Peter Prevc bo zadržal mnenje zase

Svetovno prvenstvo v poletih v Planici je bilo nenavadno. Organizacija je sicer uspela, zato pa so se v središču dogodkov pojavile peripetije v slovenski reprezentanci. Peter Prevc in Anže Lanišek o trenerski tematiki ne želita na glas razpravljati.

Če na hitro povzamemo neprijetne dogodke, ki so s slovenskega zornega kota zaznamovali svetovno prvenstvo v poletih na Letalnici bratov Gorišek, so si sledili tako: v petek je Timi Zajc javno izrazil nezadovoljstvo z delom glavnega trenerja Gorazda Bertonclja in zahteval spremembe. Naslednje jutro ga je vodja panoge Gorazd Pogorelčnik po zahtevi trenerja izključil iz reprezentance, dve uri pozneje je prvenstvo samovoljno zapustil še Bertoncelj. Zajc je v popoldanskem pogovoru za nacionalno televizijo puščice uperil še proti SZS oziroma Jelku Grosu, ki je nato izpostavil, da ga je oče Timija Zajca napadel z istimi besedami …

Saga je vplivala predvsem na preostale slovenske skakalce, ki so morali v soboto opraviti še drugi polčas posamične tekme in nedeljsko moštveno preizkušnjo.

"Ni pošteno do sotekmovalcev, da moraš o tem govoriti, ko se moraš osredotočiti na skok"

"Preprosto ne moreš biti ravnodušen. Ne moreš biti presrečen in skakati do stropa, karkoli se je zgodilo. Osebno ne morem ničesar popraviti za nazaj kot nihče drug, lahko pa samo delamo, da bomo vnaprej prej znali reševati težave. Jaz sem zato tukaj, da skačem. Vsi se strinjamo s tem. Vsak si želi biti najboljši. Vsak dela za to, da je najboljši. Tudi Timi dela za to. Pač je tako čutil in nimam kaj za komentirati," je ob nastalih dogodkih povedal naš najboljši v Planici Anže Lanišek, ki je dokazal, da se razvija tudi kot letalec.

Foto: Vid Ponikvar

S Timijem sta sicer na vseh prizoriščih sostanovalca, tokrat v Planici pa so bili vsi skakalci v svojih sobah, zato je bil nekoliko odmaknjen od vroče Timijeve glave.

Svoje mnenje je imel tudi najizkušenejši v izbrani vrsti Peter Prevc, ki je na nedeljski ekipni tekmi lahko nastopil prav zaradi izključitve Zajca: "Meni se zdi le neprimeren čas, morda prej ali kasneje. Ni pošteno do sotekmovalcev, da moraš o tem govoriti, ko se moraš osredotočiti na skok. Težko je."

"Stroka bo rešila"

Danes bo zasedal strokovni svet smučarskih skokov, v torek pa odbor za skoke in nordijsko kombinacijo, ko bo predsednik odbora in zbora Ljubo Jasnič podal smernice za naprej. Sicer še ni bilo nikjer uradno, da je Bertoncelj zaključil svoje delo, a je jasno, da se ne bo vrnil. Delo v naelektrenem ozračju nikoli ne obrodi sadov, zlasti če nima zaupanja skakalcev.

Foto: Vid Ponikvar

"Stroka bo rešila," pravi najstarejši Prevc in o tem, ali bi še naprej delal z Bertoncljem, dodal: "Svoje mnenje imam, a ga imam lahko zase."

V soboto in nedeljo je ognjeni krst kot glavni trener prestal Robert Hrgota, ki je bil Bertoncljev pomočnik. Tudi sam ne želi javno razpredati o tej tematiki in prepušča odločitve odgovornim: "Težki dnevi so pred vodjo panoge. Verjamem, da se bodo pravilno odločili."

Slovenska reprezentanca se bo že v četrtek podala na naslednjo postojanko svetovnega pokala v Engelberg, ki je zadnje prizorišče pred prestižno novoletno turnejo. V Švici ne bomo videli na delu Zajca, zato pa bodo skakali Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Domen Prevc, Tilen Bartol, Rok Justin in Cene Prevc.