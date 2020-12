Lanišek sijal na ekipni preizkušnji, Zajc ostaja tudi brez naslednjih tekem

Med vsemi skakalci na ekipni tekmi je imel Anže Lanišek četrti dosežek, kar je vrhunski dosežek. Pričakovano je bil naš najmočnejši mož in edina prava svetla zvezda slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu na Letalnici bratov Gorišek, ki ga je zaznamovala izključitev Timija Zajca in predčasen odhod Gorazda Bertonclja - nadomestil ga je Robert Hrgota.

"Vsi današnji poleti so bili čez 225, oba na tekmi prek 230 metrov. Več kot zadovoljen moram biti s tem. To je svetla točka za naprej. Dokazali smo, da se znamo boriti in se lahko tudi naprej. Enostavno sem bil povsem miren. Vedel sem, da lahko marsikaj dosežemo, da smo lahko blizu, če vsi naredimo, kot znamo. Uspelo nam je izpeljati zelo lepo tekmo. Vsi smo zadovoljni in ponosni sami nase," je razlagal najboljši slovenski skakalec na tem prvenstvu in v celotni zimi.

Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Domen Prevc, Tilen Bartol, Rok Justin in Cene Prevc . Na naslednji postojanki svetovnega pokala v Engelbergu tako ne bomo videli Timija Zajca , ki je bil sprva kaznovan do konca prvenstva, kazen pa se bo očitno še zavlekla. "To ni v mojem področju. To se bo odločilo vodstvo panoge, kaj in kako zadevo naprej zapeljati. Naša naloga za ta vikend je opravljena, za ostalo bomo počakali na naslednje dni," je povedal Hrgota.

Lanišek je razprl krila in poletel daleč. Foto: Vid Ponikvar Če se Lanišku na posamični tekmi ne bi zgodila napaka pri prvem poletu, bi bil med deseterico, predvsem pa je pri njem spodbudno, da vse bolj postaja konstanten. In to je pravi kapital za prihodnost. Tega se član SsK Mengeš dobro zaveda: "S celotnim vikendom sem zelo zadovoljen. Izjema je le tisti let 196 metrov. Vsi ostali so bili dolgi. Malo se mi je odprlo na letalnici. Zdaj vem, kaj je treba delati. Takoj, ko sem šel v soboto v poskusni seriji še enkrat 231 metrov, sem rekel, zdaj pa točno vem, kaj moram delati in tega sem se tudi držal. Definitivno je spodbuda. Vem, da znam. Vemo vsi, da znamo. Tu ni razloga, zakaj ne bi mogli tudi v bodoče."

O tem, koliko je utrujen, je pripomnil: "Res je, da se je veliko dogajalo. Ni bilo najbolj enostavno. Tudi dve noči sta bili kar precej slabo prespani. Treba je iti na skakalnico in pokazati, kaj znaš."

S tem je mislil na dogajanje v reprezentanci, ki je razburkalo vso javnost. Namesto Zajca je mesto na ekipni tekmi tako dobil Peter Prevc in nemudoma pokazal, da se na tekmah zna zbrati. Zato se zdi, da bi moral kljub slabšemu četrtku dobiti mesto že na posamični preizkušnji. A je to zdaj že zgodovina.

Peter Prevc je na ekipni tekmi pokazal, da bi moral dobiti priložnost že na posamični preizkušnji in da je bil četrtkov dan le slab dan. Foto: Vid Ponikvar

Izkušnje so bile tiste, ki so mu pomagale, da se je zbral za tekmo, potem ko je bil z eno nogo praktično že na poti domov, saj ni bil načrtovan za ekipno tekmo: "Počakal sem, da so prišli s tekme. S trenerjem sva se usedla za računalnik, pogledala, kaj se je dogajalo, kako bi moralo biti videti, nato sem študiral. Zjutraj sem prišel z idejo. Malce smo potrenirali, vizualiziral vse skupaj in je na srečo uspelo. Treba je bilo nekaj korenito spremeniti. Poznalo se je le 10 metrov, vendar jih je na letalnici težko pridobiti. Ker je to tam, kjer se začne letalnica ravnati."

Današnji dan je šola za naprej, je izpostavil. Predvsem v smislu, kako loviti odskok in kakšno predstavo imeti o njem: "Pred prvenstvom sem pričakoval, da bom skakal kot danes. Za medalje ni bilo dosti. Moral bi skakati 240 metrov. Takšni nastopi so bili realni in takšne sem pričakoval."

"Fantje so pokazali, da so pravi športniki"

Trenersko palico je tudi tokrat vihtel Robert Hrgota, ki je trenutno na mestu glavnega trenerja, potem ko se je Bertoncelj umaknil. Ni se ustrašil izziva in naredil s skakalci nekaj sprememb, ki so bile na skakalnici vidne.

"Fantje so pokazali, da so pravi športniki. Ko je bilo težko, so stopili skupaj. Ostali so osredotočeni, naredili svoje skoke in se borili do zadnjega. Predvsem mi je všeč, da smo dali gledalcem doma kanček upanja. Da je celo možnost boja za medaljo, kar je bilo v primerjavi s tistim, kar je bilo vidno pred 24 urami, misija nemogoče. Že to je nekakšno zadovoljstvo. Fantje so oddelali korektno in profesionalno," je povedal.

Glavni trener Robert Hrgota je s skakalci čez noč naredil napredek. S prikazanim je bil zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar

Ključno je bilo, da so bili fantje bolj mirni in stvari poenostaviti: "Dejal sem jim, naj se tople vode ne odkriva. Da so pripravljeni in morajo le umiriti glave, se sprostiti, oddelati svoje in uživati. Konec koncev smo na poletih in tukaj vsak skakalec uživa in naj tudi oni."

Do zadnjega je verjel, da bi lahko poleteli do medalje: "Upanje sem imel do konca. Osem skokov je in v vsakem se lahko nekaj zgodi. Pogoji so bili sicer zelo konstanti, ampak so skoki nepredvidljiv šport. Upaš do zadnjega, a ta trenutek se ni obrnil v našo prid."

Ob vsem dogajanju je pomembno vlogo odigral najstarejši Prevc, ki je z izkušnjami pripomogel, da je bilo vzdušje na ekipni tekmi boljše, predvsem pa mirnejše: "Ko imaš enkrat Petra v ekipi, imajo tudi ostali fantje večjo samozavest. Tak športnik, kot je on, s svojo prisotnostjo dvigne samozavest in mislim, da fantje morajo na tak način naprej delati in delovati. Zato me za prihodnost ne skrbi."