poljaki, pri katerih je izstopal odkritje poletov Andrzej Stekala, odlično je letel tudi Piotr Zyla, manj od pričakovanj pa sta pokazala Kamil Stoch in Dawid Kubacki. Poljska četverica je slovensko prehitela za 56,6 točke.

"Ena najtežjih stvari je čakanje, ko opraviš svoje skoke in čakaš na druge fante. Vseskozi smo upali na zlato. Vedeli smo, da Halvor lahko užene Karla, kar se je tudi zgodilo. Super," je bil po novem zlatu vesel Tande.

Slovenski kvartet četrti

Slovenci so po petkovih in sobotnih peripetijah, ko je bil Timi Zajc izključen iz ekipe, Gorazd Bertoncelj pa je zapustil Planico, prejeli zeleno luč Mednarodne smučarske zveze za menjavo.

Peter Prevc je po zeleni luči Fis lahko vskočil namesto Zajca in bil ob Lanišku najmočnejši člen slovenske ekipe. Foto: Vid Ponikvar

Namesto Zajca je vskočil Peter Prevc, ki je ostal brez mesta na individualni tekmi, in se izkazal. V prvi seriji je pristal pri 221 metrih, v drugi pri 218,5 metrih. Bil je drugi najmočnejši člen slovenskega kvarteta, v katerem je tudi tokrat blestel Anže Lanišek. V prvi seriji je poletel 231 metrov, daljša sta bila v prvem poskusu le svetovni prvak Geiger (238) in podprvak Granerud (235). V finalu je Lanišek dodal še pol metra.

Anže Lanišek se je znova izkazal, v obeh serijah je poletel prek 230 metrov. Foto: Vid Ponikvar

Domen Prevc je najboljše prihranil za konec prvenstva, poletel je 211 in 226 metrov. Manj razpoložen je bil debitant Bor Pavlovčič, ki je v obeh poskusih pristal v bližine meje 200 metrov.

Slovenci so na koncu za več kot sto točk prehiteli Japonce, Avstrijci se brez glavnih adutov (Stefan Kraft, Daniel Huber) niso znašli in končali na šestem mestu. Za njimi so končali Rusi in Finci.

Naslednje svetovno prvenstvo v poletih bo leta 2022 v Vikersundu.

Svetovno prvenstvo, ekipa tekma 1. Norveška - 1727,7

2. Nemčija - 1708

3. Poljska - 1665,5

4. Slovenija - 1609,9

5. Japonska - 1483,5

6. Avstrija - 1422,1

7. Rusija - 1356,3

8. Finska - 1284,8

Svetovno prvenstvo, Planica, ekipna tekma, finalna serija

Potek finalne serije ekipne tekme:

Domnu Prevcu je v finalu uspel polet, dolg 226 metrov, a je Poljak Piotr Zyla pristal pri 234 in prednost pred Slovenci zvišal na skoraj 30 točk. Na vrhu so Norvežani prehiteli Nemce, Daniel Andre Tande je bil precej daljši od Constantina Schmida, tako da imajo 17 točk prednosti.

Peter Prevc se je v finalu poletel 218,5 metra, a prednost Poljakov se je znova povečala, saj je znova daleč poletel odkritje prvenstva Andrzej Stekala (229) in ušli na skoraj 50 točk. S tem poletom so se Poljaki znova vmešali v boj za zlato. Za drugimi Norvežani, Johann Andre Forfang je zmogel zgolj 202,5 metra, so se približali na manj kot tri točke, za vodilnimi Nemci pa imajo pa so imeli 12 točk zaostanka.

Po 201 metru Bora Pavlovčiča je bilo jasno, da bo Sloveniji najverjetneje pripadlo četrto mesto. V tretji seriji so znova odskočili Nemci, tudi tokrat po zaslugi Eisenbichlerja, ki je poletel 236,5 metra. Pred zadnjo skupino imajo vodilni Nemci 15 točk prednosti pred drugimi Norvežani.

Lanišek je tudi v finalu poletel daleč, do 231,5 metra, Slovenci so na koncu zasedli četrto mesto. Za Poljaki so zaostali več kot 55 točk. V boju za zlato so Norvežani po taktični igri premagali Nemce. Alexander Stöckl je pred Granerudom zaletno mesto znižal za kar dve mesti, kar Norvežana ni zmedlo, pristal je pri 234,5 metrih. Trener Nemcev Stefan Hornagcher se je odločil za enako potezo, a se uštel, Geiger je pristal pri zgolj 224,5 metrih in ni dobil dodatnih točk za znižan nalet. Norvežani so tako ubranili naslov, Nemce so premagali za 19,2 točke.

Potek prve serije ekipne tekme:

Kot prvi od Slovencev je skočil Domen Prevc, pristal pri 211, kar je bilo po koncu prve skupine dovolj za četrto mesto. Slovenci so za tretjimi Nemci (205,2 točke) zaostajali 15,7 točke. Na prvem mestu so bili Norvežani (213,7 točke), na drugem pa Poljaki (212,2).

