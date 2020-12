Nenavadna tišina v Planici #video

"Ne slišiš dretja, vrveža. Ko se pelješ z žičnico gor, ti vedno dajo vedeti, da se zberi. Kot nekakšna obveza, da dobro skočiš," je Peter Prevc ponazoril, kako je, ker v Planici na svetovnem prvenstvu v poletih ni navijačev.

"Čudno je, ker pod tabo ni šundra"

Ti so srce planiškega praznika in brez njih je povsem drugače. Odličnim poletom vselej dajo piko na i, prav posebnega huronskega navijanja pa so deležni slovenski skakalci. Pri zavarovalnici Triglav kot dolgoletnem pokrovitelju so se spomnili poteze, ki smo ji že bili priča denimo v košarkarski ligi NBA, v kateri smo navijače videli na digitalnih zaslonih za klopjo obeh ekip. Določenemu številu ljubiteljem poletov so omogočili, da so del virtualnega navijaškega vzdušja.

"Zelo mi manjka, da jih ni, ker me sicer še bolj ponese. Ne glede na to, ali so navijači, še vedno si sam na vrhu. Odmisliti moraš okolico. Vedeti moraš, zakaj si na vrhu. Najslabše je, ko prideš dol, se nimaš poveseliti z navijači, koga pozdraviti … Vse čestitke za pogum. Vem, da se ni enostavno snemati in navijati. To je neka nova realnost. Upam, da jo bo kmalu konec in da se kmalu spet vidimo na skakalnici. Do takrat pa navijajte za nas in držite pesti," je o primanjkljaju v Planici povedal Anže Lanišek.

Ker ni navijačev tudi številke rdeče

Če ni navijačev, pa lahko tudi letos slišimo najbolj prepoznaven glas Planice, ki vsaj delno zapolni praznino. Bojan Makovec že 20. sezono uradno napoveduje polete na prizorišču, tudi sam pa je prvič doživel, da ob planiški lepotici ni množice ljubiteljev poletov, ki jih vselej dodatno motivira za še bolj huronsko navijanje.

Skakalci ne morejo še bolj čustveno doživeti dolgih poletov. Gledalci so tisti, ki jim po žilah spustijo dodatno dozo adrenalina. Foto: Vid Ponikvar

Navijači imajo v Planici sicer dvojno vrednost. Niso le podpora skakalcem, temveč tudi pripomorejo, da se planiški praznik zaključi v pozitivnih finančnih številkah. Njihova odsotnost, ki je posledica koronavirus stanja in pripadajočih ukrepov, bo letos vplivala, da bodo številke po koncu prvenstva zaplavale v rdečo sfero. Lani se jih je od četrtka do nedelje denimo zbralo kar 62 tisoč. Raje ne pomislimo, kakšen udarec bi bil, če bi bila v Planici nenavadna tišina tudi ob koncu sezone, ko bo Letalnica bratov Gorišek marca gostila zaključek svetovnega pokala.