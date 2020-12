Mladost ni ovira prvemu trenerju dalmatinskih korenin na čelu slovenskih skokov

Leta novemu selektorju slovenske skakalne reprezentance Robertu Hrgoti sicer ne govorijo v prid, a je nekdanji mladinski svetovni prvak zelo študiozen, zrel za svojo starost, odločen in že več let vpet v trenersko delo. Pri 32 letih je strokovnjak z dalmatinskim pridihom doživel spremembo, ki je ni pričakoval. A se izziva ni ustrašil. Prav zaradi odločnosti mu je med drugim vodstvo skakalne družine ponudilo priložnost vodenja najboljših slovenskih skakalcev.

Novi selektor slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota je bil gost Sportalove rubrike Druga kariera maja letos. Ko je beseda v zaključku pogovora nanesla na prihodnost in na vprašanje, ali bi si kdaj želel postal glavni trener slovenske skakalne reprezentance, je odgovoril: "Roko na srce, o tem nisem razmišljal, ker se moram še marsičesa naučiti. Potrebujem veliko izkušenj. Dober trener jih namreč ima. Ne smemo se zaletavati v zid, ampak moramo postopno rasti. Po etapah grem naprej, nato bom pa videl, kam me bo pripeljalo."

Že v času svetovnega prvenstva v poletih v Planici pa je moral resno razmišljati kot prvi mož stroke v izbrani vrsti, potem ko je Gorazd Bertoncelj po peripetijah znotraj ekipe, ki jih je sprožil 20-letni Timi Zajc, zapustil selektorski stolček in se umaknil.

Z Rogličem in Tepešem do zlata in srebra

V dveh dneh je prepričal odgovorne v odboru skokov in nordijske kombinacije, da so mu zaupali vodenje najboljših slovenskih skakalcev vsaj do konca sezone. Pod svojim okriljem bo imel tako tudi prijatelja Petra Prevca, ki bo moral biti ključen pri zagotavljanju ustrezne klime v ekipi po vsem, kar se je zgodilo.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kdo je Robert Hrgota? Letos je dopolnil 32 let in že šest let je v trenerskih vodah, potem ko je skakalno športno pot zaradi težav s kolenom moral predčasno končati. Sicer pa je bil kot mladinec nadarjen - se veselil zlate in srebrne ekipne medalje na mladinskem svetovnem prvenstvu. Leta 2006 je bil v domačem Kranju srebrn, leto pozneje v Trbižu (tekma je bila v Planici) še zlat. Jurij Tepeš in Primož Roglič sta se z njim veselila obeh uspehov, Jernej Košnjek srebra, Mitja Mežnar pa zlata.

Kariero končal pri 26 letih, nato takoj v trenerske vode

"Mislim, da je bil prav tak, kot je zdaj, kar ga dela odličnega tekmovalca. Ostaja trdno na tleh. Priden, miren, trmast. Tako nekako. Za nas je bil merilo uspešnosti v šoli in na treningih. S takšnim pristopom, ki ga je imel, se ne čudim, da mu je uspelo. Ni šok, da je, kjer je," je maja o Rogliču povedal Hrgota.

Anže Lanišek je v tem trenutku najboljši slovenski skakalec. Foto: Vid Ponikvar

V svetovnem pokalu je bila njegova najboljša uvrstitev 18. mesto v Saporu, na Letalnici bratov Gorišek pa je bil pri 18 letih 22.

Kot trener je začel delati takoj po koncu kariere leta 2014. Sprva je deloval v mlajših selekcijah pri kranjskem Triglavu. Iz leta v leto je napredoval, se trenersko s šolanjem izpopolnjeval, bil član B reprezentance, od lani naprej pa ga je Bertoncelj potegnil v A-reprezentanco. Presenečen je bil, da se je zgodilo tako hitro. A ni nič presenetljivega, saj veliko vlaga v znanje skakalnega trenerja.

Sodelovanje s Slatnarjem

"Že v času kariere me je vedno zanimal drug pogled na skoke, ne le iz oči skakalca. Skakalec ima le svojo perspektivo, kot trener pa moraš sestaviti celoto, imeti ekipo pod nadzorom, pridobiti zaupanje skakalcev. Ta pogled je zanimiv," pove novi prvi mož reprezentance.

Hrgota in vodja skokov Gorazd Pogorelčnik. Foto: Vid Ponikvar

Veliko sodeluje tudi s slovenskim podjetnikom Petrom Slatnarjem, ki je s srcem in dušo pri smučarskih skokih in vsako leto razvije kaj novega, da je skakalcem na napravah lažje. Vse poti peljejo celo v to smer, da bosta v bodoče še bolj povezana, saj bi lahko postal njegov zet. Prav Hrgota je bil pobudnik, da je gorenjskega podjetnika prepričal v izdelovanje zloglasnih zagozd (kot ortopedska opornica so, ki jih imajo skakalci v čevlju. Z njimi se objame tekmovalčeva noga, s tem pa imajo tekmovalci boljši nadzor nad smučjo).

Čeprav je mlad, deluje zrelo

"Sprva je bila edina možnost, da jih dobimo iz Japonske, kar je bilo nehvaležno. Nisi mogel naročiti takšnih, da bi bile narejene po tvoji meri. Potem si lahko čakal na njih od pet do šest mesecev. Na koncu nisi vedel, kaj boš dobil. Protokol je bil predolg. Sedel sem pri Petru v pisarni in mu rekel, da mi gre na živce, da nimamo nečesa svojega. Ni bilo treba dvakrat reči in je že zavihal rokave. Začel je ustvarjati. Naredil je takšen preskok, kakršen ni uspel še nikomur. Smo v prednosti ali celo v vodstvu, kar zadeva tehnologijo," je razložil Hrgota.

Pri 32 letih deluje zrelo. Foto: Vid Ponikvar

Čeprav je star šele 32 let, deluje zrelo in ve, kaj bi rad dosegel. Prav zato je lahko prepričal tudi odgovorne pri skokih, da so mu ponudili priložnost. In zdaj je na njem, da jo izkoristi.