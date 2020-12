Bertoncelj in Zajc bosta v središču pozornosti

Odbor in zbor skokov in nordijske kombinacije bo danes razglabljal o Gorazdu Bertonclju in Timiju Zajcu.

Po vročem vikendu v Planici se bodo člani odbora in zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo danes odločili, kakšna usoda čaka glavnega trenerja Gorazda Bertonclja in skakalca Timija Zajca. Znano bo tudi, kdo bo slovensko reprezentanco vodil na naslednji postojanki svetovnega pokala v Engelbergu.

Nastal položaj v smučarskih skokih v Sloveniji odmeva tudi v preostalih razvitih skakalnih državah. Po izključitvi Timija Zajca iz reprezentance, potem ko je na družbenem omrežju Instagram napadel glavnega trenerja Gorazda Bertonclja, in prostovoljnem odhodu slednjega iz planiškega mehurčka, je prišel čas za vodstvo v skakalni družini.

Strokovni odbor je v ponedeljek analiziral zadnje planiške dogodke, ki so vrgli črn madež na slovenske skoke, in iskal smernice za naprej. Danes bo na vrsti odbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki mu predseduje Ljubo Jasnič. Govora bo o trenerski tematiki - dokončni usodi Bertonclja, ki se skoraj gotovo poslavlja - in skesanem Zajcu, ki se je po treh prespanih nočeh prek matičnega kluba SSK Ljubno BTC opravičil za dogodek v Planici.

V Engelberg Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Domen Prevc, Tilen Bartol, Rok Justin in Cene Prevc.

Idealen scenarij strokovnjak z avtoriteto

Čas za iskanje novega trenerja v tem trenutku je vse prej kot lahko. Vendarle je sezona v polnem teku in večina strokovnjakov pod pogodbo. Videti je, da ekipa potrebuje sproščeno okolje, v katerem bodo skakalci zadihali s polnimi pljuči. V tem prehodnem obdobju bo moral pomembno vlogo odigrati kapetan reprezentance Peter Prevc, saj bosta že ta konec tedna v Engelbergu naslednji tekmi svetovnega pokala.

Idealen scenarij bi bil, da bi v reprezentanco prišel strokovnjak z avtoriteto. Da bi ga skakalci gledali kot otroci čokolado.

Po naših informacijah naj bi mesto ponudili Matjažu Triplatu – trenutno dela kot odgovorni trener in vodja programa v DPNC (Državni panožni nordijski center) v Kranju -, a naj bi jih tudi že zavrnil.

Hrgota tudi v Engelbergu?

Verjetno ne bi bila najbolj smotrna rešitev prihod trenerja, ki je v preteklosti že bil na čelu A reprezentance. Zgodovina iz drugih športov je že večkrat pokazala, da nekdanji obraz ne prinese želenega zasuka.

Prav lahko se zgodi, da bo na naslednji postojanki svetovnega pokala v Engelbergu še naprej z zastavico mahal Robert Hrgota, ki je bil do zdaj Bertoncljev pomočnik, prej pa v B reprezentanci pomagal tudi Igorju Medvedu tudi njegovo ime se pojavlja v igri. Nekdanji skakalec je sicer v Sportalovi rubriki Druga kariera izjavil, da potrebuje še kilometrino, da bi lahko postal prvi mož reprezentance, a je bilo v Planici videti, da se kljub mladosti in 32 letom ni ustrašil izziva.

Morda pa bi lahko kdaj v prihodnosti konkretneje v slovenski prostor vstopil širši skakalni publiki manj poznani Janko Zwitter mlajši - koroški Slovenec iz Zahomca, ki je osebni trener japonske skakalke Sare Takanaši. Na svoji poti se je strokovnjak, ki prisega na red in disciplino, med drugim šolal na priznani avstrijski športni gimnaziji v Stamsu, delal v avstrijski reprezentanci, sodeloval tudi z legendarnim Noriakijem Kasaijem.

Ljubo Jasnič bo moral sprejeti odločitev o novem trenerju reprezentance. Prav tako je poudaril, da se bo poslovil, če bodo to želeli člani zbora. Foto: Vid Ponikvar Od besed pa k dejanjem. Na vrsti je predsednik zbora in odbora Ljubo Jasnič (v Planici je sicer izjavil, da je pripravljen odstopiti s položaja, če mu bodo izglasovali nezaupnico), ki bo danes s sodelavci potegnil naslednjo potezo, s katero bo skušal vnesti mir v reprezentanco - to že čez slaba dva tedna čaka naslednji vrhunec sezone novoletna turneja. Hkrati pa lahko pričakujemo informacijo, kako dolgo bo kaznovan Timi Zajc, ki si je s svojim dejanjem dodobra zapletel reprezentančni položaj.