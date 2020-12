"Včeraj zjutraj sem šel le še na zajtrk, da se poslovim, grem potem v sobo in se odpeljem. Nato sem šel v sobo in nekaj stvari iz torbe vzel," je Peter Prevc moral spremeniti načrt za soboto in nedeljo, potem ko je mislil svetovno prvenstvo v poletih že zapustiti.

Njegovi četrtkovi trening skoki niso bili na ravni, da bi dobil mesto v kvalifikacijah, do izključitve Timija Zajca pa je bilo jasno, da mesta na današnji ekipni tekmi ne bo dobil.

Na hitro je moral spet preklopiti glavo v tekmovalni ritem in se začeti pripravljati na današnje polete: "Približno dve uri sem potreboval, da sem po eni strani dojel, kaj je. Nato sem dal glavo v tekmovalni način in se začel pripravljati na današnjo tekmo."

Rad bi čim več pripomogel ekipi

Moral bi se zgoditi velik zasuk, če bodo hoteli naši skakalci konkurirati za stopničke, ki so bile cilj pred sezono. O tem, kaj pričakuje od svojih nastopov, je nekdanji svetovni prvak v poletih iz leta 2016 dejal: "Iskreno nekih čudežev ne pričakujem. Upam, da bom dal od sebe to, kar sem sposoben in da pripomorem ekipi čim več."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na žalost je tudi sam občutil na koži dogajanje znotraj reprezentance, potem ko je Zajc na družbenem omrežju puščice uperil proti glavnemu trenerju Gorazdu Bertonclju. Po zaključku prve runde je bil Zajc izključen iz reprezentance, v drugi pa je nato Bertoncelj samovoljno zapustil ring in odšel domov.

"Timiju se zdi, da je njegova kariera že pri koncu in se mu zgleda mudi"

"Včeraj se me je kar dotaknilo. Probaš izklopiti. Vendarle imamo tekmo, ki je le en tak trenutek, da moraš biti zbran in se nanjo osredotočiti," je dejal Prevc in o tem, ali ga je kaj presenetil čas za tovrstno dejanje Timija, ironično dodal: "Seveda me je presenetilo. Saj Timi je star 20 let. Zdi se mu, da je njegova kariera že pri koncu in se mu zgleda mudi."

Dogodki v reprezentanci so se ga dotaknili. Foto: Vid Ponikvar

Na današnji ekipni tekmi, ki se bo začela ob 16. uri, bo Slovenija nastopila v sestavi Domen Prevc, Peter Prevc, Bor Pavlovčič, Anže Lanišek.