V drugi skupini je Peter Prevc poletel do 221 metrov in zadržal četrto mesto, 15,3 točke za Nemci. Na vrhu je prišlo do spremembe. Poljaki so po poletu Andrzeja Stekale (228 metrov), ki v Planici navdušuje, prevzeli vodstvo, pred drugimi Norvežani, pri katerih je Daniel Andre Tande zmogel zgolj 217 metrov, imajo 14 točk prednosti.

Bor Pavlovčič je slovenske barve branil v tretji seriji in skočil 200 metrov, le dobrih pet metrov dlje je odneslo Poljaka Kamila Stocha, tako da so padli na tretje mesto. Pred Slovenci so imeli 45 točk prednosti. Na vrhu pa nova sprememba, Markus Eisenbichler je z odličnim poletom, dolgim 230 metrov, Nemce popeljal na prvo mesto. Pred drugimi Norvežani imajo devet točk prednosti.

Kot zadnji od Slovencev v prvi seriji je skočil najbolj konstanten člen Anže Lanišek, poletel je kar 231 metrov, kar je bil do tistega trenutka najdaljši polet na tekmi, in znižal zaostanek za tretjimi Poljaki na 18,4 točke. Kot zadnja sta skočila svetovni prvak Karl Geiger (238 metrov) in podprvak Halvor Egner Granerud (235), tako da imajo vodilni Nemci po polovici 11,2 točke prednosti pred Norvežani.

SP, ekipna tekma, prva serija: 1. Nemčija - 874 točk

2. Norveška - 862,9

3. Poljska 817,6

4. Slovenija 799,2

5. Japonska 752,3

6. Rusija 687,2

7. Avstrija 665,5

8. Finska 623,6

Poskusna serija

Najbolje je v poskusni seriji poletel aktualni svetovni podprvak Halvor Egner Granerud, ki je pristal pri 244,5 metrih. Za njim so se zvrstili Markus Eisenbichler (230), Kamil Stoch (223,5), Anže Lanišek (226) in svetovni prvak Karl Geiger (219,5). Od preostalih Slovencev je bil najdaljši Peter Prevc (216), ki je končal na 14. mestu, Domen Prevc (207) je bil 19., Bor Pavlovčič (194) pa 22. Ekipno so bili najboljši Norvežani.

Kaj so povedali pred ekipno tekmo?

"Po sobotni tekmi bi realno po samih točkah zaključili na četrtem mestu. Je pa ekipna tekma malce drugačna. Tri ekipe so zelo močne, kar malce skoraj že odstopajo. A s tem mišljenjem ne gremo na tekmo. Poskušati gremo konkurirati, zagreniti drugim življenje, predvsem pa ga sebi polepšati," je Robert Hrgota, ki je prevzel zastavico, s katero zamaha skakalcem ob njihovem spuščanju po zaletišču letalnice, pogledal proti ekipni tekmi.

Pred začetkom sezono pričakovali ekipno medaljo. Zdaj bi se moralo zgoditi presenečenje.

Po sobotnih zdrahah v slovenski reprezentanci, ki sta jo zapustila Timi Zajc (kazen) in Gorazd Bertoncelj (samovoljno), imajo slovenski skakalci v mislih ekipno preizkušnjo. Pred začetkom sezone je strokovni štab računal na medaljo prav na ekipi tekmi, vendar bodo morali slovenski skakalci narediti velik preskok, če bodo želeli stopiti na zmagovalni oder.

Izključenega Zajca je nadomestil Peter Prevc, ki ni v najboljši formi, kot izkušen tekmovalec pa bo poskušal pomagati naši izbrani vrsti po najboljših močeh. Domen Prevc bo začel prvi, nato bo nastopil prav Peter, za njim pa še Bor Pavlovčič in naš najboljši Anže Lanišek – na posamični tekmi je bil z 12. mestom naš najboljši.

Z razlogom takšen vrstni red

O tem, zakaj se je odločil za takšen vrstni red, je Hrgota dejal: "Na podlagi izkušenj, forme in pa predvsem, da bodo fantje sproščeni in uživali v svoji vlogi. Morda kdo ni pripravljen skakati zadnji. Petra, recimo, trenutno ne bi dal na zadnje mesto. Anže kot najmočnejši člen ekipe lahko zelo dobro prenese pritisk, odgovornost. Mislim, da se tudi sam tega veseli."

Nemčija, Norveška in Poljska so najbolj vroče reprezentance, če ne bi prvenstva zapustil Stefan Kraft, pa bi bili nevarni za medaljo tudi Avstrijci. Hrgota bo poskušal s fanti izkoristiti poskusni skok ter tam narediti napredek, da bi nato morda na ekipni tekmi pripravili presenečenje: "Malenkosti so med samo vožnjo skozi radius do odskočne mize. Določni fantje imajo tam rezerve. V poizkusni seriji imamo možnost to izboljšati, nato na tekmi opraviti, kar znajo. Tople vode na samem tekmovanju odkrivati pa nima smisla."